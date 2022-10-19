欧洲旅游业复苏 游客涌入观光名城

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
经过两年来新冠疫情相关限制造成的观光业低谷，游客再次出现于欧洲的主要城市。商家们松了一口气，但部分地区的居民却对大批游客回归感到恐惧。
几十年来，法国首都巴黎一直是个旅游胜地。考虑到它所提供的一切，从优雅的林荫大道到精致的餐厅，觀光客們這麼嚮往巴黎并不奇怪。2019年，巴黎是全欧洲最多人造訪的城市。业内人士估计，在经历了两年疫情的低迷景氣之后，巴黎的旅游行業正在迅速恢复。仅在今年6月至8月期间，就有1000万客人来到这座城市。
英国旅游局预测，今年可能有近2700万人访问英国，这个数字大约是2019年的65%。在这些旅客中，大部分人都会将伦敦排进行程。毕竟，这个英国首都除了拥有深厚的历史，更有许多馆藏丰富的博物馆。 2019年，伦敦是欧洲访客量第二大的城市。
2022年的前7个月，约有550万游客拜访柏林，比2019年减少了30%。然而，游客此次停留的时间更长，选择搭火车前往柏林的频率更高。这是向更可持续旅行的目标迈出一小步，在疫情期间，这大概是所有欧洲大都市的主要话题，但几乎没有具体措施解决过度旅游（Overtourism）等问题。
拥有约130万人口的捷克首都至今仍然是个相当受欢迎的旅游目的地。然而，旅游业者感叹，游客人数还没有恢复到疫情前的水平。许多东欧和中欧城市的情况也是如此，由于乌俄战争还在继续，旅游者都尽可能避开东欧地区。
在疫情前，过度旅游是威尼斯的一个大问题，现在这个问题再次成为焦点，因为游客挤满了桥梁，在圣马可大教堂（Basilica di San Marco）前排起了长队。虽然观光人数不如2019年那么多，但对当地居民来说已经太多了。从2023年1月起，到威尼斯一日游的观光客必须事先预约，并支付入城费用。
作为游客的最爱之一，这个位于西班牙地中海沿岸的加泰罗尼亚城市今年夏天的游客数量有所回升。然而，为了解决过度旅游的问题，市政府官员对导游立下新规定。除了不得使用扩音器，也必须将形式改为不妨碍行人的小型旅游团。不过到目前为止，当地政府尚未对海滩游客实施任何规定。
今年夏天的干旱和缺水问题并没有阻止游客涌向葡萄牙的沿海地区，包括旅游大区阿尔加维，以及该国的首都里斯本。这座濒临大西洋的城市非常受国外游客的欢迎。今年10月，里斯本甚至在世界旅游大奖（World Travel Awards）评比之中，获得「欧洲最具吸引力的城市度假目的地」奖项。
雅典拥有丰富的历史，充满活力的文化，还邻近海边，可以为游客提供许多不同选择。在经历了新冠疫情造成的停滞后，希腊旅游从业人员今年夏天的收入创下纪录。希腊政府正顺水推舟，计划在今年秋冬推动项目，吸引游客到希腊其他的小众旅游地。
旅游业在新冠疫情期间受到的冲击给克罗地亚政府带来了严重的财政损失。然而，游客们今年又成群结队地回来了。根据克罗地亚国家银行的预测，2022年该国的旅游收入将达到113亿欧元左右，比2019年的收入多出近10亿欧元。风景优美的港口城市杜布罗夫尼克仍是觀光客最青睞的地點之一。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版