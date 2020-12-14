欧洲疫情：意大利死亡病例最多

（德国之声中文网）本周日（12月13日）意大利超过英国，成为欧洲国家中新冠病毒感染死亡人数最多的国家。
这个南欧国家一天内登记了484例死亡，是近一个月来的最低数字，但是这个数字让该国总死亡人数达到了64,520人，成为全欧之最。根据约翰·霍普金斯大学的数据，英国到目前为止登记的该项数字为64267人。
意大利是第一个遭受新冠病毒袭击的欧洲国家。该国超过一半的死亡病例发生在第一次感染高峰期间。
德国周一登记的新增感染病例为16,362人。就周初而言，这个数字非常高，因为周末测试人数通常会减少。
德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）发表系列推文，抱怨欧盟批准BioNTech-Pfizer疫苗的迟缓。英国和美国都已经启动疫苗接种。
荷兰政府周一计划采取更严格的措施来遏制新冠病毒的传播。该国的每日新增病例数达到10月底以来的最快增长，最近24小时新增数达到1万人。
立陶宛也是欧洲感染率最高的国家之一，将从周三开始进入严格的封锁状态。只有提供生活必需品的商店继续开门，学校将转为远程教育。居民外出的理由只有——上班、看病、购物或者参加葬礼。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
4月9日：新冠死亡人数破10万
进入4月后，欧洲包括意大利在内的新冠重灾区开始讨论何时解封。4月8日，中国武汉市取消封城，但欧美各国的疫情仍相当严重，4月9日，全球新冠病亡人数首次突破10万大关。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
4月24日：死亡人数再破20万
美国与欧盟陆续通过刺激经济的纾困方案，希望藉此降低新冠疫情对产业造成的伤害。当日，美国国务卿首次提出华盛顿不再资助世界卫生组织的可能。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
5月14日：超过30万人病亡
欧洲新冠疫情逐渐好转，德国也开始重开边境。但新冠让德国减少800亿欧元的税收损失。与此同时，武汉市决定10天内对全市超过千万人口检测新冠病毒。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
6月6日：超过40万
世界卫生组织改变了对戴口罩防病毒的立场，现在开始大力推荐戴上口罩防止新冠病毒传播。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
6月29日：死亡人数超过50万
这天，新冠死亡病例突破50万人大关，同日，全球的确诊人数也突破1000万人。由此，新冠死亡总数首次接近每年流感死亡人数。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
7月19日：突破60万
新增感染案例主要发生在美国、巴西、印度和南非。不过死亡人数目前相对稳定，平均每天大约5000人，其中美国将近1000人死亡。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
8月5日：夏日里70万人的死亡数据
德国生物技术公司BioNTech和中国复星医药公司8月5日宣布，联手研发的新冠疫苗人体临床试验已在中国启动。这天，全球累计死亡数已超过70万，而这个数字在炎热的夏日显得很不真实。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
8月21日：80万，一个令人震惊的数字
世卫总干事谭德赛在日内瓦表示，世卫组织希望“此次大流行瘟疫能在两年内结束”。当天德国国内单日新冠感染人数超过2000，创下4月25日以来的最高值。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
9月9日：死亡累计直奔90万
英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的新冠疫苗AZD1222曾被寄予厚望，不过，一名受试者在接种疫苗后出现了严重副作用后，谨慎起见暂停了临床试验。9月9日前后，全球累计新冠死亡人数已达90万。
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一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万
9月29日：同百万生命致敬告别
新冠疫情从有记录到今天，已有超过100万人死于同这个病毒有关的疾病。联合国秘书长古特雷斯称它是一个“痛苦的里程碑”，他说，“我们不能忘记这些逝去的个体，他们是父亲、母亲、妻子、丈夫、兄弟、姊妹、朋友和同事。”
张平/叶宣（法新社、美联社等）
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