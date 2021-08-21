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通常指欧洲足球锦标赛是一项由欧洲足联成员国间参加的最高级别国家级足球赛事，每四年举行一届。
由于欧洲足球锦标赛的规模及比赛质量仅次于世界杯足球赛，因此被人们称为缺少巴西和阿根廷的世界杯。
上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。
德国洪灾、台湾疫苗、滴滴遭审查……本周还发生了哪些大事？花3分钟、看7张图，速览一周大事。
英国在欧锦赛中连连闯关成功，但决赛点球失误太多从而痛失奖杯。踢点球的国脚遭受种族主义谩骂后，各界回击。
决赛输给意大利，让英格兰痛苦。但是德国之声评论员 Joscha Weber指出，对萨卡、桑乔和拉什福德等深肤色球员的种族主义侮辱更令人难过，因为这暴露了英格兰社会的裂痕。
时隔53年，意大利再次夺得欧洲杯冠军。赛后，意大利上下沸腾了。对于英格兰人而言，这则是心碎的一夜。
随着意大利夺冠，为期一个月的欧洲杯足球赛事也落下了帷幕。许多观众在收看本届赛事时，都留意到球场上的中国品牌广告。中资企业，为何要斥资在欧洲赛场上投放广告呢？
欧洲杯决赛允许6万人入场观看，似乎远远满足不了需求。决赛之前，数百名无票球迷冲破障碍线，进入温布利球场，导致发生本不该发生的追逐场面。
意大利在欧洲杯中通过点球大战以 3:2击败英格兰夺冠。这是意大利睽违53年再次拿下冠军，更再度刷新队史连胜纪录，延续了34场的不败纪录。
在欧洲杯被英格兰淘汰后德国小女孩痛哭的画面传遍世界，她也遭遇一些英格兰球迷的网暴，这让很多人看不过眼。一位英国人为她发起众筹，而小女孩一家人决定把4万多欧元募集款全部捐出。
密密麻麻的人群，或狂欢或伤感：新冠病毒喜欢欧洲杯足球赛，眼下的染疫数字说明了这一点。具有高度传染性的Delta变异毒株尤其让人担忧。
欧洲足联周四晚间对外表示，意大利政府请求欧洲足联迅速采取措施，防止英国球迷规避意大利执行的入境隔离措施。明天欧洲杯1/4决赛乌克兰与英格兰队之间的比赛将在罗马举行。
15年来，带领德国队拿下世界杯冠军、联合会杯冠军、欧洲杯亚军的主帅勒夫，下课了。德国队止步于欧洲杯1/8决赛之后，德国媒体使用了"Löxit"(勒退)的标题。我们带您一起回顾勒夫走过的青葱岁月、光辉岁月和人生低谷。
巴伐利亚风景秀丽的大学城维尔茨堡发生令人发指的持刀袭击血案；德国军人全部撤出阿富汗；绿党总理候选人又因涉嫌抄袭遭指责——德国这一周来都发生了哪些值得关注的新闻事件？
英国和以色列这两个国家在新冠疫苗接种方面走在了世界各国的前列，然而德尔塔变种在这两个国家的感染病例最近一段时间却在不断飙升。这是否意味着新冠疫苗对于德尔塔变种病毒的防护力下降？
德国和英国即将在欧洲杯八分之一决赛捉对厮杀。已经正确预测三场比赛结果的汉堡动物园印度象Yoshoda，这次觉得谁会胜出呢？
欧洲足联表示，上周日在布达佩斯普斯卡斯球场的比赛中允许荷兰球迷将彩虹旗带到现场。此前荷兰媒体报道说，安保人员没收了一些球迷的彩虹旗。
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