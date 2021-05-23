为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
Eurovision Song Contest， 是欧洲广播联盟（European Broadcasting Union）主办的一项歌唱比賽，1956年首次举行，是同类型比赛规模最大、观众最多的一项。
在过去50多届比赛中，爱尔兰代表胜出了7次，是各国之冠，法国和卢森堡代表各胜出了5次并列第二。历届优胜者中，ABBA（1974年）和席琳·狄翁（1988年）成了国际知名的巨星。德国1982年和2011年两次夺冠。
奋力摆脱新冠阴影的2021年欧洲歌唱大赛（Eurovison Song Contest）上，来自意大利的反叛摇滚力克群雄，赢得冠军。德国之声记者Bernd Riegert从现场发回报道。
歐洲一年一度最大的流行樂盛事在特拉維夫落下帷幕。來自荷蘭的雙性歌手成為最大贏家。德國經歷了無比尷尬的一幕。同時今年的ESC也避不開政治話題。
美国歌坛大姐大麦当娜将在以色列特拉维夫2019欧洲歌唱大赛决赛阶段串场献艺。这是否也是为麦当娜的新专辑做广告？众多欧洲歌唱大赛粉丝对此不满。
在选拔赛中胜出、原本可代表乌克兰参加今年欧洲歌唱大赛的人气女星比赛无法成行。造成这一切的原因是这位女星在俄罗斯开演唱会计划曝光，乌克兰国内不满的声浪高涨。
《南德意志报》的一幅漫画引发众怒。画上，以色利总理内塔尼亚胡一手托着导弹，一手拿着麦克风，献艺欧洲歌唱大赛。现在，《南德意志报》与作者- 曾长年合作的漫画家迪特·哈尼奇分手了。
2018年欧洲歌唱大赛（ESC）落下帷幕，25岁的妮塔·巴尔齐莱以一首捍卫女性权益的歌曲《玩具》夺得冠军，塞浦路斯和奥地利歌手分获第二和第三名。德国选派的歌手舒尔特获得第四名。
欧洲歌唱大赛总决赛将于周六举行，然而在这个节骨眼上，欧洲广播联盟却取消了与原本的在华独播商芒果TV之间的合作。原因是芒果台之前转播第一场半决赛时删除同志题材舞蹈片段和纹身表演者画面，还把象征LGBTQ群体的彩虹旗打码。
对音乐的感受是非常主观的：有的歌曲让你忍不住想跳舞，有的歌曲让你想流泪。在今年的43首参赛歌曲中，德国之声文化组编辑为您挑出最热门的金曲。
欧洲歌唱大赛决赛周六落下帷幕，乌克兰歌手亚马拉获得大奖，来自澳大利亚和俄罗斯选手紧随其后，分别荣获亚军和季军。
今年的欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）在瑞典首都斯德哥尔摩举行。对于不少人来说是去这座绿色城市旅游观光的好机会。那么，到此一游不能错过哪些好风景呢？
欧洲歌唱大赛（ESC）哪些国家的代表将进入决赛，哪些将被淘汰出局成为时下热门话题。42个国家、42个MV中哪些选手最热门？
美国著名歌手贾斯汀·廷伯雷克本周末将作为特约嘉宾献唱欧洲歌唱大赛。中国今年也会转播这场比赛。
欧洲的2015年可谓跌宕起伏，而接下来的一年也不会让人太轻松。德国之声展望2016年欧洲将面临的重要议题。
5月23日，全世界有2亿观众收看了“欧洲歌唱大赛”（ESC）这一歌艺竞技节目。本年度冠军得主是瑞典，德国和东道主奥地利以零分并列末游。
欧洲歌唱大赛今年迎来60岁大寿。这个备受关注的欧洲歌坛盛事是许多乐坛巨星的“出道”舞台，哪些歌手从此一炮走红，而哪些歌曲又是通过比赛成为家喻户晓的的歌曲呢？德国之声带你回顾那些“欧洲好声音”。
欧洲歌唱大赛德国赛区昨晚的比赛过程跌宕起伏，结果相当让人意外。当晚选出的歌手将代表德国于5月底前往维也纳参加今年的"欧洲歌唱大赛"。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式