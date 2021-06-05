欧洲理事会主席：欧洲在中国面前并不天真

美国总统拜登即将到访欧洲之前，欧洲理事会主席米歇尔为欧洲此前为达成欧中投资协定付出的努力予以了辩护。他表示，欧洲并不是在天真地和中国打交道。
（德国之声中文网）欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）本周即将在英格兰康沃尔郡（Cornwall）举行七国集团峰会期间与美国总统举行会晤。之后他将在布鲁塞尔与拜登总统共同出席欧盟-美国峰会。
在这一系列峰会到来前，米歇尔对媒体表示，在经历了特朗普时期的美欧关系紧张之后，拜登总统努力修复美欧关系的努力标志着美国重新返回“加强美欧关系”的策略。
他还表示，欧洲在与日益强硬的中国打交道时， "在我们的基本价值观、基本自由和人权问题上，不会停留在纸面上"。
不过米歇尔也为欧盟努力同中国达成欧中投资协定做出了辩护。不久前，欧洲议会投票决定冻结审议该协议的批准进程。
昨天（6月7日），米歇尔对一系列媒体代表表示：“我们想重新平衡同中国之间的经贸关系。”
他表示，“过去几年，我们决定为进入（欧洲）单一市场提供便利。但是由于缺乏公平性和对等性，所以去年我们尝试加快投资协定谈判”。
米歇尔表示，他清楚欧洲内部就投资协定存在一系列的民主讨论，但是他个人很有信心，“这些讨论是向正确方向迈出的一大步”。
他说：“为促进欧洲公司的投资，我们迈出了一步。与此同时，基于这个协定中国当局也表达了对改善社会福利的承诺。”
在经过了7年艰苦的谈判之后，去年年底，在德国的力推之下，欧中之间终于达成欧中投资协定。
但是，今年3月，欧盟与美英加等国宣布对涉嫌在中国新疆侵犯人权的官员实施制裁。随后，中国提出对等反制措施，宣布制裁欧洲多国议员与学者，以示报复。
5月20日，欧洲议会以599票赞成、30票反对、58票弃权，通过冻结《欧中全面投资协定》批准程序，直到中国取消对欧盟政治人物的制裁为止。
这份投资协定也达成前就引起了美国的关注。去年12月，在拜登总统正式上任前， 拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）就曾在推特发文，引述了一篇有关拟议的中欧投资协定报道，并呼吁“就美国和欧洲盟友对中国经济做法的共同关切，尽早与欧洲伙伴进行磋商”。
拜登政府希望能连结传统盟友对抗中国的崛起。
上周，拜登政府还进一步扩大了特朗普时代中企投资“黑名单”。
欧洲理事会主席米歇尔坚称，欧洲并不是在天真地和中国打交道。他强调，欧洲也想同华盛顿一起打造自由民主联盟。
他问到：“简而言之，美国的立场是什么？”他自己回答说：“和欧洲非常相近，中国既是一个竞争对手，但在必要时和中国合作也非常必要。”
（法新社）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。