 欧洲申根区有望6月底前恢复自由通行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧洲申根区有望6月底前恢复自由通行

在经过欧盟内部协商之后，欧盟内政委员约翰森（Ylva Johansson）周五（6月5日）通告，欧洲申根（Schengen）区域内的自由通行可望在6月底之前恢复。但是，来自外部的基本旅行7月之前将不会开放。

Ortsschild am Ortseingang von Schengen in Luxemburg (Imago Images/W. Rothermel)

申根区内月底内有望恢复自由行

DW.COM

出国夏季度假的启动信号：德国从六月中旬起取消对去欧洲绝大多数国家旅行的警告。就此已无悬念。不过，对两个国家的旅游警告还要存在一段时间，其中偏就有德国人的度假首选国。 (03.06.2020)

因新冠危机市值大跌的汉莎航空公司失去了在股市"德甲" ——达克斯（Dax）中的一席之地，降格进中型公司指数（MDax）。一家房地产公司则晋级成为达克斯三十强新成员。 (05.06.2020)

在欧洲多国计划逐步解封之际，英国首相约翰逊也透过一场电视演说，分享了英国逐步解封的计划，其中包含让无法在家工作的产业，在遵守保持社交距离的前提下率先复工。不过，目前英国全国封锁的禁令预计延长至6月1日。 (11.05.2020)

本周，欧洲不少国家跟美国多州都展开逐步解封，但世卫却於同一天，针对疫情再次攀升的可能性发出警告，并强调要建立完整的防疫机制。同一时间，白宫规定所有进出者戴口罩引起外界猜测新冠病毒在其中流窜。 (12.05.2020)

（德国之声中文网）欧洲申根协议区域内的26个国家的人员和货物可以不受检查而自由流动，但是新冠疫情2月份在意大利爆发以后，为了阻止病毒传播，没有经过和邻国商议，彼此之间就设置了边境限制，造成交通堵塞，医疗设备运输阻塞。

自由往返政策是欧洲王冠上的一颗明珠，有助于促进各国发展与繁荣。很多欧洲官员担心限制措施威胁申根地区的未来。继2015年百万移民进入欧洲之后，新冠疫情带来新的压力。

约翰森在视频会议之后告诉记者："我个人认为，最迟6月底，我们将恢复申根地区的全面通行和公民的行动自由。''

她说，欧洲疾病预防和控制中心认为，限制令和其它医疗措施正在发挥作用。该中心通告，欧洲168,000多人死于新冠病毒，其中大多数发生在英国、意大利、法国和西班牙。

约翰森说，"当然，保持物理距离和其他健康措施仍然需要。但是卫生部门很清楚，没有明确的理由保持欧盟申根地区内的旅行限制或边境措施。"

Symbolbild- Lufthansa (Imago/J. Halisch)

法兰克福机场的显示屏时刻提醒旅客保持人际距离

这一消息将令数百万仍在努力制定暑期计划的欧洲人感到宽慰。这些暑期计划于7月开始，他们急需知道是否允许前往地中海沿岸的海滩或山区。

约翰森说，几乎所有从外部地区进入欧洲的基本旅行都被限制在6月15日之前，但许多部长建议将这一期限延长到7月初。

此前，德国政府已经决定，自6月15日起取消对欧洲29国的旅游警告。这其中包括德国的26个欧盟伙伴国家、新近退盟的英国以及不属于欧盟但属于申根国家的四国（爱沙尼亚、挪威、瑞士和列支敦士登）。在欧盟国家中，只有挪威和西班牙的旅行警告取消日期会略有延后。

张平/凝练（美联社）

  • Strandkörbe und Seebrücke Ahlbeck bei Abenddämmerung (picture-alliance/imagebroker/M. Siepmann)

    解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？

    波罗的海度假季

    北部海岸的梅克伦堡-前波莫瑞州成为德国首个对游客开放的州。5月25日起，梅前州宾馆、度假公寓开始对外开放。不过，初步接待宾客的人数不应超过满员的六成。下萨克森州也推出类似的放松措施。自5月25日起，宾馆、青年旅舍将对游客开放。不过，接待人数也要减少。此外，房间要空七天，才能入住下一波客人。

  • Coronavirus - Grenzkontrollen NRW Niederlande (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？

    不用隔离了！

    自本周五(5月15日)起，从其他欧盟和申根国家进入德国北威州的人，取消了14天的隔离措施，其他各州也将在未来几天内解除这个禁令。

  • Coronavirus | Liebe | Paar | Deutschland | Schweiz | Grenze (Reuters/A. Wiegmann)

    解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？

    重开边境

    本周六(5月16日)，德国重新开放与三个邻国法国、奥地利和瑞士的边境。过境口岸重新开放后只进行抽检。不过，只有“有充分理由” ，比如跨国情侣才被允许入境或过境德国。图为一对在瑞士和德国边境的跨国情侣。

  • Spanien Mallorca | Coronavirus | Strand Paguera (picture-alliance/dpa/T. Reiner)

    解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？

    出境旅游

    人们夏天或许也可以去西班牙巴利阿里群岛或希腊旅游。德国政府旅游专员巴莱斯（Thomas Bareiß）接受德国媒体采访时表示：“如果这些地方新增病例很少，而且医疗护理条件也可以的话，也可以考虑在这些地方过暑假。”意大利刚刚宣布，6月初将会恢复出入境旅游。

  • Österreich Wien | Hotel Sacher (picture-alliance/ImageBroker/W. Wirth)

    解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？

    奥地利：酒店、餐馆都开了

    奥地利宣布，自5月29日起，境内的酒店等住宿设施都将重新开放。本周五（5月15日）起餐馆可以重新开放，不过每桌最多可容纳4个成年人，餐桌之间的距离最少一米。员工必须佩戴口罩。

  • China | Besucher im Park mit Blick auf die geschlossene Verbotene Stadt (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

    解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？

    去故宫参观

    从5月1日开始，北京故宫已经逐步恢复开放。根据多家中国媒体报道，故宫实行预约、错峰、限流参观的防疫措施，每天参观人数限额为5000人。

  • Mallorca Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Margais)

    解封令慢慢放松 哪些地方可以旅游？

    旅行警告

    德国在4月末将全球旅游警告延长到6月14日。德国政府旅游专员巴莱斯表示：“我觉得今年夏天的远途游旅行无法成行。”

    作者: Andreas Kirchhoff (联合作者：Susan Bonney-Cox)


DW.COM

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

防疫措施逐步放松，可是你却依然不太敢出门旅游? 不妨选择徒步健游，春风拂走一切烦恼，也会吹散病毒。当然，如果遇到其他徒步者，最好还是保持距离。 (26.05.2020)  

相关内容

USA New York | Coronavirus | provisorische Leichenwagen

美新冠病亡破十万 专家忧年轻人出路生计 28.05.2020

美国新冠病亡人数继一个月前突破五万人之后，周三又突破了十万人的里程碑。美国的确诊病例也相当于全球第二高的国家的四倍。

Brüssel PK Michel / von der Leyen nach EU Gipfel

欧盟发起疫苗研发募款 美病亡人数恐倍增 05.05.2020

在全球努力研发新冠疫苗与药物之际，欧盟发起了一个线上募款活动，并成功募得74亿欧元。至少有将近十个国家都做出了贡献，但是美国却未派员出席该活动。与此同时，一份美国政府的内部文件预测，未来数周，美国的单日病亡人数会倍增。

USA Coronavirus Donald Trump

特朗普:疫情伤害超越珍珠港和911 07.05.2020

特朗普本来决定要让白宫应对疫情的专家小组在完成阶段性任务后解散，但不到一天他又改口说不解散，只是改变目标。而在多次抨击世卫后，美国共和党议员也提案要全面检视美国参与国际组织的状况。

广告

媒体看中国

Hongkong Polizisten vor einer Bank (Reuters/T. Peter)

德语媒体：和中国做生意的底线

《商报》批评汇丰银行为港版《国安法》背书，认为这家英国企业为了金钱而放弃了底线。《南德意志报》则赞同欧中峰会延期举行，指出如果现在仓促举行峰会，很可能演变成中共的宣传秀。  