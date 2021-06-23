欧洲杯赛成为新冠疫情加速器   

（德国之声中文网）迄今，欧洲疾病预防控制中心（ECDC）记录到的与欧洲杯赛有关的新冠感染病例超过2500例。在德新社询问后，该欧盟机构证实，在欧洲杯赛第三周，染疫率环比明显增加，7国感染病例与赛事有关，其中，苏格兰确诊病例1991例，为到目前为止受影响最大的国家。

苏格兰队在格拉斯哥和伦敦的温布利球场参加了小组赛。正是在英国，被认为更具传染性的Delta病毒变体强势传播。芬兰新近确诊436个病例，主要发生在该国足球队员在圣彼得堡比赛之后，——球迷显然从俄罗斯带入了病毒。丹麦、法国、瑞典、克罗地亚和荷兰也报告出现新病例。德国尚未发现与欧洲杯赛直接相关的感染病例。

哪里都可能是感染点

目前，尚无法确定当事球迷们是在哪里染上病毒的。它可能发生在体育场或球迷区，也可能发生在旅行期间以及与赛事有关的的私人聚会期间。欧洲疾病预防控制中心部门主任勒菲弗（Vicky Lefevre）说，考虑到新冠，这一发展 "并不意外"。她指出，大规模公众活动依旧充满风险。

Delta全球挺进

由于出现感染新冠病毒Delta变异毒株新病例，澳大利亚当局已延长悉尼停摆措施一星期。新南威尔士州政府解释说， "在绝大多数公民接种疫苗之前，此举是确保只需实施唯一一次停摆的最佳机会"。此前，在这个澳大利亚最大城市确诊27例新感染病例。长达两周时间里，悉尼居民只在有正当理由情况下才被允许离开住宅。现在，相关限制暂被延长至7月16日。

美国总统拜登也忧虑Delta变种扩散，并再次敦促国民接种疫苗。拜登周二（７月７日）在白宫表示，可能更危险的Delta变异毒株已占美国某些地区所有感染病例的一半。他强调："我们与这一病毒的斗争还未结束"。

拜登宣布了政府为提高疫苗接种率而将采取的新措施，其中包括：志愿人员将在社区挨家挨户介绍有关疫苗接种的信息、更多使用移动医疗站。拜登总统指出，"病毒在溃逃，美国在重返，我们一起重返。“ 但他强调，要做到这一点，每个人都必须尽到自己的责任，接种疫苗。

拜登的新冠事务顾问福奇（ Anthony Fauci ）上周日在美国广播公司NBC上指出，迄今亡者中，约99.2%的人未接种疫苗，接种的只占0.8%。他说，不可能有完美的疫苗，但大多数严重或致命的病程可经由接种预防。

德国染疫数字在低水平上增加

Delta变体在德国也处于蔓延态势。联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）通报说，根据6月份第三周数据，在所有新染疫病例中，首次在印度发现的Delta变异毒株的占比再次翻倍，升至37%。

与此同时，全德新冠每10万居民７天发病率重新微幅上升。根据该研究所周三上午参照各地卫生局提供的数据总汇所公布的数据，该发病率为5.1，而上周末，该数值首次在很长一段时间后低于5；过去24小时内新增985例感染病例，环比增加177例，有48人直接或间接死于新冠。

（德新社，法新社）

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