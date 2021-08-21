 欧洲杯决赛演变为″超级传播事件″ | 科技环境 | DW | 21.08.2021

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科技环境

欧洲杯决赛演变为"超级传播事件"

上月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛最终演变为 "超级传播事件"，有2295人可能已经感染新冠病毒，另有3404人有潜在被感染的可能性。

EURO 2020 | Finale Italien - England | Fans

欧洲杯决赛当天，约6.7万球迷进场观赛

（德国之声中文网）根据周五（8月21日）公布的官方数据，上个月在伦敦温布利体育场举行的英格兰对阵意大利的2020年欧洲杯足球决赛是一个 "超级传播事件"。 

英格兰公共卫生局表示，在7月11日举行的这场决赛中，有2295人可能已经被感染，另有3404人有潜在被感染的可能性。 

英国《泰晤士报》形容这场欧洲杯决赛是“超级传播事件"。 

在这场比赛中，体育场内有大约67000名观众。英格兰担任主场，也是英格兰自从1966年之后首次在国际大赛中进入决赛。 

英格兰公共卫生局副局长史密斯（Jenifer Smith）在一份声明中说："2020年欧洲杯是一个独特的场合，我们不太可能看到未来还有别的事件对新冠疫情产生类似的影响。" 

她说，"无论如何，数据确实表明，当人们密切接触时，病毒就很容易传播。在我们尝试回归谨慎的正常状态之际，这应该是对我们所有人的一个警告。" 

在四个月尝试开放公共生活的期间，其他活动的阳性检测结果要比欧洲杯决赛少得多，而且大体上符合或低于全国平均水平。 

British Grand Prix I Formel 1 I Silverstone

7月在银石赛道举行的英国大奖赛吸引了35万名观众

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在这些病例中，343人可能是在赛事举行时已经具感染性，其余的可能是在期间被感染。 

为期两周的温布尔登网球锦标赛有大约30万人参加，通报了881个病例。 

英国文化大臣道登（Oliver Dowden）说：“我们已经证明，可以安全地重新引入大规模体育和文化活动。但重要的是，人们在非常拥挤的环境中要保持谨慎，" 

他说，"为了保证这个冬天的足球赛事、剧院和演出的安全，我敦促体育、音乐和文化爱好者们接种新冠疫苗，因为这是让大型活动再次充满活力的最安全的方式。” 

 (路透社) 

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