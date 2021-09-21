欧洲民调：新冷战开打，与我何干？

（德国之声中文网）知名智库欧洲对外关系委员会（European Council on Foreign Relations，缩写ECFR）发布的一份在12个欧盟国家进行的问卷调查显示，大部分欧盟公民对冷战已经重启这一判断表示认同，尤其是美中之间的地缘政治竞争不可避免。

但令报告作者意外的是，尽管多数人认为欧盟也卷入了同中国或俄罗斯的冷战，但他们并不认为自己的国家是新冷战的一部分。就是说，在其中扮演角色的是华盛顿和布鲁塞尔，而不是柏林、罗马或马德里。

有63%的受访者认为，中美关系已发展为一场冷战，认为欧盟与中国进入冷战的人有31%。，仅15%的人认为自己国家与中国的关系形同冷战。

在12个国家中，瑞典人对本国对华关系的看法最严峻，33%的受访者认为两国已处于冷战中；其次为法国（21%）和德国（18%）；这一比例最低的是葡萄牙（7%）、匈牙利（5%）和保加利亚（3%）。

棘手问题推给欧盟

报告作者分析认为，这说明在很多欧洲人看来，与各个成员国相比，欧盟机构在东西方格局中更多扮演鹰派角色，在与中、俄的对抗中是美国的盟友。另一方面人们觉得，既然欧盟担当了外交政策领头人，那么各成员国就可以把部分棘手的问题推给欧盟，而更多关注本国的经济利益。就是说，在需要展示强硬，捍卫共同价值的时候，有欧盟站在前面，各国则可以依据自己的经济实力和利益博弈。

一部分欧洲人对德国抱有一定信任，相信其能够在经济、安全、民主、人权等一系列政策领域保护他们的利益。其中36%的受访者认为德国能在经济和金融领域维护欧洲的利益；35%的人相信在民主人权方面德国能捍卫欧洲价值观；约两成左右认为德国在处理同美国（25%）、俄罗斯（20%）和中国（17%）关系上能够捍卫欧洲利益。仅16%的受访者完全不相信德国能保卫欧洲的利益。

民主与专制，谁主世界？

报告作者指出，尽管欧盟在政策性文件中明确称中国是“制度性对手”，但问卷显示大部分欧洲公众尚未意识到这一点，至少在涉及本国与中国关系的时候。多数人没有把中国看作对其生活方式的威胁，只有5% 的受访者认为中国“控制世界”。

多数人并不认为民主与专制之间的差别是决定世界格局的关键力量；在他们看来，政治制度并不能完全解释一个国家在应对例如新冠疫情和气候变化方面成功与否。即便是在全球安全问题上，也仅有50%的人认为民主国家比专制国家贡献更大，36%的受访者认为政权性质并不意味着实质性差别。

欧洲民众倾向于认为，影响世界发展的主要力量并不是大国，仅13% 的受访者认为，美国政府对世界影响最大，6%的人认为是中国政府。更多人认为跨国公司（22%）及比尔·盖茨、索罗斯这样的超级富豪（16%）对世界影响最大。

没有不变的盟友

欧洲民众对盟友美国的态度与上一次冷战相比，发生了明显变化。44%的受访者认为，美国是一个“必要伙伴”，仅21%的人认为美国是与欧洲有着共同利益和价值观的盟友。将中国和俄罗斯视为“必要伙伴”的人分别有36% 和35%。。

基于上述结果，报告作者认为，欧盟领导层如果试图与北京和莫斯科展开全面持久的对抗，将不具备广泛的民意基础。看到一场民主和专制间的“制度性”对抗的是欧盟精英机构，而非欧洲民众。

因此，作者对决策层的建议是，不应过度聚焦意识形态分歧和选边站队的问题，而应该“专注展示一个不断寻求平衡的联盟如何能在一个充满危险的世界让欧洲公民重新获得权力和自主”。

调查报告是在ECFR委托多个民调机构今年5到6月间在12个欧盟国家进行的问卷调查基础上撰写的。调查的国家包括奥地利、丹麦、法国、德国、意大利、波兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、荷兰、保加利亚、匈牙利，共收集了16267份问卷。

（ecfr.eu）

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