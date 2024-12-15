欧洲最佳铁路运营商 意大利排第一 德铁未进前十

根据一项最新排名，意大利铁路运营商Trenitalia成为欧洲最佳铁路运营商，而价格昂贵且服务欠佳的欧洲之星表现最差。声名不佳的德铁在行车准时方面排在最末一名。

（德国之声中文网）根据本周一（12月9日）发布的一项新研究结果，意大利铁路公司Trenitalia在欧洲铁路运营商排名中位居榜首。非政府组织 “运输与环境”（T&E）公布了这项排名。并列第二的是瑞铁 SBB 和捷克公司 RegioJet。奥地利的 ÖBB 排在第四位，领先于法国的 SCNF。

“运输与环境”在报告中说："Trenitalia 在旅行体验方面表现突出，瑞铁SBB 是欧洲最准时的运营商，而捷克的 RegioJet 则会推出一些最优惠的车票。”

德铁最不可靠

另一方面，排名也可以看到哪家铁路运营商最差。“欧洲之星”Eurostar——这家连接法国、英国、比利时、荷兰和德国的铁路公司因为昂贵和不准时在T&E的排名中位垫底。报告称，欧洲之星 “每公里收费几乎是欧洲平均价格的两倍”，但在准时性方面仅排名第 14 位。该排行版根据票价、准时性和预订体验等八项标准对欧洲的20多家铁路运营商进行了评估。

不过研究指出，所有铁路运营公司在提高准时率方面仍有改进空间。研究报告指出：“欧洲主要铁路运营商的可靠性依然令人失望。在有准时性数据的25家运营商中，只有11家能够达到80%以上的准时率。”

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德铁（Deutsche Bahn），因列车延误和取消而备受吐槽，在准时方面排名第25位，也就是最后一名位。2023年德铁只有约64%的长途火车准点到达，准点率比2022年还差。

综合排名中德铁排在第16位。作为欧洲最大的铁路运营商，德铁在票价方面的表现也“很差”。T&E总结道：“我们的分析显示，票价与更高的服务质量之间并没有相关性。”

（法新社等）

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