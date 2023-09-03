欧洲理事会主席：欧盟2030年前吸纳西巴尔干国家

（德国之声中文网）欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）周一（8月28日）表示，欧盟应采取“大胆举措”，准备好在2030年之前接纳新成员。

他是在斯洛文尼亚布莱德湖畔度假胜地举行的国际战略论坛上发表上述言论的，西巴尔干地区的领导人出席了这次会议。

“我相信，到2030年，我们双方都必须做好扩大欧盟规模的准备。”米歇尔说，“这是雄心勃勃的，但也是必要的。这表明我们是认真的。”给出时间表将让欧盟拥有更多可信度。

米歇尔说：“在下一次壮大之前，我们这边不进行改革将是一个根本性的错误。”他表示，“只有联盟运作良好、高效，新成员国的加入才有意义。”

米歇尔表示，欧盟领导人将在10月于西班牙格拉纳达举行的峰会上讨论“欧盟吸纳新成员国的能力”。完成入盟程序并最终加入欧盟需要所有现任成员国的一致同意。

乌克兰战争重塑欧洲未来

俄罗斯对乌克兰的全面入侵让布鲁塞尔的欧盟领导者开始关注到，需要新的政治动力来支持几个候选国的雄心。

米歇尔说，乌克兰战争“表明和平与民主不能被视为理所当然”。他表示，“这场战争不仅摧毁了乌克兰，也对我们大陆的未来产生了深远的影响。它还对全球安全产生了深远的影响。”

欧盟官员担心，俄罗斯可能会试图破坏巴尔干地区的稳定，从而转移世界对其侵略乌克兰的注意力。巴尔干地区在20世纪90年代经历了一场血腥战争。

俄罗斯的巴尔干盟友塞尔维亚拒绝加入欧盟对莫斯科的制裁，尽管该国政府表示尊重乌克兰的领土完整。

谁在叩击欧盟的门环？

欧盟目前有27个成员国。西巴尔干地区的六个国家——阿尔巴尼亚、波斯尼亚、科索沃、黑山、北马其顿和塞尔维亚——分别处于加入欧盟进程的不同阶段。

去年，摩尔多瓦和乌克兰获得了欧盟候选国地位。两国都希望在今年年底前获得与布鲁塞尔开始正式入盟谈判的许可。与此同时，格鲁吉亚仍在等待获得候选国身份。

米歇尔表示，要加入欧盟，未来的成员国必须实施改革，以确保司法独立，打击有组织犯罪和腐败，并使外交政策与欧盟成员国保持一致。

他还敦促所有期望加入欧盟的国家在加入之前解决双边冲突。“你需要确保不会将昔日恩怨带进欧盟。”

西巴尔干国家的等候与哀愁

阿尔巴尼亚总理拉马（Edi Rama）对米歇尔的声明表示欢迎，并呼吁“以实际行动实现……真正的进步”。他还表示担心乌克兰的入盟过程不应以牺牲长期候选国的利益为代价。

“乌克兰应该被视为一个可能的成员国，但我希望这不会损害西巴尔干地区的利益。”他说。

与此同时，塞尔维亚总理布尔纳比奇（Ana Brnabic）警告说，自获得候选国地位以来，塞尔维亚等待了十年都没有进行谈判，这加剧了该国的欧洲怀疑论。

她强调：“我们在地理上、经济上、文化上，在各个方面都是欧洲国家。”她敦促欧盟“做出勇敢的政治决定”，将西巴尔干地区纳入“欧洲大家庭”。

（法新社、美联社、德新社、路透社）

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