欧洲最壮观的十座议会建筑

马耳他，瓦莱塔

自2015年起，马耳他也有了一座新的议会大厦，是根据意大利建筑师皮亚诺 (Renzo Piano) 的设计建造的。其目的是将建筑的能源消耗降到最低。石灰石墙被证明在能源方面是有利的，屋顶上的太阳能电池板也是，建筑的一楼还设有一个向公众开放的艺术展览厅。