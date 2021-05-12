欧洲法院裁定德国空气质量糟糕

多年来，德国众多城市空气中对人体有害的氮氧化物含量远高于欧盟允许的限度。欧洲法院裁定德国违反了欧盟法律。
（德国之声中文网）继法国后，欧洲法院（ECJ）也确认德国众多城市多年来污染空气的二氧化氮（NO2）含量大幅超标。设在卢森堡的该法院裁定，德国违反了欧盟法律。法官指出，从2010到2016年，德国有26个城市 "系统地、持续性地 "超过了界值。该裁决暂未与处罚或制裁相捆绑。
随着对德国作出这一裁决，将不排除提出新要求，例如，在某些地方限制柴油车通行。不过，德国城市空气质量最近有所改善，部分原因是新冠危机。
根据德国联邦环境部提供的数据，2016年，有90个城市忽视或明显忽视排放界值。从那时以来，相关数字逐年减少。统计数据显示，2019年仍有25个城市氮氧化物污染过高；2020新冠危机年，业已减少至6个城市，其中包括慕尼黑和汉堡。
欧委会于2018年向这个欧盟最高法院对德国提起违反条约诉讼。根据诉状，自欧盟从2010年起实施二氧化氮年界值规定，有26个德国城市系统性地持续超限，柏林、汉堡、慕尼黑、斯图加特等均在此列；在两个地区，时界值规定也未得到遵守。
现在，欧洲法院裁定同意欧委会的论点。二氧化氮年界值是每立方米空气40微克；时界值是200微克，每年不得超标18次。
欧洲作出这一判决后，欧盟委员会呼吁德国当局尽一切可能遵守二氧化氮界值。一名女发言人要求，所有原因都必须纳入考虑范围。她强调，必须重视老式柴油车在空气污染方面扮演的角色。她表示，欧盟各国有权自行选择清洁空气的手段，但措施必须行之有效。
谈及欧洲法院的裁决，德国环境保护组织——”环境救助“（Deutsche Umwelthilfe）称，它是"对政府内柴油车游说者的一记响亮的耳光"。该组织总干事雷施（Jürgen Resch）要求迅速采取行动，其中包括：将街面划为受保护的自行车道；由制造商承担费用，废弃或改装近1000万辆 "欺诈性柴油车 "。
二氧化氮是一种刺激性苛性气体，主要在发动机、煤、石油、天然气、木材和废物的燃烧过程中产生。根据联邦环境局的说法，它会刺激眼睛，并直接损害整个呼吸道粘膜，由此引起的炎症会加剧其它空气污染物的刺激作用，引发急性呼吸困难、咳嗽和支气管炎，以后并导致慢性呼吸道和肺部疾病。遭受攻击的呼吸道会增加过敏风险。随着吸入二氧化氮含量增加，呼吸道有损者尤其会受到伤害，死亡率也会增加。
（德新社，路透社，《医生报》）
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