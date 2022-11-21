欧洲环境署：一年里欧盟23.8万人因空气污染早死

（德国之声中文网）欧洲环境署（EEA）周四（2022年11月24日）公布的数据指出，2020年，欧盟境内至少有23万8000人因为接触到细颗粒物而过早死亡。

数据显示，虽然新冠限制措施使排放量下降，但与2019年相比，欧盟27个成员国的死亡人数略有上升。

根据欧洲环境署分析，96%的欧盟都市人口暴露在浓度高于世界卫生组织指标的细颗粒物中。

「空气污染继续在欧洲对健康构成重大风险，导致慢性病和早死。」

伦敦空气污染 夺走了她的生命

细颗粒物—或称PM2.5，通常来自汽车尾气或燃煤发电厂排放。这些污染物因为体积细小能深入呼吸道，加剧哮喘、支气管炎和其他肺部疾病。

报告还称，约有4.9万人因为二氧化氮污染而早死，接触臭氧则导致2.4万人死亡。

欧洲环境署指出，2005年到2020年间，欧盟境内因接触PM2.5而早死的人数下降45%。

「若这一趋势能持续，欧盟有望实现零污染行动计划的目标，即2030年前将过早死亡的人数减少55%。」

「尽管如此，要能实现2050年的零污染愿景，将空气污染降低到被认为不再对健康有害的水平，还需要进一步努力。」

（法新社、德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。