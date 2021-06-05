欧洲理事会主席：欧洲在中国面前并不天真

（德国之声中文网）欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）本周即将在英格兰康沃尔郡（Cornwall）举行七国集团峰会期间与美国总统举行会晤。之后他将在布鲁塞尔与拜登总统共同出席欧盟-美国峰会。

在这一系列峰会到来前，米歇尔对媒体表示，在经历了特朗普时期的美欧关系紧张之后，拜登总统努力修复美欧关系的努力标志着美国重新返回“加强美欧关系”的策略。

他还表示，欧洲在与日益强硬的中国打交道时， "在我们的基本价值观、基本自由和人权问题上，不会停留在纸面上"。

不过米歇尔也为欧盟努力同中国达成欧中投资协定做出了辩护。不久前，欧洲议会投票决定冻结审议该协议的批准进程。

昨天（6月7日），米歇尔对一系列媒体代表表示：“我们想重新平衡同中国之间的经贸关系。”

他表示，“过去几年，我们决定为进入（欧洲）单一市场提供便利。但是由于缺乏公平性和对等性，所以去年我们尝试加快投资协定谈判”。

米歇尔表示，他清楚欧洲内部就投资协定存在一系列的民主讨论，但是他个人很有信心，“这些讨论是向正确方向迈出的一大步”。

他说：“为促进欧洲公司的投资，我们迈出了一步。与此同时，基于这个协定中国当局也表达了对改善社会福利的承诺。”

在经过了7年艰苦的谈判之后，去年年底，在德国的力推之下，欧中之间终于达成欧中投资协定。

但是，今年3月，欧盟与美英加等国宣布对涉嫌在中国新疆侵犯人权的官员实施制裁。随后，中国提出对等反制措施，宣布制裁欧洲多国议员与学者，以示报复。

5月20日，欧洲议会以599票赞成、30票反对、58票弃权，通过冻结《欧中全面投资协定》批准程序，直到中国取消对欧盟政治人物的制裁为止。

这份投资协定也达成前就引起了美国的关注。去年12月，在拜登总统正式上任前， 拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）就曾在推特发文，引述了一篇有关拟议的中欧投资协定报道，并呼吁“就美国和欧洲盟友对中国经济做法的共同关切，尽早与欧洲伙伴进行磋商”。

拜登政府希望能连结传统盟友对抗中国的崛起。

上周，拜登政府还进一步扩大了特朗普时代中企投资“黑名单”。

欧洲理事会主席米歇尔坚称，欧洲并不是在天真地和中国打交道。他强调，欧洲也想同华盛顿一起打造自由民主联盟。

他问到：“简而言之，美国的立场是什么？”他自己回答说：“和欧洲非常相近，中国既是一个竞争对手，但在必要时和中国合作也非常必要。”

什么是“欧洲价值观”？ 100个欧洲人中有29个人认为男性是更好的政治领袖 欧洲议会选举在即。人们不禁要问，欧洲价值观到底是什么呢？“欧洲价值研究”项目（EVS）每10年对数万名欧洲人进行一次调查。结果显示，100个人中，有29人认为男性一般来讲是更好的政治领袖。（浅蓝代表赞成者，深蓝代表反对者，灰色弃权）

什么是“欧洲价值观”？ 欧洲人一致认为：政治暴力、偷税和受贿是禁忌 几乎所有受调查者都反对政治暴力和行贿受贿。四分之三的人认为这属于最不能容忍的事。上图中，指针越靠左代表容忍度越低。左上和右上图分别代表反对政治暴力和受贿的程度。左下和右下图表示反对偷税和无拘无束性行为的程度。欧洲价值研究项目对2017年开始的部分调查结果进行了初步评估，它覆盖14个国家，包括保加利亚、德国、冰岛、克罗地亚、荷兰、奥地利、波兰、俄罗斯、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、捷克和白俄罗斯。

什么是“欧洲价值观”？ 欧洲人对录像监控看法不一 一半以上受调查者（54人）认为，政府有权在公共场合进行录像监控。波兰人、斯洛文尼亚人和克罗地亚人更多反对录像监控，但在它们的邻国，对此持赞成态度的人占多数。

什么是“欧洲价值观”？ 宗教问题上存在分歧 100个人中有38人相信上天，他们中有33人信仰宗教。其余的为无神论者或无信仰者。只有29人相信地狱存在。

什么是“欧洲价值观”？ 冰岛对有孩子的同性恋家庭更宽容 同性恋伴侣也可以和其他人一样成为好的父母吗？100个冰岛人中有88个人这样认为，持同样观点的俄罗斯人只占10%。如果以赞成这一观点的国家来排名，顺序便是：冰岛、荷兰、德国、西班牙、奥地利、捷克、斯洛文尼亚、克罗地亚、斯洛伐克、波兰、保加利亚、俄罗斯。

什么是“欧洲价值观”？ 100个人中有25人不愿和穆斯林当邻居 只有少数受调查者对和天主教或基督教徒当邻居有顾虑。而不愿和外国人或穆斯林当邻居的人则超过四分之一。上图从上至下分别为：70人不愿和酗酒者当老邻居，26人不愿和外国人当邻居，25人不愿和穆斯林当邻居，4人不愿意和天主教或基督教徒当邻居。

什么是“欧洲价值观”？ 研究欧洲价值 欧洲价值研究项目每十年进行一次。最近一次调查从2017年开始。已经有16个国家公布了调查结果，调查人数共为2万人。还有10个国家已经结束了询问。 作者: Kira Schacht



（法新社）

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