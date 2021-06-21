欧洲杯2020：欧足联禁止慕尼黑体育馆亮灯彩虹

（德国之声中文网）它本是宽容与平等的一个明显标志。但本周三德国国家足球队对阵匈牙利的小组赛中，慕尼黑体育馆将不会按计划亮起彩虹色。欧洲足球联盟（UEFA）拒绝了慕尼黑市长赖特（Dieter Reiter）的相应申请。

欧足联理事会在一份声明中解释说， 根据其章程，欧足联是一个政治和宗教上的中立组织，鉴于这一特定请求指向匈牙利议会所通过的一项议案而形成的政治情境，欧足联必须予以拒绝。

由此，周三夜里，慕尼黑体育馆将按原规定闪耀欧足联和参赛国的色彩。不过，足联建议，慕尼黑市可选择于6月28日——-克里斯托弗大街解放日——或在7月3日至9日之间，即慕尼黑的克里斯托弗大街日周，让体育馆以彩虹色出现。近日，德国国家队队长诺伊尔（Manuel Neuer）佩戴彩虹色袖标一事曾引起轰动，并被欧足联调查，无果而终。

法兰克福和科隆将点亮彩虹

慕尼黑遭拒，德国其它城市的体育场馆运营商现在有意发出信号。当比赛在慕尼黑举行时，科隆和美因河畔法兰克福的足球场计划点亮斑斓的彩虹色。法兰克福足球俱乐部董事会发言人赫尔曼（Axel Hellmann）周二晚推文道："如果周三慕尼黑被禁止这样做，那么，国内其它体育场馆便该旗帜鲜明站出来。现在开始，联赛同事们。"

这位俱乐部老板宣布，法兰克福体育场将在德匈比赛时点亮彩虹，"森林体育馆（Waldstadion）将色彩斑斓"。科隆体育场馆联合会一名发言人对西德意志电台证实，科隆德甲球场也有类似计划。

在匈牙利受法律限制

这一抗议计划的背景是匈牙利议会上周二批准的一项法律，限制青少年在同性恋和跨性别方面的知情权。制定该法被认为是奥尔班总理的一大举措。正因此，欧洲杯赛德国赛场上对此发出明确反对信号的要求也更为响亮。慕尼黑市长赖特由此致函欧足联和德国足协，要求网开一面，以能发出 "我们共同价值观的可见的信号"。

这一动议在匈牙利引起反感。亲政府的布达佩斯《匈牙利民族报》（Magyar Nemzet）周二写道："我们则要告知慕尼黑的左翼市政府：不管是用棕色、红色、还是彩虹色包装，政治都不该涉足球场。”

负责欧洲事务的法国国务秘书博纳（Clement Beaune）对欧足联的拒绝感到遗憾。他对法新社说，"我想，它本可以成为一个强有力的象征。它已超越了政治，发出的是一个更深层价值观的信息。" 博纳强调指出，匈牙利最近通过的法律引起法国 "非常强烈的关注"。

（法新社，路透社）

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