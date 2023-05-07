欧洲热门景点：中国游客仍未回归

（德国之声中文网）走在德国科隆市中心街区，一个直观的感受是，对比疫情前，中国游客的数量明显减少了。德国《商报》5月17日的一篇报道关注了“欧洲的中国游客数量明显少于疫情前”的现象，表示欧洲旅游业迄今未能看到相关需求复苏，与中国游客相关的营业额远低于疫情前水平。
其中的不少原因显而易见。从2020年初开始，无论是中国还是欧洲都处于新冠疫情的严格管控中。欧洲大部分国家在2022年上旬开放，旅游有所恢复；中国则是在2022年年底结束封控，很多人是今年才又加入旅游大军。
另外，一些欧洲国家近期才向中国公民重新开放旅行签证。例如，德国是从今年5月1日才开始重新受理相关申请。
同时，欧洲往返中国的航班数量也远远没有恢复到疫情前的水平。例如，据《南德意志报》引用道明-考文（TD Cowen）股票分析公司数据，截至4月底，德中航空交通量对比2019年下降了49%。
中国人花钱更谨慎了
签证办理问题、航班数量减少等因素，都提高了中国人出国旅游的门槛。此外，影响中国人海外游的，可能还有整体更节俭的趋势。
路透社5月18日的一篇报道指出，家庭消费疲软之下，中国出现了一个新趋势：“特种兵式旅游”，指的是用尽可能少的钱，去看尽可能多的景点、做尽可能多的事情。
报道中，一位正在攻读研究生的中国女孩在国内旅游九天，只花费了2500元，大部分时间选择乘坐慢车、公交车，住宿时选择火车上过夜或廉价旅馆床位。这样的例子并不少见。
中国文化和旅游部的数据显示，今年中国国内旅游蓬勃发展，在4月28日至5月3日的五一期间，有2.74亿人次出游，比疫情前的2019年增长19%。不过，总支出为1480亿元，与2019年持平，这意味着每位旅行者在旅行时的平均花费比2019年要低。
路透社报道援引分析师说，中国艰难的房地产市场、创纪录的青年失业率和对工作稳定性的广泛担忧等因素，使消费者在花钱时更谨慎、手更紧。
全球资管公司Natixis Research的亚太区首席经济学家加西亚-埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）说：“中国人总体上还没有准备好像以前那样消费，虽然政府试图鼓励消费……。“她说，“人们需要工作和更高的工资来重新开始大笔消费”。
-
欧洲景点游客如云 商家涨价没商量
罗马假日
2023年4月初复活节假期，大批游客涌入意大利历史悠久的的文化名城罗马。加上复活节期间到这个天主教廷所在地来朝圣的教徒，罗马市中心一些地方几乎拥挤到寸步难行。
-
欧洲景点游客如云 商家涨价没商量
希腊圣托里尼
希腊风景如画的的圣托里尼岛再度人满为患。小岛上狭窄的小巷、蜿蜒的石阶路经常挤得水泄不通。观赏日落的观景台上，自拍的游客摩肩接踵。美景不再。
-
欧洲景点游客如云 商家涨价没商量
伦敦：围观加冕
英国国王查尔斯三世的加冕仪式5月6日举行。商家和市民早早开始做准备，来自世界各地的游客也已源源不断涌至这个恢复了生机的大都会。甚至几天前就有人在伦敦的林荫大道上露营扎寨，以便能够抢到前排的围观位置。
-
欧洲景点游客如云 商家涨价没商量
西班牙热浪
作为欧洲人最喜爱的旅游地之一，西班牙自去年夏天又迎来了大批游客。该国旅店行业协会的数据显示，今年复活节假期前后，该国酒店预订比去年增长20%，今年夏季的客房入住率可能超过90%。而住宿价格估计会上涨20%。尽管4月下旬西班牙南部酷热，气温逼近40摄氏度，塞维利亚市中心（图）依然游人如织。
-
欧洲景点游客如云 商家涨价没商量
机票价格不降反升
旅游业全面回暖，而出行的机票价格却继续上涨。据德国汽车俱乐部（ADAC）估计，今年夏季，从德国出发的机票与2022年同期相比，上涨幅度可能最高达46%。汉莎航空和瑞士航空的票价，与2021年相比甚至翻了一倍。原因包括通货膨胀、飞机燃油价格居高不下、飞机以及工作人员数量不足等。
-
欧洲景点游客如云 商家涨价没商量
汉莎：销售、价格齐飙升
德国汉莎航空预测，今年夏季将迎来一个客运高潮，公司全年的营销将创下新高。该集团最新财报显示，今年第一季度汉莎旗下的航线（还包括瑞士航空、奥地利航空、欧洲之翼）搭载旅客数量达2200万人次，比去年同期猛增了70%，销售额增长40%。不过，由于过去几年受疫情的影响，尤其是货运方面，一季度整体仍有4.67亿欧元的亏损。
-
欧洲景点游客如云 商家涨价没商量
酒店不愁没有客人
在欧洲受青睐的旅行目的地，住宿价格也水涨船高。不少酒店、民宿在疫情期间翻了新房屋、设施，去年开始以新面貌迎接客人。2022年夏季的数据显示，热门旅游目的地的中高档酒店的价格上涨尤其明显，意大利四星级酒店价格平均上升了44%，希腊上涨了47%。
-
欧洲景点游客如云 商家涨价没商量
德国人亦青睐国内游
根据德国基尔的休假与旅游研究协会（FUR）的一项问卷调查，70%的德国人表示今年计划出游，高于去年（61%）和前年（49%）。延续了疫情期间的趋势，德国北部的海滨、阿尔卑斯山区依然是受欢迎的选项。图为德国波罗的海吕根岛（Rügen）的沙滩。
“特别是对于巴黎来说，来自中国的旅游是非常重要的”
德国《商报》文章指出，法国、瑞士、希腊、西班牙等旅游热门国家明显感受到了中国游客量大幅减少。无论巴黎、雅典还是瑞士卢塞恩，目前都是旅游火爆，酒店订满、景点排队。但是，中国游客的数量明显比疫情前少了。
巴黎对此的反应尤为激烈。报道表示，巴黎对于今年中国游客流量增加寄予厚望——无论是前往卢浮宫、埃菲尔铁塔和香榭丽舍大街观光游，还是去巴黎奢侈品店购物。 “特别是对于巴黎来说，来自中国的旅游是非常重要的”，法国旅游协会负责人曼泰（Christian Mantei）对法国商业报纸《Les Échos》说。
因此，旅游行业在向法国政府施压。巴黎机场公司、雅高酒店集团和老佛爷百货的负责人表示，疫情前，中国往返巴黎的航班属于欧洲城市中最多的，每周有90多个。他们致信法国总统马克龙，要求给中国游客创造更方便的条件。
法国旅游行业也指责法航阻碍恢复正常状态，因为法航和其他西方航空公司一样，在面对中国的航空公司时，因为要绕道、避开俄罗斯空域而面临劣势。《商报》表示，法国政府现在必须权衡利弊： 是保护法国航空业的利益还是法国旅游业的利益？
（综合报道）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
49欧元畅游德国
黑森林
每月只需49欧元，您就可以在德国全境乘坐所有区域列车（RB）、区域快车（RE）、地铁、公交汽车和城市电车，比如到德国西南部的黑森林观光。
-
49欧元畅游德国
莱茵河中上游流域
穿越莱茵河中上游河谷的旅程将是一次难忘的经历：科布伦茨、宾根和吕德斯海姆之间约长60公里的这一段列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录，自有其道理。一路上，列车乘客可尽享无数葡萄园点缀其间的山坡、古城堡和迷人的袖珍城镇构成的绮丽风光。
-
49欧元畅游德国
摩泽尔河
沿摩泽尔河略向西南去的铁路两旁风光同样让人流连忘返。可将位于莱茵河和摩泽尔河交汇处的科布伦茨作为出发地，一路同摩泽尔河相伴，直至特里尔。途中，旅行者不妨在像河畔的科赫姆那样的各个风景如画的村庄休憩，品尝葡萄酒并参观那里古韵犹在的众多城堡。
-
49欧元畅游德国
博登湖
自然爱好者们请注意：5号区域直快（RE5）连接了巴登-符腾堡州首府斯图加特和博登湖湖畔田园小城林道。该条线路先是穿越绵延数公里的自然景观，然后让人南向远远看到阿尔卑斯山的英姿，最后抵达博登湖。
-
49欧元畅游德国
从汉堡到叙尔特岛
从汉堡-阿尔托纳出发，6号区域直快（RE6）只需不到4小时就能到达德国最大的北海岛屿——叙尔特。它一望无际的沙滩、沙丘和传统的茅草屋顶房屋遐迩闻名。
-
49欧元畅游德国
萨克森小瑞士国家公园
从德累斯顿出发，您可乘坐区域列车轻松抵达萨克森小瑞士国家公园。这一易北河砂岩山脉的德国部分尤以其光怪陆离的岩层和徒步漫游线路而著称。此外，游客们也可惬意坐在火车上，一路享受易北河沿岸风光。
-
49欧元畅游德国
从格拉到切布
这会是一种特殊体验，大家千万不可错过。从格拉出发，4号、6号区域直快最后将穿行雄伟的格尔茨施河谷大桥，到达捷克共和国的埃格尔。她是世界上最大砖桥，始建于19世纪中叶，长570米，高70米。
-
49欧元畅游德国
从慕尼黑到特格恩湖
从慕尼黑往南行车不到一小时就到了受人钟爱的旅游目的地——特根湖。此湖是巴伐利亚州最干净水域之一。位于该湖北端的格蒙德镇和东岸的特根塞镇都设有车站，方便至极。
-
49欧元畅游德国
从柏林到波罗的海
一到夏季，不少首都居民就想着去波罗的海度假。有了49欧元的德国全境通用的月票，到海边旅游、参观斯特拉松这样的风景如画的沿海城镇，都变得更加容易。
作者: Sarah Hucal