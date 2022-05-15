 欧洲歌唱大赛：瑞典歌手获胜 乌克兰备受关注 | 文化经纬 | DW | 14.05.2023

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欧洲歌唱大赛：瑞典歌手获胜 乌克兰备受关注

瑞典歌手洛林（Loreen）不负众望赢得ESC（欧洲歌唱大赛）桂冠。德国乐队Lord of The Lost可惜是最后一名。举办城市英国利物浦到处可见乌克兰国旗的颜色。

UK Liverpool | 67. Eurovision Song Contest | Siegerin Loreen

瑞典歌手Loreen时隔11年再度赢得ESC冠军

（德国之声中文网）39岁的瑞典歌手洛林（Loreen）11年前就已摘得过ESC（欧洲歌唱大赛）的桂冠。如今，虽是资深职业歌手，再次获此殊荣仍令她动容。这位有摩洛哥北非背景的歌手以一曲"Tattoo"的出色表现，同时获得公众投票和各国评委的青睐。

芬兰歌手凯里亚（Käärijä）赢得亚军头衔，季军则是以色列女歌手基莱尔（Noa Kirel）。德国摇滚乐队Lord of the Lost可惜成为最后一名。而且去年德国也是最后一名。主办本次比赛的东道主英国也仅仅获得倒数第二名。

ESC Halbfinale 67. Eurovision Song Contest Aljoscha

半决赛中乌克兰的Aljoscha的亮相将给观众留下持久的印象

乌克兰战争背景下的欧洲歌唱大赛

来自乌克兰的二人组合Twortschi获得第六名。尽管未能成功卫冕，但他们的亮相仍将让观众留下记忆。其歌曲"钢铁心"（Heart of Steel）意指乌克兰战争中，面对核威胁，人们仍保持勇气，而乌克兰士兵在马里乌波尔钢铁厂的坚持作战则是作曲的灵感。

BdtD | UK Liverpool | Superlambanana-Skulptur vor dem ESC 2023

举办地利物浦到处可见乌克兰国旗的色调

举办地利物浦到处可以看到乌克兰的国旗--蓝黄色调。这次比赛的口号就是"用音乐团结在一起"（United By Music）。去年的比赛中，英国是亚军。今年，英国与BBC电视台共同举办ESC--传统上是冠军国举办，但乌克兰战争使得去年的冠军获得者所在国家乌克兰无法举办这一赛事。

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