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通常指欧洲足球锦标赛是一项由欧洲足联成员国间参加的最高级别国家级足球赛事，每四年举行一届。
由于欧洲足球锦标赛的规模及比赛质量仅次于世界杯足球赛，因此被人们称为缺少巴西和阿根廷的世界杯。
英国在欧锦赛中连连闯关成功，但决赛点球失误太多从而痛失奖杯。踢点球的国脚遭受种族主义谩骂后，各界回击。
随着意大利夺冠，为期一个月的欧洲杯足球赛事也落下了帷幕。许多观众在收看本届赛事时，都留意到球场上的中国品牌广告。中资企业，为何要斥资在欧洲赛场上投放广告呢？
英国和以色列这两个国家在新冠疫苗接种方面走在了世界各国的前列，然而德尔塔变种在这两个国家的感染病例最近一段时间却在不断飙升。这是否意味着新冠疫苗对于德尔塔变种病毒的防护力下降？
德国和英国即将在欧洲杯八分之一决赛捉对厮杀。已经正确预测三场比赛结果的汉堡动物园印度象Yoshoda，这次觉得谁会胜出呢？
联邦议院大选在即，默克尔所在的联盟党终于推出了竞选纲领；德国已有一半以上居民至少接种了一次新冠疫苗；欧锦赛德国慕尼黑赛场外墙的投射灯光突然成了争议焦点——来看看本周德国人关注了哪些大小新闻话题。
疫情刚有所缓解，德国人就不想戴口罩了？德国大选进入百日倒计时，绿党之前还是被高估了？数百辆电动滑板车被发现沉在莱茵河底，涉事公司竟然说“不捞了”？DW带您了解近一周以来，德国发生的大事小事有趣事。
本周二晚欧锦赛法国对阵德国的赛场出现意外：赛事开始前，绿色和平一名环保人士乘滑翔伞空降赛场，途中撞上电缆，导致两人受伤。
根据德国国家队主教练勒夫公布的参加下月开赛的欧洲足球锦标赛阵容，两名 "弃儿 "——米勒（Thomas Müller）和胡梅尔斯（Mats Hummels）重新入列。勒夫的名单上还另有一些让人眼睛一亮的名字。
由德国足协主席格林德尔带队的代表团已经将申办2024年欧锦赛的申请书递交给欧足联。唯一的竞争对手是土耳其。五个理由告诉你，为什么德国这次志在必得！
周四晚间的欧洲杯第二场半决赛中，东道主法国队力克拥有世界杯冠军光环的德国队，挺进决赛。比赛中，德国队始终无力化解法国人严密的防守体系，反倒是防线失误连送两分。
本周六，德国队将在欧洲杯1/4决赛中遭遇令人胆寒的老对手：意大利。德国之声记者Olivia Gerstenberger倒是认为这是好事，向意大利复仇的时刻已经到来。
2016年欧洲杯的小组赛阶段已经结束，本周六就将开始1/8决赛。16强捉对厮杀，分别都有哪些看点？
比利时检方周六表示，警方在多地展开突击行动，搜查了约40处民宅，逮捕了12名嫌犯，其中3人被正式拘捕。有报道称，他们涉嫌计划在周末比利时队参加欧洲杯比赛时发动攻击。
在法国举行的欧锦赛继续处于球迷骚乱的阴影下。德国足球流氓在德国首场比赛开赛前攻击了来自乌克兰的球迷。
欧锦赛的大幕刚刚拉开，赛场之外已"战事"不断。今日英俄比赛之前，球迷再次爆发冲突，马赛警方施放催泪斯驱散闹事的球迷。
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