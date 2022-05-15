欧洲歌唱大赛落幕 乌克兰队获得冠军

（德国之声中文网）周六晚间举行的2022年欧洲歌唱大赛ESC上，乌克兰卡卢什说唱乐队（Kalush Orchestra）赢得了冠军。“这个胜利是属于每一个乌克兰人的！”乐队主唱修克（Oleh Psiuk）对着摄像机高呼。评审团投票中，该乐队票数不如英国队歌手瑞德（Sam Ryder），但观众投票最终将乌克兰队送向冠军宝座。

一年一度的欧洲歌唱大赛（ESC）是由欧洲广播联盟（EBU）主办的一项歌唱比赛，欧洲各国每年都会派出歌唱高手参与这场音乐盛会。今年的比赛在意大利都灵举行。俄罗斯因为入侵乌克兰被禁赛，而原定参赛的乌克兰歌手今年2月退赛，因为她被曝违反乌克兰法律前往克里米亚。这样，获得全国选拔赛排名第二的卡卢什乐队得到了前往意大利进行表演的机会。

表演完歌曲后，乐团对着镜头高喊：“拯救马里乌波尔，拯救乌克兰，帮助亚速钢铁厂"。主办方欧洲广播联盟通常不允许赛场上出现政治言论，在发给德新社发出的一份声明中，欧广联表示："我们认为卡卢什乐队和其他艺术家表达对乌克兰人民支持的言论是出于人道主义，非政治性言论。”

乌克兰乐队的这首燃曲《Stefania》最初是乐队主唱修克为了纪念母亲而写，歌曲将说唱音乐与乌克兰民乐相结合，乐队现在将它献给乌克兰的所有女性，其中有一句歌词是“即使所有道路都被摧毁，我也总会找到回家的路”，这句话在俄乌战争期间被赋予了新的意义。比赛之前接受德国之声访问时修克解释了参赛的原因：“我们带着一首悲伤的作品来到这里，我们希望引起人们的关注。他们现在正在试图摧毁我们的文化，而我们现在在这里向所有人展示我们的文化仍在。”

乌克兰总统泽连斯基在社交媒体上发文祝贺，他在脸书上表示“我们的勇气震撼了世界，我们的音乐征服了欧洲。”他还表示明年的比赛将在乌克兰举行。

共有25个国家进入今年ESC决赛，当晚的比赛以意大利摇滚乐队Rockin' 1000 开场，这是一支由千名音乐家组成的乐队，他们演奏了一首约翰·列侬（John Lennon）的反战歌曲《给和平一个机会》（Give Peace a Chance）。

德国参赛选手哈里斯（Malik Harris）唱功扎实，说唱部分更是可圈可点，赢得了现场观众的掌声。但最终德国队以评委零分，观众投票6分的成绩位居最末。

今年的ESC决赛的特点是有许多民谣歌曲。每年的歌曲大赛都不乏穿着大胆的奇装异服，或是华丽闪亮礼服，但显然，在乌克兰战争的背景下，今年的比赛上，低调成了许多参赛者的共识。

这是乌克兰在2004年和2016年后第三次赢得ESC。现在的问题是哪个国家将主办明年的欧洲电视歌唱大赛，通常来讲，这届比赛的冠军国就是下届比赛的东道主。虽然泽伦斯基已表达主办愿望，但考虑到乌克兰战事，欧广联可能会考虑在其他欧洲城市举办明年的赛事。一些国家已经毛遂自荐，比如西班牙。英国《卫报》报道，这届亚军英国可能有机会成为主办国，并举出最有可能被选中的五个国家：法国、德国、意大利、西班牙和英国。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 欧洲歌唱大赛将俄罗斯选手踢出比赛 欧洲歌唱大赛组织者欧洲广播联盟（EBU）2月25日表示，“鉴于乌克兰前所未有的危机，让俄罗斯作品参加今年的比赛会使比赛变得不光彩。" 乌克兰民间说唱乐队Kalush Orchestra（图）有望在比赛中获胜。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 戛纳电影节拒绝俄罗斯官方代表团 戛纳电影节于3月1日宣布， "不欢迎俄罗斯官方代表团 "或与该国政府有关的人。一些电影节也做出了类似的反应，包括格拉斯哥和斯德哥尔摩电影节。洛迦诺电影节宣布不会加入抵制行动，威尼斯电影节将免费放映一部关于2014年顿巴斯地区冲突的电影。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 迪士尼停止在俄罗斯的一切商业活动 俄罗斯入侵乌克兰后，迪士尼一开始是宣布不再在俄罗斯影院上映电影，而后又宣布停止其在俄罗斯的所有活动，包括关闭电视频道、停止电视内容营销、停止授权以及游戏发行。在一份声明中，迪士尼表示，鉴于 "对乌克兰的无情攻击和不断升级的人道主义危机"而正在采取这些措施。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 歌剧院纷纷中止与莫斯科大剧院的合作 伦敦皇家歌剧院已经取消了莫斯科大剧院芭蕾舞团的夏季演出。大都会歌剧院与大剧院联合编排的《罗恩格林》也将受到纽约歌剧院决定与俄罗斯国家支持的艺术家切断关系的影响。莫斯科大剧院院长弗拉基米尔·乌林（Vladimir Urin）迄今仍是普京的拥护者，但他也是反对战争的公开信签署者之一。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 瓦列里·捷杰耶夫的音乐会被取消 许多俄罗斯艺术家都谴责了这场战争。但是，尽管慕尼黑爱乐乐团发出了公开表态的最后通牒，明星指挥家瓦列里·捷杰耶夫（Valery Gergiev）仍然对他的友人普京领导的战争保持沉默。3月1日，慕尼黑爱乐乐团继而解雇了这位受欢迎的首席指挥。他在欧美的众多音乐会也被取消了。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 女高音安娜·奈瑞贝科被迫退出两大歌剧院 纽约大都会歌剧院和柏林国家歌剧院已暂停与俄罗斯歌剧明星安娜·奈瑞贝科（Anna Netrebko）的合作。她被要求 "摒弃对普京的公开支持"，但却拒绝这样做。大都会歌剧院院长彼得·盖尔布（Peter Gelb）说，“安娜是大都会歌剧院历史上最伟大的歌唱演员之一，但因普京在乌克兰杀害无辜者，这件事没办法继续。”

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 博物馆切断与俄罗斯寡头的联系 在要求文化机构将普京的盟友从董事会中除名的呼声中，许多博物馆正在切断与俄罗斯主要资助者的联系。据《纽约时报》报道，亿万富翁弗拉基米尔·波塔宁（Vladimir Potanin）已经退出古根海姆博物馆董事会，而据艺术网Artnet报道，银行巨头彼得·阿文（Petr Aven）也卸任伦敦皇家学院理事。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 冬宫博物馆荷兰分馆切断与圣彼得堡联系 阿姆斯特丹拥有圣彼得堡著名的冬宫博物馆分馆。此前它从未对普京的政治行动发表过评论，但 "随着俄罗斯军队入侵乌克兰”，该馆3月3日表示，这“已经越过了一个界限。战争摧毁了一切，甚至是30年的合作。"他们也将关闭目前举行的"俄罗斯前卫艺术展"。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 俄罗斯艺术家退出威尼斯双年展 抵制俄罗斯的并不总是活动的组织者。俄罗斯的艺术家和策展人就主动宣布退出定于4月23日开幕的威尼斯双年展。他们在Instagram上表示，"俄罗斯馆将关闭"，以抗议平民被导弹杀害以及俄罗斯抗议者被镇压。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 好莱坞推迟在俄罗斯上映新片 继迪士尼之后，华纳兄弟、索尼、派拉蒙影业和环球影业都决定停止在俄罗斯电影院上映电影。《蝙蝠侠》原本定于3月4日在该国上映。其他受该决定影响的影片包括迪士尼的皮克斯动画片《变红》，派拉蒙的 《迷失之城》和 《刺猬索尼克2》以及漫威电影《莫比亚斯》。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 艺人纷纷取消在俄罗斯的音乐会 摇滚歌手尼克·凯夫（Nick Cave）取消了计划夏季举行的在俄罗斯的巡回演出。他说："乌克兰，我们与你站在一起，与所有反对这一残暴行为的俄罗斯人站在一起。”弗朗茨·费迪南德（Franz Ferdinand）、杀手乐队、伊基·波普（Iggy Pop）和绿日乐队也取消了在俄罗斯的演出。俄罗斯流行说唱歌手奥克美龙（Oxxxymiron）加入这一行列并呼吁开展反战运动。







(美联社，法新社等)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。