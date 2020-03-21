欧洲疫情紧绷 意大利关闭工厂企业

（德国之声中文网）意大利总理孔特周六（3月21日）在电视讲话中宣布，决定关闭所有不属于"保障人们最基本需求的商品和服务"的、"不可或缺"的企业。保障民生必须的超市、药店、邮局和银行将继续营业。公共交通也将继续运行。这一禁令暂定执行到4月3日。

从周五到周六晚的24小时内，意大利就有将近800人因新冠病毒疾病死亡，创下了该国疫情爆发以来的最高纪录。意大利的新冠死亡病例上升到4825例，已取代中国成为全球死亡人数最高的国家。该国新冠病毒感染人数增至54000人。

继中国之后，作为非欧盟国家的俄罗斯也向意大利伸出援手。应意大利方面的请求，俄罗斯将向该国提供一批防护用品、移动医疗设备以及用以交通工具等大范围消毒的物资，此外还有8个配备医生和病毒学家的移动医疗站。据克里姆林宫消息，普京总统与意大利总统孔特通了电话。俄罗斯本国迄今仅发现了300例新冠感染病例。

在欧洲的另一个"重灾区"西班牙，新冠肺炎患者中的死亡病例也在周末大幅攀升，周日午间已达到1720人，在24小时内新增了将近400例。确诊病例增加到285000例。其中首都马德里及周边地区的确诊人数占全国的月三分之一。

德国增幅放缓

根据美国约翰·霍普金斯大学发表的更新数据，全球感染新冠病毒的确诊人数已达304000人，死亡病例达到13000例。确诊感染者中，三分之二来自以下6个国家：中国、意大利、西班牙、美国、德国和伊朗。

截至周日晨间，德国的确诊病例超过22000例，84人死亡。从德国官方的罗伯特·科赫研究所公布的数据看，德国新增确诊和死亡病例的增长幅度略有放缓。

美国过去一周内确诊人数增加了10倍，达到24000人。8000万美国居民（几乎为人口的四分之一）已在不同程度上受到限制外出管制令的影响。限制出行的联邦州包括加州、伊利诺、纽约州、新泽西和康涅狄格。

为降低新冠疫情对经济和金融市场的冲击，英国金融监管机构宣布，上市公司在今后两周内不得发布财务报告。有关部门称，此举旨在让企业有可能更好地评估疫情对业务的影响。

湖北保持"清零"

在新冠疫情最初爆发的中国湖北省，官方统计显示，至周日已连续4天没有新增确诊病例。根据中国卫健委发布的数据，中国周六新增确诊病例46例，除一例外，其余均为境外输入确诊病例。

台湾中央流行疫情指挥中心周日发布消息称，新增16例新冠病毒肺炎确诊个案，累计确诊增至169名，其中13例境外移入、三例本土。该中心表示，为避免疫情透过航空运输传播，自24日(周二)零时起至4月7日，全面禁止旅客登机来台转机，以减少人口跨境流动与降低疾病传播风险。