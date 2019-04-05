欧洲新议会首要任务：讨论钱怎么分

（德国之声中文网）欧盟预算事务委员厄廷格（Günther Oettinger）的相关预算草案早已摆在桌上。然而，欧洲议会选举前表决通过的设想未能实现。净出资国和净得款国之间的立场差距过大。粗分一下，净出资国多在欧盟的北部和西部；经济上相对弱些、需扶持一把的国家多位于东部和南部。

北对南？

因此，人们常会谈论欧盟内部的"北南冲突"，或称欧盟实际分成西部富裕国家和东部穷国两大部分。智库"欧洲政策研究中心"（CEPS）欧盟问题专家埃马努埃利德（Janis Emmanouilidis）在接受德国之声采访时指出，这种看法虽有道理，但有时也失于简单化。他认为，选举之后，将爆发预算争议，并呈现出大致的分界线，正如预算委员厄廷格去年在介绍其预算方案时已预感到的那样："若干国家会说，总额过高；另一些国家将激烈抵抗对农业预算的任何缩减。"

厄廷格必须为边境保护和防务拨出更多资金。与此同时，随着英国极可能在2021年退出欧盟，将少掉一个净出资国，从而留下一年100亿欧元的收入缺口。厄廷格意欲经由节省手段弥补其中的一半，而另一半则通过剩余的净出资国，即德、法、荷、意、瑞、芬、丹、奥、比、爱，填补。荷兰首相吕特坚决反对提高成员费。奥地利总理库尔茨附和。俩人都需顾及国内煽动反欧盟情绪的民粹主义政党。

什么是“欧洲价值观”？ 100个欧洲人中有29个人认为男性是更好的政治领袖 欧洲议会选举在即。人们不禁要问，欧洲价值观到底是什么呢？“欧洲价值研究”项目（EVS）每10年对数万名欧洲人进行一次调查。结果显示，100个人中，有29人认为男性一般来讲是更好的政治领袖。（浅蓝代表赞成者，深蓝代表反对者，灰色弃权）

什么是“欧洲价值观”？ 欧洲人一致认为：政治暴力、偷税和受贿是禁忌 几乎所有受调查者都反对政治暴力和行贿受贿。四分之三的人认为这属于最不能容忍的事。上图中，指针越靠左代表容忍度越低。左上和右上图分别代表反对政治暴力和受贿的程度。左下和右下图表示反对偷税和无拘无束性行为的程度。欧洲价值研究项目对2017年开始的部分调查结果进行了初步评估，它覆盖14个国家，包括保加利亚、德国、冰岛、克罗地亚、荷兰、奥地利、波兰、俄罗斯、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、捷克和白俄罗斯。

什么是“欧洲价值观”？ 欧洲人对录像监控看法不一 一半以上受调查者（54人）认为，政府有权在公共场合进行录像监控。波兰人、斯洛文尼亚人和克罗地亚人更多反对录像监控，但在它们的邻国，对此持赞成态度的人占多数。

什么是“欧洲价值观”？ 宗教问题上存在分歧 100个人中有38人相信上天，他们中有33人信仰宗教。其余的为无神论者或无信仰者。只有29人相信地狱存在。

什么是“欧洲价值观”？ 冰岛对有孩子的同性恋家庭更宽容 同性恋伴侣也可以和其他人一样成为好的父母吗？100个冰岛人中有88个人这样认为，持同样观点的俄罗斯人只占10%。如果以赞成这一观点的国家来排名，顺序便是：冰岛、荷兰、德国、西班牙、奥地利、捷克、斯洛文尼亚、克罗地亚、斯洛伐克、波兰、保加利亚、俄罗斯。

什么是“欧洲价值观”？ 100个人中有25人不愿和穆斯林当邻居 只有少数受调查者对和天主教或基督教徒当邻居有顾虑。而不愿和外国人或穆斯林当邻居的人则超过四分之一。上图从上至下分别为：70人不愿和酗酒者当老邻居，26人不愿和外国人当邻居，25人不愿和穆斯林当邻居，4人不愿意和天主教或基督教徒当邻居。

什么是“欧洲价值观”？ 研究欧洲价值 欧洲价值研究项目每十年进行一次。最近一次调查从2017年开始。已经有16个国家公布了调查结果，调查人数共为2万人。还有10个国家已经结束了询问。 作者: Kira Schacht



富对穷？

战壕的另一侧则是波兰、匈牙利或希腊等净得款国。它们反对缩减，要求得到更多资金、要求富国们表现出更多的团结精神。而这反过来又激怒了荷兰首行吕特。在世界金融危机期间，欧盟曾向希腊、塞浦路斯、爱尔兰、葡萄牙和西班牙提供了巨额贷款，予以支持。吕特要求，未来，这样的风险行为必须与严格的条件相挂钩。这位荷兰首相一再指出，现在，不只是荷兰拒绝再收购和拯救持有国债坏账的银行："在私营投资人不再有运气的时候，让他国纳税人买单，这不公平。"

现任意大利民粹主义政府走一条完全不同的路线。该国财政赤字上扬、债务增加。尤其是"五星党"认为，意大利每年向布鲁塞尔欧盟金库净支付20亿欧元，实在过多，其他成员国该以这种或那种方式接手或融资意大利的国债。鉴于在意大利，就像在其它若干成员国那里一样，"我的国家优先……"成为主旨，要在资金分配和团结许诺的融资问题上达成妥协，将会相当困难。

观看视频 01:04 对于欧洲议会 你了解多少

"在中心问题上不再有共识"

欧盟问题专家埃马努埃利德相信，几年来，因债务危机和移民危机，欧盟利益平衡能力受重创。他对德国之声表示，"若稍稍深挖一下，就会看到，一致性常很快摇摇欲坠，在中心问题上不再能取得共识、不再有达成妥协的可能性。"欧洲政策研究中心负责人伦农（Karel Lennoo）认为，在经济较为弱小的国家，以及其它国家，右翼民粹主义政党的坐大使情况变得更为复杂。他在接受德国之声采访时表示，"在某些情况下，右翼民粹主义人士的吸引力与穷富巨差现象密切相关。我们在意大利看到的就是这种情况。希腊和塞浦路斯亦然，西班牙少一些。毫无疑问，右翼民粹主义分子在南部国家相当成功。"

欧盟内任职时间最长者之一的荷兰首相吕特得到是不同的观察结果。他指出，葡萄牙和西班牙在欧盟财政施救后已然恢复，它显示，涉及欧盟内部的壕沟和差别，问题不在于地理位置，而在于政治立场。

欧盟预算委员厄廷格意欲在即将举行的有关约1万亿欧元的欧盟未来7年预算的谈判中顾及另一项标准。他要求，相关的支付必须与当事国的法治情况和在移民政策上的合作挂起钩来。波兰和匈牙利拒绝这一条件。由此，这两个国家得到的补贴将会减少。