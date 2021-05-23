Eurovision Song Contest， 是欧洲广播联盟（European Broadcasting Union）主办的一项歌唱比賽，1956年首次举行，是同类型比赛规模最大、观众最多的一项。

在过去50多届比赛中，爱尔兰代表胜出了7次，是各国之冠，法国和卢森堡代表各胜出了5次并列第二。历届优胜者中，ABBA（1974年）和席琳·狄翁（1988年）成了国际知名的巨星。德国1982年和2011年两次夺冠。