 欧洲杯足球赛 中资企业为何大打广告? | 经济纵横 | DW | 12.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

欧洲杯足球赛 中资企业为何大打广告?

随着意大利夺冠，为期一个月的欧洲杯足球赛事也落下了帷幕。许多观众在收看本届赛事时，都留意到球场上的中国品牌广告。中资企业，为何要斥资在欧洲赛场上投放广告呢？

丹麦迎战俄罗斯时，哥本哈根体育场内的海信广告

丹麦迎战俄罗斯时，哥本哈根体育场内的海信广告

 (德国之声中文网) 海信、Vivo、支付宝、Tiktok：本届欧洲杯足球赛事的12家主要赞助商中，有4家来自中国。对于大部分欧洲本地观众而言，他们可能只听说过社交网站Tiktok；而这几家中国企业时不时将广告牌切换成中文，更是让欧洲观众一头雾水。

前不久，英国广播公司(BBC)曾特意询问欧洲足联，中资企业密集投放欧洲杯广告究竟有何动机？欧足联则回应说，这背后"并不存在来自北京的战略。中资企业只是想借欧洲杯的机遇向全球公众拓展知名度。"

DW.COM

意大利在欧洲杯中通过点球大战以 3:2击败英格兰夺冠。这是意大利睽违53年再次拿下冠军，更再度刷新队史连胜纪录，延续了34场的不败纪录。

密密麻麻的人群，或狂欢或伤感：新冠病毒喜欢欧洲杯足球赛，眼下的染疫数字说明了这一点。具有高度传染性的Delta变异毒株尤其让人担忧。  

欧洲足联表示，上周日在布达佩斯普斯卡斯球场的比赛中允许荷兰球迷将彩虹旗带到现场。此前荷兰媒体报道说，安保人员没收了一些球迷的彩虹旗。

本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。

德国足球队长诺伊尔佩戴彩虹袖标，英格兰队跪地抗议种族歧视。欧洲杯开赛刚刚一周，体育赛场是否可以发出政治信号，就再度引起了激烈的争论。

中企关注中国本土市场

其实，手机厂商Vivo以及家电厂商海信在各自领域内都是排名前列的"巨头"：Vivo在全球智能手机市场上的占有率接近10%。海信则在2016年的上届欧洲杯赛事上就成为了首家中国赞助商，并在此后的五年间，大幅度提高了自身在欧洲市场的知名度。

支付宝之所以让欧洲观众感到一头雾水，则是因为其并没有打出母公司阿里巴巴的旗号。目前，支付宝拥有超过10亿用户，但其中大部分都位于中国境内。欧洲的在线支付市场仍主要由PayPal、苹果等美国企业主导。

四家赞助欧洲杯的中资企业中，最为欧洲观众熟知的还是TikTok，即"抖音"海外版。这家社交网站在欧洲的用户数量早已突破了1亿，主要瞄准了青少年群体。

凯度咨询公司的中国体育传媒市场专家朱司徒(Pierre Justo)在接受美国财经媒体CNBC采访时指出，中资企业在欧洲杯赛场大打广告，一方面是为了提升其国际知名度，另一方面也是为了进一步拓展中国本土市场。

多年来，中国观众对欧洲足球的关注热度颇高。2016年欧洲杯的决赛，大约有超过5000万名中国球迷收看了葡萄牙力压东道主法国夺冠。而在本届欧洲杯赛事开打前，民调机构Statista和体育营销集团Sportfive联合进行的调研显示，87%的中国受访者对欧洲杯足球赛事感兴趣。即便在德国，这个比例也只有81%。

在接受德广联采访时，长年关注中国事务的德国经济学家弗朗克(Patrick Franke)指出，中国的足球迷人数并不少，而且习近平本人也相当热衷于足球，他曾经提出要让中国足球在2050年前达到世界顶尖水平。

对于海信、Vivo等中资企业斥巨资投放欧洲杯广告，弗朗克怀疑是否有足够的中国球迷收看这些比赛从而让巨额赞助费"物有所值"。但他同时也承认，这些中国厂商需要向本国消费者展示自己的受国际认可的形象，从而更好地巩固本土市场。

TikTok在欧洲青少年中颇受欢迎

TikTok在欧洲青少年中颇受欢迎

改善国际形象？

弗朗克还指出，这些中资企业赞助欧洲杯，可能还有另外一层目的：打破欧洲观众的"中资企业基本都听命于北京当局"之固有印象。"投放广告可以向国际公众宣示，他们也像欧足联的其他赞助商一样，是跨国运作的正常企业，大家和他们做生意时不必有顾虑。"

德国执政党基民盟的联邦议会议员雅措姆贝克(Thomas Jarzombek)并不认为中资企业的如意算盘能打得响。他在接受《商报》采访时警告说，鉴于来自威权国家的企业会具备政治动机，因此欧足联遴选赞助商时应当设定人权等方面的最低标准。

逼走西方企业？

德国埃尔朗根大学的经济学教授费夫卡(Matthias Fifka)则在接受《时代周报》采访时指出，国际足联或者欧洲足联近年来丑闻不断、公众形象持续走低，让不少西方国家的老牌赞助商开始对世界杯、欧洲杯等赛事产生犹豫；这就给了来自卡塔尔、俄罗斯、中国等威权国家的企业以可乘之机。这位经常前往上海交通大学担任客席教授的德国学者担心地指出，随着威权国家企业进军欧洲杯等重大赛事，顾及本土公众形象西方企业将更加忌惮在欧洲杯、世界杯上投放广告，形成恶性循环。

Deutschland Münchner Stadion in Regenbogenfarben beleuchtet

慕尼黑安联球场在本届赛事期间多次打出彩虹色灯光

费夫卡举例说，此次赛事上，围绕LGBT群体的争议，就凸显了西方赞助商的窘境。在德国慕尼黑的球场上，大众、Booking.com等西方企业打出了彩虹色广告，支持同性恋等群体，但是在俄罗斯、阿塞拜疆的赛场上，欧足联却以尊重本国法律为由，要求赞助方放弃彩虹广告。"这些将支持多样化群体写入公司章程的西方企业，今后在是否赞助的问题上就会三思而行，否则他们在企业内部都有可能受到员工的抗议。"

当然，这个问题对于中国赞助商而言并不是麻烦。四家投放广告的中资企业中，只有TikTok偶尔在球场上投放了彩虹色的广告，其余三家自始自终没有理会贯穿整个欧洲杯足球赛事的LGBT热议。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 02:25

欧洲杯夺冠 意大利沸腾了

广告
Weltspiegel | USA | Richard Branson feiert ersten Virgin-Galactic Flug ins Weltall

实现梦想又打广告：富豪布兰森一箭双雕

英国维珍集团创始人理查德·布兰森搭乘自己公司的火箭飞机冲上太空。对于这位英国亿万富豪而言，这是童年梦想的实现；而对于他的维珍银河公司，这无异于一次极其成功的宣传。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  