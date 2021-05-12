欧洲法院裁定德国空气质量糟糕

（德国之声中文网）继法国后，欧洲法院（ECJ）也确认德国众多城市多年来污染空气的二氧化氮（NO2）含量大幅超标。设在卢森堡的该法院裁定，德国违反了欧盟法律。法官指出，从2010到2016年，德国有26个城市 "系统地、持续性地 "超过了界值。该裁决暂未与处罚或制裁相捆绑。

空气质量新近改善

随着对德国作出这一裁决，将不排除提出新要求，例如，在某些地方限制柴油车通行。不过，德国城市空气质量最近有所改善，部分原因是新冠危机。

根据德国联邦环境部提供的数据，2016年，有90个城市忽视或明显忽视排放界值。从那时以来，相关数字逐年减少。统计数据显示，2019年仍有25个城市氮氧化物污染过高；2020新冠危机年，业已减少至6个城市，其中包括慕尼黑和汉堡。

欧委会于2018年向这个欧盟最高法院对德国提起违反条约诉讼。根据诉状，自欧盟从2010年起实施二氧化氮年界值规定，有26个德国城市系统性地持续超限，柏林、汉堡、慕尼黑、斯图加特等均在此列；在两个地区，时界值规定也未得到遵守。

现在，欧洲法院裁定同意欧委会的论点。二氧化氮年界值是每立方米空气40微克；时界值是200微克，每年不得超标18次。

欧委会：也不能放过柴油车

欧洲作出这一判决后，欧盟委员会呼吁德国当局尽一切可能遵守二氧化氮界值。一名女发言人要求，所有原因都必须纳入考虑范围。她强调，必须重视老式柴油车在空气污染方面扮演的角色。她表示，欧盟各国有权自行选择清洁空气的手段，但措施必须行之有效。

谈及欧洲法院的裁决，德国环境保护组织——”环境救助“（Deutsche Umwelthilfe）称，它是"对政府内柴油车游说者的一记响亮的耳光"。该组织总干事雷施（Jürgen Resch）要求迅速采取行动，其中包括：将街面划为受保护的自行车道；由制造商承担费用，废弃或改装近1000万辆 "欺诈性柴油车 "。

二氧化氮使呼吸困难

二氧化氮是一种刺激性苛性气体，主要在发动机、煤、石油、天然气、木材和废物的燃烧过程中产生。根据联邦环境局的说法，它会刺激眼睛，并直接损害整个呼吸道粘膜，由此引起的炎症会加剧其它空气污染物的刺激作用，引发急性呼吸困难、咳嗽和支气管炎，以后并导致慢性呼吸道和肺部疾病。遭受攻击的呼吸道会增加过敏风险。随着吸入二氧化氮含量增加，呼吸道有损者尤其会受到伤害，死亡率也会增加。

（德新社，路透社，《医生报》）

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