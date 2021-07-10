 欧洲杯：意大利睽违53年夺冠 15连胜刷队史纪录 | 足坛体坛 | DW | 12.07.2021

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欧洲杯：意大利睽违53年夺冠 15连胜刷队史纪录

意大利在欧洲杯中通过点球大战以 3:2击败英格兰夺冠。这是意大利睽违53年再次拿下冠军，更再度刷新队史连胜纪录，延续了34场的不败纪录。

EURO2020 I Italien - England

（德国之声中文网）2021年欧洲杯在伦敦温布利球场落幕，意大利和英格兰在常规时间和加时赛战成1比1，意大利在点球大战（PK大赛）中以3比2击败对手，睽违53年再次拿下冠军，更缔造15连胜，再度刷新队史纪录。

意大利上次赢得欧洲杯是1968年，2002年与2012年都屈居亚军，今年相隔53年再次夺冠，是欧洲杯史上2次夺冠相隔最久的，这也是意大利队史第6次夺得世界大赛冠军，在欧洲仅次德国队的7次。

意大利主教练曼西尼(Roberto Mancini)在赛後盛赞球队表现，他表示，球员表现很精湛，粉丝也是，并说：「3年前，没人会料到这件事」。意大利队在2018年难堪无缘世界杯会内赛後，曼西尼接掌兵符，至今缔造33场不败胜绩。

意大利开场恶梦

近乎三个小时的比赛中，在开场时对意大利而言宛如一场恶梦。他们在开场的两分钟内，就遭到主队英格兰的卢克肖(Luke Shaw)先驰得点，创造欧洲杯决赛最快进球纪录，但这也是上半场英格兰队的唯一一次射门，意大利队6次却未能取得进球。

EURO2020 I Finale I England v Italien

欧洲杯决赛下半场，博努奇帮助意大利扳平比分。

下半场约一个小时後，意大利博努奇(Leonardo Bonucci)扳平了比分，1-1，不过延长赛双方都未能取得进球而进入点球大战。点球大战中，拉什福德(Marcus Rashford)则踢中了门柱丶桑乔和萨卡也都遭意大利门将多纳鲁马(Gianluigi Donnarumma)挡下，多纳鲁马也因为连扑两点助意大利夺冠而一战成名，获得赛事最佳球员。

举国欢腾 vs 痛苦梦碎

意大利击败英格兰夺得欧洲国家杯冠军，让意大利举国疯狂。除了总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）亲临观赛，意大利全国由南到北都陷入疯狂。中央社报导，马达雷拉发表声明称：「非常感谢曼西尼与我们的球员，他们很棒地代表了意大利，为体坛带来荣耀。」

这次夺冠，对意大利球迷格外有意义，因为意大利是欧洲第一个遭受新冠病毒入侵的国家，也可以说是疫情最严重的国家之一，而足球在这场疫情中扮演着举足轻重的角色，这次的胜利让人满怀希望。路透社报导，一名25岁球迷说：「这就像是身处一场你不想醒来的梦，意大利已从疫情的梦魇中醒来。」

EURO2020 I Finale I England v Italien

英格兰队倒在点球大战，英格兰球迷表情凝重。

至於在英格兰球迷的心情波动极大，1966年世界杯夺冠后首次进入大赛决赛，本土作战的英格兰在全场上万名球迷的助威声浪下，仍与冠军擦身而过，英格兰队长哈里·凯恩(Harry Kane)告诉英国媒体：「点球大战输球是世上最糟糕的感受。」

他说：「任何人都可能没踢中。点球大战就是这样。我们经历了这一遭。全队尽了一切努力，可惜今晚胜利不属於我们。」不过凯恩坚称，英格兰会从痛苦的败仗中东山再起。他也强调，尽管他们最后输掉了比赛，但仍「应该为自己而感到骄傲，，因为他们在这个过程中付出了很多努力」。

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