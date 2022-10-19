欧洲旅游业复苏 游客涌入观光名城

巴黎

几十年来，法国首都巴黎一直是个旅游胜地。考虑到它所提供的一切，从优雅的林荫大道到精致的餐厅，觀光客們這麼嚮往巴黎并不奇怪。2019年，巴黎是全欧洲最多人造訪的城市。业内人士估计，在经历了两年疫情的低迷景氣之后，巴黎的旅游行業正在迅速恢复。仅在今年6月至8月期间，就有1000万客人来到这座城市。