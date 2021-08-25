欧洲的供应链 在越南安全吗？

（德国之声中文网）在越南共产党政府于9月中旬开始取消新冠封锁措施之后，欧洲投资者的乐观情绪已经开始逐渐恢复。该国南部商业中心胡志明市的大部分限制于10月1日被取消。

去年，越南被誉为大流行病中为数不多的全球成功案例之一。这个拥有9600万人口的国家在2020年仅记录了1465例感染和35例死亡。其经济增长了2.9%，是那一年亚洲少数几个经济增长的国家之一。

但是感染率在7月初激增，现在已经达到81万多例累积病例。除了饱受冲突蹂躏的缅甸之外，越南的疫苗接种率在东南亚是最差的。它只为其人口的十分之一进行了全面的疫苗接种。

华盛顿国家战争学院的教授阿布扎（Zachary Abuza）表示："显然，越南共产党对COVID delta变体的传染性措手不及，而且之前它对其疫苗的推广情况沾沾自喜。"

工人短缺 工厂关闭

为了阻止感染的激增，越南当局实施了严厉的封锁措施。自7月初以来，胡志明市的大部分地区一直处于严格的封锁状态，军队在街上巡逻，阻止居民离家。

这个国家最大的城市约占越南总人口的十分之一，但占该国COVID-19所有死亡人数的80%，占所有感染人数的近一半。

即使是该国受影响相对较小的地区，包括首都河内和北部工业省份，在过去三个月也面临严格的限制。

结果，由于工人和送货司机的短缺，工厂关闭。服务业发展停滞不前。官员们上周说，今年第三季度经济同比收缩了6.1%，这是自2000年以来的首次季度性下滑。

上月底，美国巨头苹果公司表示，由于越南的生产问题，其新款iPhone 13的发布将被推迟。韩国的三星公司在越南生产超过一半的智能手机，由于供应中断，今年早些时候不得不关闭几家工厂。

供应瓶颈和价格上涨

根据越南欧洲商会（EuroCham）9月初发表的研究报告，一项针对当地欧洲投资者的调查发现，约18%的公司已经将一些生产转移到越南以外的地方，另有16%的公司正在考虑这样做。

根据越南德国工商会公布的另一项调查，约83%活跃在越南的德国公司报告了运输问题导致的供应瓶颈和价格上涨，三分之二的公司正在考虑将一些生产设施迁回欧洲。

但这似乎是欧洲投资者早期的不安，专家们现在说，不会有任何外国公司从越南大举撤离。

"一些企业不得不适应并重新考虑它们的全球供应链，以保证它们的经营活动。但在这一点上，困难似乎只是暂时的，不是一条不归路，"法国-越南工商会执行董事库拉塞兹安（ Adam Koulaksezian）说。

澳大利亚新南威尔士大学的名誉教授塞耶（Carl Thayer）说，越南当局最近放弃了他们的 "零COVID "政策，因为他们意识到 "在新冠Delta变体病毒活跃时实现这一目标是不现实的，甚至是不可能的"。

新冠促进欧越合作？

以一种意想不到的方式，越南的大流行病困境可能也促进了当局和欧洲利益相关者之间的合作，使贸易关系在未来几年得到改善。

在上个月欧洲商会和越南政府的一次会议之后，越南总理范明正被引述说，"越南将继续听取欧洲企业的意见和建议"。

现在大约有十几个欧洲国家向越南捐赠了疫苗，越南也是联合国COVAX疫苗援助计划的主要接受者，该计划得到了欧盟的大量资助。

在欧洲政府表现出的善意的支持下，越南国民议会议长王廷惠上个月在欧洲巡游，游说欧盟成员国批准2019年达成的投资保护协议。

尽管欧盟-越南自由贸易协定于2020年年中生效，但其中的自由投资协定仍有待欧盟各成员国议会的批准。到目前为止，只有少数几个成员国已经批准了相关协议。

同样在上个月，有消息称一群欧洲投资者希望筹集9.84亿美元（8.48亿欧元），在南部的巴地头顿省建设一个物流中心，这将是欧洲迄今为止在越南的最大投资之一。

经济恢复尚需时日

虽然世界银行仍然预计越南经济今年将增长4.8%，但亚洲开发银行最近将其增长预测下调至3.8%。明年，这两个机构都表示该国的经济将增长6%左右，接近新冠大流行病爆发之前的水平。

全国的疫苗接种率可能很低，但在欧洲投资者做生意的地区却很高。卫生部说，胡志明市大约98%的人口至少接受了一次COVID-19疫苗注射。截至9月中旬，河内近94%的成年人口已经接受了一针疫苗。

然而，经济状况可能要到2022年初才会恢复正常。

一位要求匿名的了解政府事务的人士表示，自从封锁结束后，许多工人已经离开工业区，回到了他们的家乡。

她补充说："如果没有政府和公司的支持和保证，使这些工人感到安全，他们在未来几个月内返回城市的可能性很小。"

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