欧洲歌唱大赛在争议声中结束 瑞士夺冠

因为以色列选手参赛而引发争议的欧洲歌唱大赛周六落下帷幕。瑞士选手最终夺得冠军，他是赛史上首位夺冠的非二元性别歌手。而成为博彩公司预测的决赛前三甲热门人选之一的以色列选手，最终名次几何？

（德国之声中文网）因以色列参赛惹发争议的2024年度欧洲歌唱大赛ESC本周六晚间（5月11日）落下帷幕。瑞士选手尼莫（Nemo）获得冠军，成为赛史首位夺冠的非二元性别歌手。这位说唱歌手演唱了歌曲《密码》（The Code），这首融合鼓打贝司、歌剧、说唱和摇滚的歌曲，讲述尼莫作为非二元性别者的自我探索之旅。这也是继1988年加拿大女歌手席琳·迪翁（Celine Dion）代表瑞士参赛并夺冠以来，欧歌赛的首位瑞士冠军。在获奖后的新闻发布会上，尼莫说自己感到自豪，他表示这是“为了那些敢于做自己的人，那些需要被倾听、需要被理解的人”。

排名第二的是克罗地亚歌手普利希奇（Marko Purisic）艺名为Baby Lasagna，乌克兰女子组合排名第三，演出的歌曲为《Teresa & Maria》。在总共25位决赛选手中，德国歌手最终排名第12。欧歌赛的选手评分由评审团和观众投票的综合得分决定。通常来讲，这届比赛的冠军国是下届比赛的东道主。

以色列参赛惹争议

今年的欧歌赛在瑞典马尔默举行。尽管组织者表示，这个一年一度举办的活动不带任何政治色彩，官方口号是 “因音乐而团结”，但加沙战争给比赛蒙上阴影，以色列选手的参赛受到关注和争议。许多欧洲国家数艺术家和活动家呼吁，由于加沙地带的战争，以色列应如同2022年俄罗斯入侵乌克兰后被禁赛一样，不应参加欧洲歌唱大赛。以色列20岁的参赛歌手戈兰在周四（5月9日）的半决赛中表现出色，成为博彩公司预测的决赛前三甲热门人选，此外，克罗地亚的Baby Lasagna赛前是夺冠的大热门。周四比赛当日，成千上万名示威者聚集在马尔默市中心，其中包括环保活动家通贝里（Greta Thunberg）。抗议主旨是“为了和平和自由的巴勒斯坦，将以色列排除在欧洲歌唱大赛之外”。

以色列20岁的参赛歌手戈兰 图像来源: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

据组织者和警方本周六表示，数千名支持巴勒斯坦和反对以色列的抗议者当日再次举行游行，对以色列歌手参赛表示不满。组织者表示，戈兰在特殊安保下进行了表演。决赛当晚，也有人违反规定，挥舞巴勒斯坦旗帜。观众席上同时响起了欢呼声和嘘声。最终以色列歌手得到了第5名。

ESC的演出以造型夸张，奇特和怪异而著称，ESC专家武莱蒂克（Dean Vuletic）表示：“尽管演出有时可能看起来愚蠢肤浅，但歌曲往往深入探讨严肃的政治和社会问题，比如女权、欧洲一体化、性别认同等。“比如克罗地亚今年的参赛歌手，他的歌曲《Rim Tim Tagi Dim》就探讨了年轻克罗地亚人为寻求更好的生活而离开祖国的故事。

（美联社，德新社）

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