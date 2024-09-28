欧洲智库：如果中国攻台 欧盟制裁需要快、准、狠

随着台海紧张局势加剧，欧洲政策制定者正面临一个关键问题：欧盟能否利用其经济力量来遏制北京攻打台湾的行动？独立智库欧洲对外关系委员会（ECFR）在最新的一份政策简报中，尝试剖析这一重大挑战。

（德国之声中文网）随着中国可能对台湾采取军事行动的风险增加，欧洲政策制定者正面临一系列复杂挑战。独立智库欧洲对外关系委员会（ECFR）近期发布的政策简报《狠、快、准：乌克兰相关制裁对台湾冲突启示》深入分析了欧盟在这种情况下的可能选项。

报告作者、ECFR地缘经济研究负责人阿加特·德马赖斯（Agathe Demarais）指出，欧盟必须准备采取迅速而有力的制裁措施，以应对可能的危机。她强调，尽管对俄罗斯的制裁未能阻止其入侵乌克兰，但从中吸取的经验教训对于应对中国的潜在行动至关重要。

制裁威慑的潜力与挑战

报告分析称，要准确评估制裁威慑的效果并非易事，因为缺乏反事实的参考。然而，德马赖斯认为，欧盟如果能在台湾问题上发出明确而强有力的制裁威胁，可能会改变北京的战略考量。

她指出，俄罗斯在2022年入侵乌克兰前，可能低估了欧盟实施严厉制裁的决心。同样，中国或许认为自己能够通过威胁报复来阻止欧盟采取行动。然而，俄罗斯的经验可能促使北京在无视欧洲警告前更加谨慎。

德马赖斯向德国之声表示：“欧洲的对手通常不认为欧盟会团结一致实施强有力的制裁。中国可能认为可以通过威胁报复来阻止欧盟采取行动。然而，如果欧盟在台湾问题上发出明确的制裁威胁，可能会改变北京打算盘的方式。”

中国的“制裁防御”策略

简报指出：面对可能的制裁，中国近年来积极采取措施，减少对西方金融体系的依赖，从而增强经济的韧性。

首先，中国大力推动人民币在跨境贸易中的使用。过去十多年里，人民币结算的跨境贸易比例从几乎为零增长到如今的过半水平。这一变化显著降低了中国对美元等西方货币的依赖，使其国际贸易更具自主性。

其次，中国建立了自己的国际支付系统——跨境银行间支付清算系统（CIPS）。该系统已连接了近1600家全球银行，为中国在被切断SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）访问的情况下提供了替代方案。尽管CIPS的交易量目前仍无法与SWIFT相比，但其战略意义不可小觑。此外，中国积极推进数字人民币（e-CNY）和mBridge项目，旨在创建一个不受西方制裁影响的数字货币结算体系。作者总结称：这些举措有助于降低中国对传统金融系统的依赖，为其提供了更多金融自主权。

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金融制裁的局限性与贸易杠杆的优势

鉴于中国在“制裁防御”方面取得的进展，报告认为传统的金融制裁可能难以对其产生实质性影响。然而，欧盟仍然拥有强大的经济杠杆——市场准入。

德马赖斯强调：“欧盟的市场准入是对中国最有力的杠杆。”数据显示，出口占中国GDP的近20%，其中约40%流向七国集团国家。令人惊讶的是，中国约有1亿个就业岗位依赖于外国需求，其中约4500万个与七国集团经济体有关。

尽管中国试图深化与新兴经济体的贸易关系，但美国和欧盟仍是其最大的贸易顺差来源。2023年，中国对美国和欧盟的贸易顺差总计达5560亿美元，而对新兴经济体的顺差为2810亿美元。

她指出：“欧盟对中国的贸易杠杆在未来几年内不太可能减弱。自2019年以来，欧盟从中国的进口增长了42%，这凸显了欧洲企业在减少对中国经济依赖方面面临的挑战。”

“狠、快、准”制裁策略的必要性

报告提出，欧盟应避免渐进式的制裁策略，以免给予中国适应和强化抵抗力的时间。这种现象被称为“制裁抗体（sanctions antibodies）”。德马赖斯解释说，部分制裁可能促使目标国家加快自身的防御措施，削弱未来制裁的有效性。

她强调，欧盟需要采取中国难以适应的制裁措施，尤其是贸易限制。具体而言，可以与七国集团合作，针对非关键性的消费品进口实施限制，如电子产品和低端商品。这些商品对中国的出口收入至关重要，但对欧洲消费者的影响相对可控。

“欧盟如果直接实施中国难以适应的制裁措施，如贸易限制，可能会对北京产生更大的影响，”德马赖斯表示。“这些措施需要迅速、有力，才能避免中国有时间采取反制手段。”

应对公众舆论与虚假信息

报告指出，在可能的台海冲突中，双方都将努力赢得国际舆论的支持，纷纷声称自己站在“历史的一边”。为此，中国可能会组织虚假信息宣传活动，试图分裂七国集团盟友，削弱西方公众对制裁的支持。

德马赖斯认为，虽然向欧洲公众解释台海冲突的严重性具有挑战性，但鉴于冲突可能带来的巨大经济影响，公众或许更容易支持制裁措施。她警告说，经济困难也可能导致部分欧洲人认为台湾问题过于遥远，不值得为此承受代价。

她指出：“乌克兰的经验表明，向欧洲人解释台海冲突的严重性可能具有挑战性。然而，台湾危机将对欧洲人产生巨大的经济影响，可能使公众更容易支持制裁。”

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经济冲击的规模与应对

报告引用彭博经济研究的数据，估计台湾冲突可能使全球GDP增长率下降约10个百分点，相当于2020年新冠疫情冲击的近两倍。同时，中国的GDP增长率可能下降高达17个百分点。

鉴于冲突可能带来的严重经济后果，报告建议欧盟成员国考虑为受制裁影响的企业提供支持，类似于新冠疫情期间的经济援助。这将有助于缓解私营经济的压力，增强对制裁策略的支持。

“经济上的困难也可能助长欧洲人认为台湾过于遥远，不值得他们为此放弃购买最新款的iPhone，”德马赖斯补充道。

面对复杂的地缘政治挑战，欧盟需要在短期经济利益和长期安全关切之间取得平衡。报告强调，只有通过“狠、快、准”的制裁策略，欧盟才能有效利用其市场力量，影响中国在台湾问题上的决策，避免一场可能引发全球动荡的冲突。

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