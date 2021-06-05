 欧洲理事会主席：欧洲在中国面前并不天真 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.06.2021

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时政风云

欧洲理事会主席：欧洲在中国面前并不天真

美国总统拜登即将到访欧洲之前，欧洲理事会主席米歇尔为欧洲此前为达成欧中投资协定付出的努力予以了辩护。他表示，欧洲并不是在天真地和中国打交道。

Belgien Charles Michel

（德国之声中文网）欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）本周即将在英格兰康沃尔郡（Cornwall）举行七国集团峰会期间与美国总统举行会晤。之后他将在布鲁塞尔与拜登总统共同出席欧盟-美国峰会。

在这一系列峰会到来前，米歇尔对媒体表示，在经历了特朗普时期的美欧关系紧张之后，拜登总统努力修复美欧关系的努力标志着美国重新返回“加强美欧关系”的策略。

他还表示，欧洲在与日益强硬的中国打交道时， "在我们的基本价值观、基本自由和人权问题上，不会停留在纸面上"。

不过米歇尔也为欧盟努力同中国达成欧中投资协定做出了辩护。不久前，欧洲议会投票决定冻结审议该协议的批准进程

昨天（6月7日），米歇尔对一系列媒体代表表示：“我们想重新平衡同中国之间的经贸关系。”

他表示，“过去几年，我们决定为进入（欧洲）单一市场提供便利。但是由于缺乏公平性和对等性，所以去年我们尝试加快投资协定谈判”。

米歇尔表示，他清楚欧洲内部就投资协定存在一系列的民主讨论，但是他个人很有信心，“这些讨论是向正确方向迈出的一大步”。

他说：“为促进欧洲公司的投资，我们迈出了一步。与此同时，基于这个协定中国当局也表达了对改善社会福利的承诺。”

在经过了7年艰苦的谈判之后，去年年底，在德国的力推之下，欧中之间终于达成欧中投资协定。

但是，今年3月，欧盟与美英加等国宣布对涉嫌在中国新疆侵犯人权的官员实施制裁。随后，中国提出对等反制措施，宣布制裁欧洲多国议员与学者，以示报复。

5月20日，欧洲议会以599票赞成、30票反对、58票弃权，通过冻结《欧中全面投资协定》批准程序，直到中国取消对欧盟政治人物的制裁为止。

这份投资协定也达成前就引起了美国的关注。去年12月，在拜登总统正式上任前， 拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）就曾在推特发文，引述了一篇有关拟议的中欧投资协定报道，并呼吁“就美国和欧洲盟友对中国经济做法的共同关切，尽早与欧洲伙伴进行磋商”。

拜登政府希望能连结传统盟友对抗中国的崛起。

上周，拜登政府还进一步扩大了特朗普时代中企投资“黑名单”。

欧洲理事会主席米歇尔坚称，欧洲并不是在天真地和中国打交道。他强调，欧洲也想同华盛顿一起打造自由民主联盟。

他问到：“简而言之，美国的立场是什么？”他自己回答说：“和欧洲非常相近，中国既是一个竞争对手，但在必要时和中国合作也非常必要。”

  • Data visualization Chinesisch European Values

    什么是“欧洲价值观”？

    100个欧洲人中有29个人认为男性是更好的政治领袖

    欧洲议会选举在即。人们不禁要问，欧洲价值观到底是什么呢？“欧洲价值研究”项目（EVS）每10年对数万名欧洲人进行一次调查。结果显示，100个人中，有29人认为男性一般来讲是更好的政治领袖。（浅蓝代表赞成者，深蓝代表反对者，灰色弃权）

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    什么是“欧洲价值观”？

    欧洲人一致认为：政治暴力、偷税和受贿是禁忌

    几乎所有受调查者都反对政治暴力和行贿受贿。四分之三的人认为这属于最不能容忍的事。上图中，指针越靠左代表容忍度越低。左上和右上图分别代表反对政治暴力和受贿的程度。左下和右下图表示反对偷税和无拘无束性行为的程度。欧洲价值研究项目对2017年开始的部分调查结果进行了初步评估，它覆盖14个国家，包括保加利亚、德国、冰岛、克罗地亚、荷兰、奥地利、波兰、俄罗斯、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、捷克和白俄罗斯。

  • Data visualization Chinesisch European Values

    什么是“欧洲价值观”？

    欧洲人对录像监控看法不一

    一半以上受调查者（54人）认为，政府有权在公共场合进行录像监控。波兰人、斯洛文尼亚人和克罗地亚人更多反对录像监控，但在它们的邻国，对此持赞成态度的人占多数。

  • Data visualization Chinesisch European Values

    什么是“欧洲价值观”？

    宗教问题上存在分歧

    100个人中有38人相信上天，他们中有33人信仰宗教。其余的为无神论者或无信仰者。只有29人相信地狱存在。

  • Data visualization Chinesisch European Values

    什么是“欧洲价值观”？

    冰岛对有孩子的同性恋家庭更宽容

    同性恋伴侣也可以和其他人一样成为好的父母吗？100个冰岛人中有88个人这样认为，持同样观点的俄罗斯人只占10%。如果以赞成这一观点的国家来排名，顺序便是：冰岛、荷兰、德国、西班牙、奥地利、捷克、斯洛文尼亚、克罗地亚、斯洛伐克、波兰、保加利亚、俄罗斯。

  • Data visualization Chinesisch European Values

    什么是“欧洲价值观”？

    100个人中有25人不愿和穆斯林当邻居

    只有少数受调查者对和天主教或基督教徒当邻居有顾虑。而不愿和外国人或穆斯林当邻居的人则超过四分之一。上图从上至下分别为：70人不愿和酗酒者当老邻居，26人不愿和外国人当邻居，25人不愿和穆斯林当邻居，4人不愿意和天主教或基督教徒当邻居。

  • Data visualization Chinesisch European Values

    什么是“欧洲价值观”？

    研究欧洲价值

    欧洲价值研究项目每十年进行一次。最近一次调查从2017年开始。已经有16个国家公布了调查结果，调查人数共为2万人。还有10个国家已经结束了询问。

    作者: Kira Schacht


（法新社）

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