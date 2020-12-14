欧洲疫情：意大利死亡病例最多

（德国之声中文网）本周日（12月13日）意大利超过英国，成为欧洲国家中新冠病毒感染死亡人数最多的国家。

这个南欧国家一天内登记了484例死亡，是近一个月来的最低数字，但是这个数字让该国总死亡人数达到了64,520人，成为全欧之最。根据约翰·霍普金斯大学的数据，英国到目前为止登记的该项数字为64267人。

意大利是第一个遭受新冠病毒袭击的欧洲国家。该国超过一半的死亡病例发生在第一次感染高峰期间。

德国周一登记的新增感染病例为16,362人。就周初而言，这个数字非常高，因为周末测试人数通常会减少。

德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）发表系列推文，抱怨欧盟批准BioNTech-Pfizer疫苗的迟缓。英国和美国都已经启动疫苗接种。

荷兰政府周一计划采取更严格的措施来遏制新冠病毒的传播。该国的每日新增病例数达到10月底以来的最快增长，最近24小时新增数达到1万人。

立陶宛也是欧洲感染率最高的国家之一，将从周三开始进入严格的封锁状态。只有提供生活必需品的商店继续开门，学校将转为远程教育。居民外出的理由只有——上班、看病、购物或者参加葬礼。

张平/叶宣（法新社、美联社等）

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