欧洲疫情紧绷 意大利关闭工厂企业

（德国之声中文网）意大利总理孔特周六（3月21日）在电视讲话中宣布，决定关闭所有不属于"保障人们最基本需求的商品和服务"的、"不可或缺"的企业。保障民生必须的超市、药店、邮局和银行将继续营业。公共交通也将继续运行。这一禁令暂定执行到4月3日。
从周五到周六晚的24小时内，意大利就有将近800人因新冠病毒疾病死亡，创下了该国疫情爆发以来的最高纪录。意大利的新冠死亡病例上升到4825例，已取代中国成为全球死亡人数最高的国家。该国新冠病毒感染人数增至54000人。
继中国之后，作为非欧盟国家的俄罗斯也向意大利伸出援手。应意大利方面的请求，俄罗斯将向该国提供一批防护用品、移动医疗设备以及用以交通工具等大范围消毒的物资，此外还有8个配备医生和病毒学家的移动医疗站。据克里姆林宫消息，普京总统与意大利总统孔特通了电话。俄罗斯本国迄今仅发现了300例新冠感染病例。
在欧洲的另一个"重灾区"西班牙，新冠肺炎患者中的死亡病例也在周末大幅攀升，周日午间已达到1720人，在24小时内新增了将近400例。确诊病例增加到285000例。其中首都马德里及周边地区的确诊人数占全国的月三分之一。
由于限制顾客流量，意大利都灵一家超市前排起长龙。
德国增幅放缓
根据美国约翰·霍普金斯大学发表的更新数据，全球感染新冠病毒的确诊人数已达304000人，死亡病例达到13000例。确诊感染者中，三分之二来自以下6个国家：中国、意大利、西班牙、美国、德国和伊朗。
截至周日晨间，德国的确诊病例超过22000例，84人死亡。从德国官方的罗伯特·科赫研究所公布的数据看，德国新增确诊和死亡病例的增长幅度略有放缓。
美国过去一周内确诊人数增加了10倍，达到24000人。8000万美国居民（几乎为人口的四分之一）已在不同程度上受到限制外出管制令的影响。限制出行的联邦州包括加州、伊利诺、纽约州、新泽西和康涅狄格。
为降低新冠疫情对经济和金融市场的冲击，英国金融监管机构宣布，上市公司在今后两周内不得发布财务报告。有关部门称，此举旨在让企业有可能更好地评估疫情对业务的影响。
湖北保持"清零"
在新冠疫情最初爆发的中国湖北省，官方统计显示，至周日已连续4天没有新增确诊病例。根据中国卫健委发布的数据，中国周六新增确诊病例46例，除一例外，其余均为境外输入确诊病例。
台湾中央流行疫情指挥中心周日发布消息称，新增16例新冠病毒肺炎确诊个案，累计确诊增至169名，其中13例境外移入、三例本土。该中心表示，为避免疫情透过航空运输传播，自24日(周二)零时起至4月7日，全面禁止旅客登机来台转机，以减少人口跨境流动与降低疾病传播风险。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令”
巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。
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德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫
3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。
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德国汽车行业面临巨大困境
鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。
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步步加强防疫措施
德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。
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德国全境关闭中小学和幼儿园
德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。
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多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
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德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
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没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
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德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
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德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
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疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
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海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
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北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
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德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
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两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
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德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。