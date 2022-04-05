欧洲景点游客如云 商家涨价没商量

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随着全球走出新冠疫情及其带来的限制措施的影响，欧洲的旅游业从去年开始逐步复苏。春夏之交，虽然没有出现中国五一节假期那般“人山人海”的盛况，欧洲多数旅游热点也已人头攒动。但航空、酒店等服务业的价格也水涨船高。
2023年4月初复活节假期，大批游客涌入意大利历史悠久的的文化名城罗马。加上复活节期间到这个天主教廷所在地来朝圣的教徒，罗马市中心一些地方几乎拥挤到寸步难行。
希腊风景如画的的圣托里尼岛再度人满为患。小岛上狭窄的小巷、蜿蜒的石阶路经常挤得水泄不通。观赏日落的观景台上，自拍的游客摩肩接踵。美景不再。
英国国王查尔斯三世的加冕仪式5月6日举行。商家和市民早早开始做准备，来自世界各地的游客也已源源不断涌至这个恢复了生机的大都会。甚至几天前就有人在伦敦的林荫大道上露营扎寨，以便能够抢到前排的围观位置。
作为欧洲人最喜爱的旅游地之一，西班牙自去年夏天又迎来了大批游客。该国旅店行业协会的数据显示，今年复活节假期前后，该国酒店预订比去年增长20%，今年夏季的客房入住率可能超过90%。而住宿价格估计会上涨20%。尽管4月下旬西班牙南部酷热，气温逼近40摄氏度，塞维利亚市中心（图）依然游人如织。
旅游业全面回暖，而出行的机票价格却继续上涨。据德国汽车俱乐部（ADAC）估计，今年夏季，从德国出发的机票与2022年同期相比，上涨幅度可能最高达46%。汉莎航空和瑞士航空的票价，与2021年相比甚至翻了一倍。原因包括通货膨胀、飞机燃油价格居高不下、飞机以及工作人员数量不足等。
德国汉莎航空预测，今年夏季将迎来一个客运高潮，公司全年的营销将创下新高。该集团最新财报显示，今年第一季度汉莎旗下的航线（还包括瑞士航空、奥地利航空、欧洲之翼）搭载旅客数量达2200万人次，比去年同期猛增了70%，销售额增长40%。不过，由于过去几年受疫情的影响，尤其是货运方面，一季度整体仍有4.67亿欧元的亏损。
在欧洲受青睐的旅行目的地，住宿价格也水涨船高。不少酒店、民宿在疫情期间翻了新房屋、设施，去年开始以新面貌迎接客人。2022年夏季的数据显示，热门旅游目的地的中高档酒店的价格上涨尤其明显，意大利四星级酒店价格平均上升了44%，希腊上涨了47%。
根据德国基尔的休假与旅游研究协会（FUR）的一项问卷调查，70%的德国人表示今年计划出游，高于去年（61%）和前年（49%）。延续了疫情期间的趋势，德国北部的海滨、阿尔卑斯山区依然是受欢迎的选项。图为德国波罗的海吕根岛（Rügen）的沙滩。
“五一”小长假是中国大陆除十一黄金周和春节黄金周以外，时间较长的“调休式”放假。今年的“五一”小长假是中国结束三年疫情管控后又一个较长的假期，预计旅游出行规模高达2.4亿人次。
在当局取消大部分防疫措施后，中国国内旅游业出现了反弹。今年的五一劳动节假期有望创下旅游高峰纪录，火车票和热门景点门票已经售罄，甚至有城市警告旅客不要前往该地。
日本周五（4 月 14 日）批准了一项在大阪建造本国第一家赌场的计划，尽管民意调查显示许多民众担心赌博上瘾和犯罪。
从下周一开始，香港同内地之间的人员流动不再设有上限，也不需要提前做核酸检测。同时，港府提升宣传旅游的力度，包括赠送70万张机票。
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