欧洲法院裁决欧洲央行购买巨额债券合法

（德国之声中文网）欧洲央行购买债券始终引起争议。如今购买债券的数额已经超过2万亿欧元。但是位于卢森堡的欧洲法院做出裁决，欧洲央行并没有因此违反国家融资法，也没有违反其权限。

为了解决欧债危机，欧洲央行启动了多个购买债券方案。目的是压低利率和提高流动性，同时促进经济增长和提高通货膨胀率。

位于卡尔斯鲁厄的德国联邦宪法法院此前要求欧洲法院对欧洲央行是否因此超越权限并从事非法融资进行法律评估。德国宪法法院认为，该计划可能逾越欧洲央行权限，并侵犯欧盟成员国职权范围。



位于卢森堡的欧洲法院

作为原告，欧元批评人士鲁克（Bernd Lucke）和亨克尔（Hans-Olaf Henkel ）指控欧洲央行通过购买债券晋升为欧元区国家的最大债权人。他们认为欧洲央行以此大规模承担发债国家的债务。但是欧洲法院的一位重要的估专家反对这种看法。他在10月份表示，欧洲央行没有违背其权限。

欧洲央行购买债券的主要目的是实现其货币政策目标，即避免通货紧缩的风险。这意味着价格下跌和经济萎缩的螺旋式下滑。如同大部分情况下一样，欧洲法院法官们此番也根据评估专家的意见做出裁决。

2015年欧洲法院就已经原则上批准欧洲央行购买债券。目前的诉讼主要涉及一个名为PSPP的债券购买计划。该计划从2015年3月开始收购公共部门的债券，每月的收购额高达数百亿欧元。

李京慧/石涛 (德新社、路透社)