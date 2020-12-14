 欧洲疫情：意大利死亡病例最多 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2020

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欧洲疫情：意大利死亡病例最多

意大利超过英国，成为欧洲国家中新冠病毒感染死亡人数最多的国家。这里是德国之声收集整理的欧洲最新疫情报告。

Italien Rom | Coronavirus | Spallazani-Krankenhaus

意大利是第一个遭受新冠病毒袭击的欧洲国家

（德国之声中文网）本周日（12月13日）意大利超过英国，成为欧洲国家中新冠病毒感染死亡人数最多的国家。

这个南欧国家一天内登记了484例死亡，是近一个月来的最低数字，但是这个数字让该国总死亡人数达到了64,520人，成为全欧之最。根据约翰·霍普金斯大学的数据，英国到目前为止登记的该项数字为64267人。

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据统计，意大利一天内有近1000人死于新冠病毒。自新冠疫情爆发以来，英国死亡人数已达到6万。同时，人们对疫苗接种的接受程度也越来越关注。

与德国延长防疫措施不同，几个欧盟国家陆续放宽防疫。也有地区采取新规严防疫情输入。世卫组织明确表示，要想达到群体免疫力，疫苗接种率必须达到70%。

意大利是第一个遭受新冠病毒袭击的欧洲国家。该国超过一半的死亡病例发生在第一次感染高峰期间。

德国周一登记的新增感染病例为16,362人。就周初而言，这个数字非常高，因为周末测试人数通常会减少。

德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）发表系列推文，抱怨欧盟批准BioNTech-Pfizer疫苗的迟缓。英国和美国都已经启动疫苗接种。

荷兰政府周一计划采取更严格的措施来遏制新冠病毒的传播。该国的每日新增病例数达到10月底以来的最快增长，最近24小时新增数达到1万人。

立陶宛也是欧洲感染率最高的国家之一，将从周三开始进入严格的封锁状态。只有提供生活必需品的商店继续开门，学校将转为远程教育。居民外出的理由只有——上班、看病、购物或者参加葬礼。

  • Italien Rom | Coronavirus | Giuseppe Conte, Ministerpräsident (Reuters/R. Casilli)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    4月9日：新冠死亡人数破10万

    进入4月后，欧洲包括意大利在内的新冠重灾区开始讨论何时解封。4月8日，中国武汉市取消封城，但欧美各国的疫情仍相当严重，4月9日，全球新冠病亡人数首次突破10万大关。

  • USA PK Mike Pompeo in Washington (Reuters/A. Harnik)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    4月24日：死亡人数再破20万

    美国与欧盟陆续通过刺激经济的纾困方案，希望藉此降低新冠疫情对产业造成的伤害。当日，美国国务卿首次提出华盛顿不再资助世界卫生组织的可能。

  • China Corona-Pandemie Ärztin mit Mundschutz (picture-alliance/Photoshot/Cheng Min)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    5月14日：超过30万人病亡

    欧洲新冠疫情逐渐好转，德国也开始重开边境。但新冠让德国减少800亿欧元的税收损失。与此同时，武汉市决定10天内对全市超过千万人口检测新冠病毒。

  • Atemschutzmaske der Kategorie FFP3 (picture-alliance/dpa/Keystone/C. Beutler)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    6月6日：超过40万

    世界卫生组织改变了对戴口罩防病毒的立场，现在开始大力推荐戴上口罩防止新冠病毒传播。

  • Indien Coronavirus | Ausbruch in Neu Delhi (Reuters/A. Abidi)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    6月29日：死亡人数超过50万

    这天，新冠死亡病例突破50万人大关，同日，全球的确诊人数也突破1000万人。由此，新冠死亡总数首次接近每年流感死亡人数。

  • Niedersachsen I Corona-Infektionen bei Schlachthof in Lohne (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    7月19日：突破60万

    新增感染案例主要发生在美国、巴西、印度和南非。不过死亡人数目前相对稳定，平均每天大约5000人，其中美国将近1000人死亡。

  • Deutschland Haar | Corona Impfstoff | Testung (picture-alliance/dpa/F. Hoemann)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    8月5日：夏日里70万人的死亡数据

    德国生物技术公司BioNTech和中国复星医药公司8月5日宣布，联手研发的新冠疫苗人体临床试验已在中国启动。这天，全球累计死亡数已超过70万，而这个数字在炎热的夏日显得很不真实。

  • Schweiz PK WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zu Coronavirus (picture-alliance/Keystone/S. Di Nolfi)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    8月21日：80万，一个令人震惊的数字

    世卫总干事谭德赛在日内瓦表示，世卫组织希望“此次大流行瘟疫能在两年内结束”。当天德国国内单日新冠感染人数超过2000，创下4月25日以来的最高值。

  • Coronavirus Impfstoff Symbolbid (picture-alliance/Flashpic)

    一个痛苦的里程碑:全球新冠死亡人数突破百万

    9月9日：死亡累计直奔90万

    英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的新冠疫苗AZD1222曾被寄予厚望，不过，一名受试者在接种疫苗后出现了严重副作用后，谨慎起见暂停了临床试验。9月9日前后，全球累计新冠死亡人数已达90万。

  • Uganda Coronavirus Beerdigung (Sally Hayden/SOPA Images/ZUMA Wire/picture alliance)

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    9月29日：同百万生命致敬告别

    新冠疫情从有记录到今天，已有超过100万人死于同这个病毒有关的疾病。联合国秘书长古特雷斯称它是一个“痛苦的里程碑”，他说，“我们不能忘记这些逝去的个体，他们是父亲、母亲、妻子、丈夫、兄弟、姊妹、朋友和同事。”


 

张平/叶宣（法新社、美联社等）

 

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