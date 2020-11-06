欧洲疫情与抗议同在 中国距离疫苗越来越近?

（德国之声中文网）德国疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）周六（11月7日）公布数据显示，德国此前一天内新增感染达23399例，再创单日确诊新高。科赫研究所再前一日公布的新增病例为21506例，也是德国自疫情爆发以来单日新增首次突破两万。

德国的新冠确诊人数近日不断攀升和检测数量增加也有关系。最近两个月来检测数量大幅增加，每周所做的测试比之前多出40万人次。随着新冠检测数量的增加，越来越多的实验室表示，它们的检测能力接近负荷极限。

莱比锡11月7日爆发了上万人参加的反防疫示威

为应对目前的第二波疫情，德国本周一开始施行了新一轮限制措施，其中包括，公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会；体育、文化场馆停止活动4周；除了提供外卖服务，餐饮业也全部关闭一个月。

因不满政府的防疫控制措施，所谓的"横向思考"（Querdenken）组织呼吁本周六在德国东部城市莱比锡举行大型抗议活动。组织方方预计将共有16000人参加。共有27场活动申请登记，其中有7场是反对"反抗疫"的示威活动。

数天以来，莱比锡市和当地警方及安全部门严阵以待。一方面因为估计部分参与者有暴力极端倾向，另一方面要考虑如何让众多抗议者遵守保持安全社交距离等规定。"横向思考"组织表示，他们想重现八月柏林的抗议场景。8月29日在柏林多处举行的反防疫示威中，警方估测，参加人数总共高达3.8万人，甚至高于了组织者的预期，示威者中夹杂了大量的阴谋论者以及极右翼分子。抗议期间，警方以示威者没有按照法院的前提要求佩戴口罩、保持距离为由，强行驱散了集会。当天晚上，一部分极端示威者甚至冲击了警力部署相对薄弱的德国国会大厦。

水貂体内变异病毒是否影响疫苗？

就在欧洲多国疫情恶化和"反抗疫"活动此起彼伏的同时，从丹麦传出的一则消息令人更不乐观。丹麦政府本周三宣布，因为丹麦貂养殖场出现多起貂将变异新冠病毒传给人的病例，由此决定杀死丹麦养殖场中所有养殖的貂，最大限度地降低它们将变异病毒传染给人类的风险。丹麦政府还表示，这种变异病毒可能会对未来疫苗的效果产生影响。

对此，世卫组织在周五当天举行的记者会上作出回应。该组织表示，随着时间流逝，病毒发生突变是正常的，每一次病毒从人传染给动物再传染回人身上，都会发生更多的改变。但是，世卫组织的相关负责人强调，目前科学家尚未发现和丹麦貂有关的新冠病毒对病毒的传播性、疾病的严重程度以及再次传染给人类带来改变，进一步的研究和评估正在进行。换言之，目前尚无证据表明丹麦最新发现的变异新冠病毒会影响未来冠病疫苗的效力。

作为对丹麦发现的变异病毒消息的反应，英国政府周六宣布，从当天凌晨四点起起凡是由丹麦入境的游客都被禁止进入英国境内。

"5.6万人接种疫苗 无一感染"

而在疫情得到控制的中国，人们将目光投向尚未正式投入使用的疫苗。据《北京日报》等多家中国媒体报道，北京市民政局、市财政局近日联合印发的《北京市秋冬季养老服务机构新冠肺炎疫情防控工作方案》，其中要求养老机构做好流感等疫苗接种工作，稳妥推进通勤员工、厨房工作人员、保安、保洁、身体适宜且自愿的老年人等重点人群接种新冠肺炎疫苗。虽然方案中并未说明详细时间表，但这是北京市在官方文件中首度提及接种疫苗一事。

另据中国澎拜新闻周六报道，中国国药集团董事长刘敬桢在日前召开的进博会上谈及新冠疫苗相关话题时透露，今年7月，中国启动对新冠疫苗的紧急使用，目前已有数十万人紧急接种国药集团旗下两款新冠灭活疫苗，"没有一例严重不良反应，接种后离境人数达5.6万人，目前无一感染"。

中国科兴研发的疫苗正在巴西等国进行试验

他还介绍，从今年6月开始，中国国药集团旗下新冠疫苗先后在阿联酋、巴林、埃及、约旦、秘鲁、阿根廷、摩洛哥等十多个国家和地区开展了国际临床三期试验，目前为止，接种人数超过5万人。"这个过程，效果非常理想，继而带动了阿联酋、巴林等国家宣布对国药两款疫苗进行紧急使用。"

刘敬桢同时表示，自己于今年3月注射了新冠疫苗，"到现在仍然活蹦乱跳，没有任何副反应"。他预计，到今年年底，国药集团新冠疫苗产能大概能达到1亿剂左右，按照国家要求，明年产能要超10亿剂，"明年能保证尤其是中国人民使用"。

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