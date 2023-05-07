欧洲热门景点：中国游客仍未回归

（德国之声中文网）走在德国科隆市中心街区，一个直观的感受是，对比疫情前，中国游客的数量明显减少了。德国《商报》5月17日的一篇报道关注了“欧洲的中国游客数量明显少于疫情前”的现象，表示欧洲旅游业迄今未能看到相关需求复苏，与中国游客相关的营业额远低于疫情前水平。

其中的不少原因显而易见。从2020年初开始，无论是中国还是欧洲都处于新冠疫情的严格管控中。欧洲大部分国家在2022年上旬开放，旅游有所恢复；中国则是在2022年年底结束封控，很多人是今年才又加入旅游大军。

另外，一些欧洲国家近期才向中国公民重新开放旅行签证。例如，德国是从今年5月1日才开始重新受理相关申请。

同时，欧洲往返中国的航班数量也远远没有恢复到疫情前的水平。例如，据《南德意志报》引用道明-考文（TD Cowen）股票分析公司数据，截至4月底，德中航空交通量对比2019年下降了49%。

中国人花钱更谨慎了

签证办理问题、航班数量减少等因素，都提高了中国人出国旅游的门槛。此外，影响中国人海外游的，可能还有整体更节俭的趋势。

路透社5月18日的一篇报道指出，家庭消费疲软之下，中国出现了一个新趋势：“特种兵式旅游”，指的是用尽可能少的钱，去看尽可能多的景点、做尽可能多的事情。

报道中，一位正在攻读研究生的中国女孩在国内旅游九天，只花费了2500元，大部分时间选择乘坐慢车、公交车，住宿时选择火车上过夜或廉价旅馆床位。这样的例子并不少见。

中国文化和旅游部的数据显示，今年中国国内旅游蓬勃发展，在4月28日至5月3日的五一期间，有2.74亿人次出游，比疫情前的2019年增长19%。不过，总支出为1480亿元，与2019年持平，这意味着每位旅行者在旅行时的平均花费比2019年要低。

路透社报道援引分析师说，中国艰难的房地产市场、创纪录的青年失业率和对工作稳定性的广泛担忧等因素，使消费者在花钱时更谨慎、手更紧。

全球资管公司Natixis Research的亚太区首席经济学家加西亚-埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）说：“中国人总体上还没有准备好像以前那样消费，虽然政府试图鼓励消费……。“她说，“人们需要工作和更高的工资来重新开始大笔消费”。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 罗马假日 2023年4月初复活节假期，大批游客涌入意大利历史悠久的的文化名城罗马。加上复活节期间到这个天主教廷所在地来朝圣的教徒，罗马市中心一些地方几乎拥挤到寸步难行。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 希腊圣托里尼 希腊风景如画的的圣托里尼岛再度人满为患。小岛上狭窄的小巷、蜿蜒的石阶路经常挤得水泄不通。观赏日落的观景台上，自拍的游客摩肩接踵。美景不再。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 伦敦：围观加冕 英国国王查尔斯三世的加冕仪式5月6日举行。商家和市民早早开始做准备，来自世界各地的游客也已源源不断涌至这个恢复了生机的大都会。甚至几天前就有人在伦敦的林荫大道上露营扎寨，以便能够抢到前排的围观位置。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 西班牙热浪 作为欧洲人最喜爱的旅游地之一，西班牙自去年夏天又迎来了大批游客。该国旅店行业协会的数据显示，今年复活节假期前后，该国酒店预订比去年增长20%，今年夏季的客房入住率可能超过90%。而住宿价格估计会上涨20%。尽管4月下旬西班牙南部酷热，气温逼近40摄氏度，塞维利亚市中心（图）依然游人如织。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 机票价格不降反升 旅游业全面回暖，而出行的机票价格却继续上涨。据德国汽车俱乐部（ADAC）估计，今年夏季，从德国出发的机票与2022年同期相比，上涨幅度可能最高达46%。汉莎航空和瑞士航空的票价，与2021年相比甚至翻了一倍。原因包括通货膨胀、飞机燃油价格居高不下、飞机以及工作人员数量不足等。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 汉莎：销售、价格齐飙升 德国汉莎航空预测，今年夏季将迎来一个客运高潮，公司全年的营销将创下新高。该集团最新财报显示，今年第一季度汉莎旗下的航线（还包括瑞士航空、奥地利航空、欧洲之翼）搭载旅客数量达2200万人次，比去年同期猛增了70%，销售额增长40%。不过，由于过去几年受疫情的影响，尤其是货运方面，一季度整体仍有4.67亿欧元的亏损。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 酒店不愁没有客人 在欧洲受青睐的旅行目的地，住宿价格也水涨船高。不少酒店、民宿在疫情期间翻了新房屋、设施，去年开始以新面貌迎接客人。2022年夏季的数据显示，热门旅游目的地的中高档酒店的价格上涨尤其明显，意大利四星级酒店价格平均上升了44%，希腊上涨了47%。

欧洲景点游客如云 商家涨价没商量 德国人亦青睐国内游 根据德国基尔的休假与旅游研究协会（FUR）的一项问卷调查，70%的德国人表示今年计划出游，高于去年（61%）和前年（49%）。延续了疫情期间的趋势，德国北部的海滨、阿尔卑斯山区依然是受欢迎的选项。图为德国波罗的海吕根岛（Rügen）的沙滩。



“特别是对于巴黎来说，来自中国的旅游是非常重要的”

德国《商报》文章指出，法国、瑞士、希腊、西班牙等旅游热门国家明显感受到了中国游客量大幅减少。无论巴黎、雅典还是瑞士卢塞恩，目前都是旅游火爆，酒店订满、景点排队。但是，中国游客的数量明显比疫情前少了。

巴黎对此的反应尤为激烈。报道表示，巴黎对于今年中国游客流量增加寄予厚望——无论是前往卢浮宫、埃菲尔铁塔和香榭丽舍大街观光游，还是去巴黎奢侈品店购物。 “特别是对于巴黎来说，来自中国的旅游是非常重要的”，法国旅游协会负责人曼泰（Christian Mantei）对法国商业报纸《Les Échos》说。

因此，旅游行业在向法国政府施压。巴黎机场公司、雅高酒店集团和老佛爷百货的负责人表示，疫情前，中国往返巴黎的航班属于欧洲城市中最多的，每周有90多个。他们致信法国总统马克龙，要求给中国游客创造更方便的条件。

法国旅游行业也指责法航阻碍恢复正常状态，因为法航和其他西方航空公司一样，在面对中国的航空公司时，因为要绕道、避开俄罗斯空域而面临劣势。《商报》表示，法国政府现在必须权衡利弊： 是保护法国航空业的利益还是法国旅游业的利益？

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。