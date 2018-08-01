 欧洲枯黄一片 太空肉眼可见 | 科技环境 | DW | 12.08.2018

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科技环境

欧洲枯黄一片 太空肉眼可见

德国宇航员格斯特从国际空间站发回的照片显示，以往郁郁葱葱的欧洲大陆，如今看起来一片焦黄。欧洲今年夏天出现了罕见的高温干旱天气，植被受到了显著影响。德国、甚至是北欧也都频繁出现森林火灾。

Astronaut Alexander Gerst auf der ISS (ESA/NASA)

这是德国宇航员格斯特第二次前往国际空间站

（德国之声中文网）格斯特并非从来没有从太空中看过地球。早在2014年，他就曾在国际空间站工作过半年。而此次在空间站执行任务，也已两月有余。但是这些天，当他从太空中回望德国家乡时，所看到的景象依然让他吃惊。

他传回的一张照片显示，科隆周边的莱茵地区已经是焦黄一片，另一张视野更广的照片则显示了焦黄的整个中欧地区。他在推特上写道，"几个星期以来首次在白天飞越德国以及中欧上空，令人震惊。原本应该绿色的地方，现在都变成了干枯的棕色。"

格斯特还发了一组他在2014年于国际空间站俯拍的中欧地区照片作为对比，他写道："鲜明的差异，从太空中肉眼可见。"


持续几周的欧洲高温干旱天气已经在各地引起了许多衍生灾害。瑞士的河流水温不断升高，造成大量鱼类因缺氧而死亡。南欧地区、甚至北极圈地区都因高温干旱频发森林火灾。

宇航员格斯特也发送了一组葡萄牙地区的照片，显示出当地出现了扬尘、沙尘或烟雾景象。

德国、法国等地从本周三起出现了降水天气，气温显著降低。

 

文山 / 苗子 （德新社，法新社）

 

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