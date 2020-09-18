欧洲新冠重抬头 病例继续涨涨涨

（德国之声中文网）还在春季，法国人就和意大利人和西班牙人一样成为欧洲境内受新冠瘟疫冲击最严重的国民。本周五（9月18日），法国有关当局宣布，一天内，新增感染病例13215例。创下大瘟疫以来的最高纪录。继马赛和波尔多后，巴黎、尼斯和图卢强化了新冠措施。卫生当局呼吁巴黎市民，避免10人以上私人聚会，也避免在公共场合举行10人以上派对和集会。



自今年5月底严格禁足令结束以来，法国新冠死亡人数也再度增加。截止周五晚间，当局一日内共记录下123个死亡病例。从3月份以来，法国共有31240新冠染疫者死亡。

在其它欧洲国家，染疫人数也重新增加，令人忧虑。英国首相约翰逊指出，数星期以来他就一直对可能出现第二波疫情提出警告，“现在，我们看到，它正走向我们。”



英国卫生大臣汉科克（Matt Hancock）对BBC表示，“我们希望避免全国停摆，但我们为此作了准备。”他指出，目前，在英国医院，新冠病人数量每８天增加一倍。英国新冠死亡病例已达4. 2万，是欧洲各国中最高的。

马德里也实施封锁

在西班牙首都马德里，当局作出反应，再度实施严厉出行限制措施。在多个城区，居民们只能在去上班、看医生或接送孩子上学的情况下方可出门。



马德里的一条几乎空荡的小街

就染疫人数而言，西班牙是欧洲受灾最重的国家。本周，该国确诊染疫人数突破了60万大关。

在爱尔兰，首都都柏林新染疫人数最多。周五，该国政府在一周内第二次强化新冠措施。首都居民在３周内只能因上班或其它重要理由才能离开都柏林大区地界。

在希腊，鉴于染疫数量增加，政府下令尤其在雅典地区再度关闭影院和音乐厅。

荷兰首相暨望于公民理性

在阿姆斯特丹、鹿特丹和其它荷兰大城市同样进一步强化了新冠措施。从周六起，禁止举行50人以上派对。该禁令同样适用于户外庆祝活动。阿姆斯特丹当局还下令，晚间关闭停车场，以阻止非法派对。首相鲁特（Mark Rutte）呼吁荷兰人，不要违反基本保护措施。

周五，犹太新年庆祝期启动前数小时，过去两周里出现全球最高染疫数量之一的以色列再度实施全国新冠“停摆”，未来３星期，学校和大多数商店关闭。

德国染疫人数创４月底以来新高

在德国，染疫新病例也再度增加。据罗伯特－科赫研究所周六上午通报，根据各地卫生局提供的数字，过去２４小时内，德国新增染疫病例2297例，创下４月底以来的最高纪录。

３月底、４月初，日增新冠染疫病例曾超过6000，此后呈下降趋势，至６月份，重又上升。８月份，日增病例首次再度超过2000 (2034)。不过，得到确诊的新染疫数量与有多少人被检测无关。

观看视频 02:40 分享 德羅斯滕：最擔憂印度 歐洲不可掉以輕心 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3igLW 德羅斯滕：最擔憂印度 歐洲不可掉以輕心

凝练/任琛（德新社、法新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。