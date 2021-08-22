欧洲最壮观的十座议会建筑

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有百年历史的城堡、社会主义的大宫殿、可持续的低耗能建筑 — 欧洲各国的议会建筑与它的人民一样多样化。
曾经由共产主义独裁者齐奥塞斯库 (Nicolae Ceausescu) 下令建造的布加勒斯特 "人民之家"，被认为是世界上规模最大的议会大厦。布加勒斯特整个地区都必须为这个拥有1000多个房间的超大型建筑群让出空间。该大厦在1989年完工之前，共使用了一百万立方米的大理石。
波兰的国民议会由两院组成：下院，即众议院（如图），和上院，即参议院。华沙议会约有450名议员，他们每四年改选一次。在众议院不开庭的日子里，游客可以参加导览。
在苏联占领时期，立陶宛议员就已经在议会中议事了，但当时没有真正的决策权。 1990年立陶宛独立后，议会重新获得了以前的权力。该建筑是在1967年至1980年间，在原体育场馆的基础上建造的。
爱沙尼亚议会的所在地是塔林的主教座堂山城堡，它的建筑是新艺术运动和表现主义的结合，一度被认为是超现代的建筑，并得到了更多的认可 — 据说它是世界上唯一此种风格的议会建筑。今天，这个波罗的海国家以通过互联网实现政治选举的方式闻名。
芬兰议会由建筑师赛伦 (Johan Sigfrid Sirén) 设计，于1931年落成。这座位于赫尔辛基市中心的宏伟建筑结合了新古典主义和二十世纪初的现代主义元素。
经过四年的改造，柏林联邦议院的钥匙于1999年4月移交给了当时的议长蒂尔泽 (Wolfgang Thierse)。这也象征着一个时代的结束，议会当时从旧首都波恩迁往柏林。新翻修的议会大楼设有一个步入式玻璃穹顶和一个屋顶花园餐厅。
荷兰议员在Binnenhof议事堂举行会议，这是位于海牙市中心一个有数百年历史的建筑群。自13世纪以来，该城市一直围绕这个建筑群发展。然而，目前该处正在进行翻新，其悠久的历史痕迹显现在腐烂的木材和漏水的屋顶上。
威尔斯议会大楼于2006年在卡地夫启用，是欧洲较新的议会建筑之一。可持续发展在其建设中发挥了重要作用：使用了特别耐磨的地区性材料，如石板和威尔士橡木，以及可持续的加热系统和雨水处理系统。
在西班牙，议会也由两院组成：众议院（Congreso de los Diputados）（如图）和参议院（Senado）。前者的权力更大，因为它负责任命西班牙的政府。
自2015年起，马耳他也有了一座新的议会大厦，是根据意大利建筑师皮亚诺 (Renzo Piano) 的设计建造的。其目的是将建筑的能源消耗降到最低。石灰石墙被证明在能源方面是有利的，屋顶上的太阳能电池板也是，建筑的一楼还设有一个向公众开放的艺术展览厅。
中国希望在中东欧扩大其影响力。在欧盟东翼，有人呼吁抵制中国的“腐蚀性资本”，但也有人并未看到威胁。
1944年8月2日，4300名辛提和罗姆人在奥斯威辛-比克瑙集中营被杀害。这一天成为欧洲辛提人和罗姆人大屠杀纪念日。今年，人们可以在线上倾听受害者的遭遇。
规模高达1.8万亿欧元的欧盟疫后经济振兴财政案，本周一通过时被誉为“欧盟历史性的一刻”。但是，欧洲议会内如今却传出了大量质疑声音。一些议员指出，振兴计划必须在保护法治等多个方面予以改进方可获得批准。
英国监管机构取消CGTN播出牌照后，按照欧洲跨境电视协议，其在德国的播放许可也失效。CGTN几乎无法在德申请到播出许可，但只要获得欧洲跨境电视协议其他任何一个签署国的播出许可，就又可以在德国播放。借助因特网和卫星传送，其在德国和欧洲的传播目前依然畅通。
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