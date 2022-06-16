欧洲法院：奥地利儿童金规定构成间接歧视

（德国之声中文网）根据欧洲法院（ECJ）的裁决，各成员国不能基于其原籍国的生活成本对其它欧盟国家移民提供"指数化" 福利金。欧洲法院法官认定，奥地利的相应法规具有依据国籍的"间接歧视"。

根据欧盟法律，儿童金和其它家庭福利或税收优惠也必须给予来自其他成员国的移民劳工。通常，这些劳工的孩子会和父母中的一方留在原籍国。自2019年起，奥地利实施"调整机制 "。根据该机制，若原籍国生活费用低于奥地利，则所发金额便相应减少，若原籍国生活费用更高，金额亦相应增加。

不计购买力差异

欧盟委员会认为，这是不平等对待移民劳工和本国公民，不可接受。据此，欧委会在欧洲法院起诉奥地利，指控该国违反欧盟法律。

现在，欧洲法院做出了有利于欧委会的裁决。欧洲法院在裁决中认定，奥地利违反了欧盟社会保障体系协调法规，移民劳工的家庭福利费必须同本国公民所获金额 "完全 "一样。裁决书指出，相关福利金不考虑各相关国家的购买力差异，据此，奥地利政府实施基于各国间购买力差异的所谓"调整机制"发放福利金，亦无法自圆其说。如果奥地利不改变其做法，欧委会可再次起诉并要求罚款。

根据该裁决，所谓的指数化也不允许用于欧洲法院不认为是家庭福利的优惠待遇，如单亲或单职工的税收优惠。这主要涉及移民劳工，因为，他们的子女常生活在另一欧盟国家。

位于卢森堡的欧洲法院

奥地利人民党和自由党的面子项目

移民劳工大多来自生活成本低于奥地利的其它欧盟成员国。这样，"调整机制 "构成一种基于国籍的对移民劳工的间接歧视，同时也侵犯了这些移民劳工的自由流动权利。

2019年出台的儿童金条例被认为是保守的奥地利人民党和右翼的奥地利自由党组成的联合政府的一个"面子工程"。根据该条例，若儿童生活在英国或爱尔兰等国，儿童金调高；若生活在罗马尼亚等国，则金额调低一半以上。

（德新社，路透社）

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