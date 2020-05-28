欧洲申根区有望6月底前恢复自由通行

（德国之声中文网）欧洲申根协议区域内的26个国家的人员和货物可以不受检查而自由流动，但是新冠疫情2月份在意大利爆发以后，为了阻止病毒传播，没有经过和邻国商议，彼此之间就设置了边境限制，造成交通堵塞，医疗设备运输阻塞。
自由往返政策是欧洲王冠上的一颗明珠，有助于促进各国发展与繁荣。很多欧洲官员担心限制措施威胁申根地区的未来。继2015年百万移民进入欧洲之后，新冠疫情带来新的压力。
约翰森在视频会议之后告诉记者："我个人认为，最迟6月底，我们将恢复申根地区的全面通行和公民的行动自由。''
她说，欧洲疾病预防和控制中心认为，限制令和其它医疗措施正在发挥作用。该中心通告，欧洲168,000多人死于新冠病毒，其中大多数发生在英国、意大利、法国和西班牙。
约翰森说，"当然，保持物理距离和其他健康措施仍然需要。但是卫生部门很清楚，没有明确的理由保持欧盟申根地区内的旅行限制或边境措施。"
法兰克福机场的显示屏时刻提醒旅客保持人际距离
这一消息将令数百万仍在努力制定暑期计划的欧洲人感到宽慰。这些暑期计划于7月开始，他们急需知道是否允许前往地中海沿岸的海滩或山区。
约翰森说，几乎所有从外部地区进入欧洲的基本旅行都被限制在6月15日之前，但许多部长建议将这一期限延长到7月初。
此前，德国政府已经决定，自6月15日起取消对欧洲29国的旅游警告。这其中包括德国的26个欧盟伙伴国家、新近退盟的英国以及不属于欧盟但属于申根国家的四国（爱沙尼亚、挪威、瑞士和列支敦士登）。在欧盟国家中，只有挪威和西班牙的旅行警告取消日期会略有延后。
张平/凝练（美联社）
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解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？
波罗的海度假季
北部海岸的梅克伦堡-前波莫瑞州成为德国首个对游客开放的州。5月25日起，梅前州宾馆、度假公寓开始对外开放。不过，初步接待宾客的人数不应超过满员的六成。下萨克森州也推出类似的放松措施。自5月25日起，宾馆、青年旅舍将对游客开放。不过，接待人数也要减少。此外，房间要空七天，才能入住下一波客人。
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不用隔离了！
自本周五(5月15日)起，从其他欧盟和申根国家进入德国北威州的人，取消了14天的隔离措施，其他各州也将在未来几天内解除这个禁令。
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重开边境
本周六(5月16日)，德国重新开放与三个邻国法国、奥地利和瑞士的边境。过境口岸重新开放后只进行抽检。不过，只有“有充分理由” ，比如跨国情侣才被允许入境或过境德国。图为一对在瑞士和德国边境的跨国情侣。
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出境旅游
人们夏天或许也可以去西班牙巴利阿里群岛或希腊旅游。德国政府旅游专员巴莱斯（Thomas Bareiß）接受德国媒体采访时表示：“如果这些地方新增病例很少，而且医疗护理条件也可以的话，也可以考虑在这些地方过暑假。”意大利刚刚宣布，6月初将会恢复出入境旅游。
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奥地利：酒店、餐馆都开了
奥地利宣布，自5月29日起，境内的酒店等住宿设施都将重新开放。本周五（5月15日）起餐馆可以重新开放，不过每桌最多可容纳4个成年人，餐桌之间的距离最少一米。员工必须佩戴口罩。
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解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？
去故宫参观
从5月1日开始，北京故宫已经逐步恢复开放。根据多家中国媒体报道，故宫实行预约、错峰、限流参观的防疫措施，每天参观人数限额为5000人。
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解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？
旅行警告
德国在4月末将全球旅游警告延长到6月14日。德国政府旅游专员巴莱斯表示：“我觉得今年夏天的远途游旅行无法成行。”
作者: Andreas Kirchhoff (联合作者：Susan Bonney-Cox)