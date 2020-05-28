欧洲申根区有望6月底前恢复自由通行

（德国之声中文网）欧洲申根协议区域内的26个国家的人员和货物可以不受检查而自由流动，但是新冠疫情2月份在意大利爆发以后，为了阻止病毒传播，没有经过和邻国商议，彼此之间就设置了边境限制，造成交通堵塞，医疗设备运输阻塞。

自由往返政策是欧洲王冠上的一颗明珠，有助于促进各国发展与繁荣。很多欧洲官员担心限制措施威胁申根地区的未来。继2015年百万移民进入欧洲之后，新冠疫情带来新的压力。

约翰森在视频会议之后告诉记者："我个人认为，最迟6月底，我们将恢复申根地区的全面通行和公民的行动自由。''

她说，欧洲疾病预防和控制中心认为，限制令和其它医疗措施正在发挥作用。该中心通告，欧洲168,000多人死于新冠病毒，其中大多数发生在英国、意大利、法国和西班牙。

约翰森说，"当然，保持物理距离和其他健康措施仍然需要。但是卫生部门很清楚，没有明确的理由保持欧盟申根地区内的旅行限制或边境措施。"

法兰克福机场的显示屏时刻提醒旅客保持人际距离

这一消息将令数百万仍在努力制定暑期计划的欧洲人感到宽慰。这些暑期计划于7月开始，他们急需知道是否允许前往地中海沿岸的海滩或山区。

约翰森说，几乎所有从外部地区进入欧洲的基本旅行都被限制在6月15日之前，但许多部长建议将这一期限延长到7月初。

此前，德国政府已经决定，自6月15日起取消对欧洲29国的旅游警告。这其中包括德国的26个欧盟伙伴国家、新近退盟的英国以及不属于欧盟但属于申根国家的四国（爱沙尼亚、挪威、瑞士和列支敦士登）。在欧盟国家中，只有挪威和西班牙的旅行警告取消日期会略有延后。

张平/凝练（美联社）