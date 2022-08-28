德尔塔来势汹汹 英国和以色列疫情反弹是为何

英国和以色列这两个国家在新冠疫苗接种方面走在了世界各国的前列，然而德尔塔变种在这两个国家的感染病例最近一段时间却在不断飙升。这是否意味着新冠疫苗对于德尔塔变种病毒的防护力下降？