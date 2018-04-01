 欧洲最大水下餐厅挪威开幕 | 文化经纬 | DW | 24.03.2019

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欧洲最大水下餐厅挪威开幕

位于挪威林德斯内斯的餐厅「之下」（Under）是欧洲第一家、也是世界最大的水下餐厅。在挪威南端5米深的海底, 饕客们可以一边看着海洋生物经过，一边享用美食。

Unterwasser-Restaurant Under in Baaly, Norwegen (Reuters/L. Karagiannopoulos)

客人可以一边欣赏美景，一边享用美食

(德国之声中文网) 「之下」餐厅位于挪威南端的斯潘格里德水深5米 (16 英尺)处 。「之下」(Under)在挪威语当中也包含「奇迹」的意义。本周三(3月20日)，它最初先为业主的亲人朋友开放，预计将在四月正式对外开放。它是欧洲第一家也是世界上最大的水下餐厅，可以容纳100位客人。

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这家新企业的创办人之一高特·乌博斯塔德(Gaute Ubostad)说: 「我们将会迎接来自世界各地的客人。这是我们的目标。」

「之下」由挪威建筑师事务所斯诺赫塔（Snoehetta）设计，他们过去曾经主持纽约国家911纪念馆和奥斯陆歌剧院的设计。

这座建筑长34公尺，外观建造得像是突破海面而出的天然岩石，设计时便预计日后能融入周边环境。它粗糙的混凝土外墙将成为扇贝和海草的棲地。

餐厅有一个大窗户, 顾客们能在用餐时观赏海洋生态，看着绿鳕、鳕鱼, 以及螃蟹、龙虾和狗鱼在海藻间穿梭。建筑师托森(Kjetil Traedal Thorsen)说: 「透过大型窗户观看海底的感受与水族馆不同, 它是真实的东西。」

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人们不希望有海豹光顾餐馆附近, 因为它们常常把鱼吓跑。

餐厅也将使用人工灯光与鱼饵诱导鱼类或是他们的猎物靠近观景窗。创办人乌博斯塔德说，餐厅希望给客人提供独特的体验。餐厅的菜单上除了鱼类之外，也会有附近的海鸟或是吃草的野生绵羊可供饕客选择。

曾经在挪威克里斯蒂安桑的著名餐厅「马尔蒂德」（Maltid）以及丹麦米其林五星餐厅「亨纳」(Henne Kirkeby Kro)工作过的尼可莱·埃利兹加德·佩德森(Nicolai Ellitsgaard Pedersen)将会在「之下」餐厅担任主厨。

目前「之下」已经有超过7000人次预定用餐，而用餐一次要花上376欧元。乌博斯塔德说, 他们希望每年有 1. 2万人光临餐厅用餐，也希望会有一半的客人选择入住他们开在附近的酒店。

 

 

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