欧洲机场乱像一片：航空业现状如何？

（德国之声中文网）今年5月以及6月头几个星期的旅行已足以让人准确预感欧洲机场夏季可能会是啥样。未来数周，乘客们需随身携带一件最必要"行李"：耐心。

在德国众机场，值机柜台前的队伍越排越长。主要原因：机场服务人手奇缺：不论是安保人员，还是在停机坪上的行李装卸人员。就在最近，廉价航空公司Easyjet宣布，因缺乏人手，取消未来几周的数千航班。

在大流行瘟疫肆虐最盛期间，很多服务供应商解雇了工作人员。当事人此后往往会设法找到薪水更高的差事。德国机场协会（ ADV ）首席执行官拜泽尔（Ralph Beisel）解释说，若当事人有意回来工作，首先又得通过冗长的安全审查。目前，各机场总计缺少约五分之一人手。因此，他呼吁加快评审程序，以能更快雇人："安全审查不能花8星期时间，因为，到那时，暑假可就结束啦"。

人手紧缺

不仅是在地面缺乏工作人员。空中也有"瓶颈"。例如，因缺人手，汉莎航空公司将不得不在7月份取消数百航班。工会方面觉得自己的立场得到了证实。飞行员工会（Cockpit）主席赫尔特（Stefan Herth）便表示："长期以来，一直很清楚，航空业许多部门激进裁员之举会对复苏产生负面影响。" 然而，迅速找到足够的飞行员绝非易事，--全球皆然。汉堡航空专家格罗斯邦加特（Heinrich Großbongardt）指出，在美国，区域交通飞行员的聘用条件目前甚至好于以前所认为的最佳条件。

因此，劳工权利在增加。德国汉莎航空甚至可能面临飞行员罢工，原因是，管理层有意减少母公司客机数量，将其移至更便宜的子公司--欧洲之翼（ Eurowings ），以有助于实现必须做到的成本削减。大流行瘟疫期间遭受重创的汉莎现正试图重新定位，并希望能再度快速向乘客提供服务。但这很困难。上月，汉莎董事长斯波尔（ Carsten Spohr ）承认："几周来，我已不得不一再向我们的客户道歉；入夏后，我恐怕还得这么做。"航程加长 燃油昂贵

然后，还有其它问题：由于乌克兰战争，燃料价格暴涨；由于俄罗斯空域关闭，飞远东的飞机必须绕道而行，，导致飞行费用急剧增加。航空专家格罗斯邦加特警告，高成本可能会使一些航空公司陷入困境，导致破产，--例如，主要由国家资助但无法真正盈利的小型国有航空公司。它们也不太可能受到汉莎航空、英国航空公司或法航/荷航等联网航空大亨的庇护。恰恰相反，汉莎便有意鲸吞意大利航空公司的后继者--ITA Airways 等小型航空公司。格罗斯邦加特怀疑，瑞典航空公司SAS亦可能很快成为收购对象之一。

柏林市长弗朗齐斯卡·吉费（Franziska Giffey）和勃兰登堡州长沃伊德克Dietmar Woidke亮相2022年柏林国际航空航天双年展

在此背景下，国际航空航天双年展（ILA）本周三在柏林-舍内菲尔德机场开幕。因大流行瘟疫，2020年那届未能举行。由于乌克兰战争，军事航空可能比以前更受关注。环境保护也将是主要议题。

今年仍有巨额损失

这实际上给飞机制造商，首先是空客和波音，带来了动力。毕竟，使用更省油的飞机有助于航空公司实现其排放目标。例如，空客公司预计，到2040年，全球将需要39000架飞机，以取代老旧的、燃料效率较低的飞机。波音预估，至2040年，仅欧洲的年均航空客流量就将增长3.1%。不过，航空专家格罗斯邦加特认为，此种预测太过乐观。他相信，考虑到仍存在大量问题，尤其是由于成本上升，票价也在上涨，难以实现相关预测。

经历了大流行瘟疫带来的连续两个亏损年后，航空业多少有了些乐观的理由。本周一，国际航空运输协会（IATA）总干事沃尔什（Willie Walsh）在多哈大会上表示，完全有望在2023年转亏为盈。不过，对于今年，航空业仍预估将有97亿美元亏损。而当然不是小数字，但比2020和2021这两个大流行瘟疫年少得多了：那两年的亏损总额分别是1380亿美元和420亿美元。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。