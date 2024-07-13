欧洲新一轮军备竞赛?美将在德部署远程武器

美国计划在德国部署远程武器，这是自上世纪90年代以来首次此类计划。德国左翼与右翼党派均对出现新一轮军备竞赛发出警告。

（德国之声中文网）自上世纪90年代以来，美国首次计划在德国部署远程武器。在7月10日结束的华盛顿北约峰会上达成了这一协议。德国总理肖尔茨在华盛顿表示：“我们知道俄罗斯的军备扩张速度惊人，其武器威胁已延伸至欧洲领土。”

冷战结束后，美国大幅削减了在欧洲的远程武器部署，苏联及后来的俄罗斯亦是如此。当时人们感受到了和平，安全似乎也得到了保障。

然而，自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，敌对情绪卷土重来。德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）在接受德意志广播电台（Deutschlandfunk）采访时表示，从军事角度来看，他认为“实力上存在严重差距”。

射程问题

美国计划2026年在德国部署的武器中包括战斧巡航导弹，该导弹已投入使用超过30年——最近一次实战是对抗也门胡塞叛军。

与沿着抛物线轨道飞行的弹道导弹不同，战斧巡航导弹采用低空飞行，令其难以被敌方雷达探测或拦截。同样计划在德国部署的、但仍在研发中的美国高超音速导弹，其射程则超过2750公里。

相比之下，德国现有的金牛座巡航导弹射程仅为500公里，且只能由飞机发射。而战斧巡航导弹可以自地面或从舰船上发射，射程可达2500公里。作为比较：柏林到莫斯科的距离约为1600公里。

德国金牛座巡航导弹由飞机发射，射程小于美国战斧导弹 , 图为携带金牛座导弹的狂风战斗机在参加军演 图像来源: Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa/picture alliance

波罗的海滨的俄罗斯飞地加里宁格勒离德国不到600公里。德国国防部长皮斯托里乌斯认为，那里也是俄罗斯可能构成最大威胁的地方。他对德广联表示：“我们认为俄罗斯在加里宁格勒部署这些武器系统已经有一段时间了，这意味着德国和其他欧洲国家都在其射程范围内。”

对出现军备竞赛的担忧

德国政界对该部署计划的反应不一。大体上，中间派政党支持部署，而左翼和右翼均表示反对。肖尔茨所在的中左翼社民党（一个将自身定位为致力于和平的政党）认为这一部署是必要的。联合执政的绿党和新自由主义的自民党，以及最大的在野党、中右翼基民盟/基社盟基本上也同意部署。

美国总统拜登（左）和德国总理肖尔茨在华盛顿约峰会上就部署远程武器达成协议 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

而极右翼政党德国选项党（AfD）、左翼党以及从左翼党分裂出来的、新成立的民粹主义政党瓦根克内希特联盟（BSW）表达了对出现新军备竞赛的担忧。德国选项党发言人克鲁帕拉（Tino Chrupalla）表示：“部署武器将使德国成为被攻击目标。肖尔茨总理的做法不符合德国利益

来自汉堡和平与安全政策研究所（Institute for Peace Research and Security Policy）的提斯（Tim Thies）表示：“我们确实是在走向新的军备竞赛。”但他补充道：“当然，也可以是两种情况同时成立：即部署远程武器是重要的北约战略，但与此同时我们必须假设俄罗斯会做出回应。”

与冷战时期北约“双轨政策”的异同

此次武器部署计划让人联想到冷战期间北约的“双轨政策”（NATO Dual-Track Decision）。1979年，西方阵营宣布在西欧部署中程核导弹和巡航导弹，以应对苏联的威胁。同时，北约也邀请苏联进行裁军谈判，并在几年后达成了数项核裁军条约。然而，北约的“双轨政策”在当时的西德引起了极大分歧，并导致大规模抗议。当时新兴的绿党首当其冲抗议部署。德国现总理肖尔茨，彼时作为一名年轻的民主社会主义者，也在抗议之列。

1983年，西德联邦国防军士兵甚至也加入了在首都波恩举行的、反对部署美国中程核导弹和巡航导弹的大规模示威活动。

提斯指出：“最终达成了《中导条约》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）的签署，数百枚美国导弹以及数量更多的苏联导弹被销毁。”但他补充说：“能达成这一成果绝不能想当然地理解为是水到渠成，这其中，美国前总统里根和前苏联领导人戈尔巴乔夫之间建立的良好而特殊的关系起到了重要作用。”

“金牛座”巡航导弹有哪些特性？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国将研发自己的武器

目前计划的武器部署显然仅被视为一种临时解决方案。国防部长皮斯托里乌斯告诉德意志广播电台：“这显然与美国的期望有关（并且是合理的），即德国投资研发和采购此类远程武器。”部署美国远程导弹是为德国提供时间来开发自己的武器。

华盛顿北约峰会上，各国可能已经开始采取相关步骤和措施。来自德国、法国、意大利和波兰的代表签署了一份意向声明，将开发射程超过500公里的陆基巡航导弹。

提斯认为如果特朗普在11月赢得美国总统大选，该部署计划并不会被取消。恰恰相反：“目前讨论的许多武器系统部署都是在特朗普任内启动的。此外，根据皮斯托里乌斯的说法，将会由德国支付部署费用。德国政府似乎已经在为未来特朗普当选总统后可能提出的任何要求开始进行预测和准备。”

如何结束军备竞赛

莫斯科对武器部署计划的反应也在意料之中。据俄罗斯国家通讯社塔斯社（TASS）报道，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）表示，美国计划在德国部署武器目的是损害俄罗斯安全，并称这是北约和美国对俄罗斯“走向行动升级的一步”。

提斯预计，“俄罗斯将通过部署和进一步开发在必要情况下可以打击到美国领土的核远程系统，作为对美国在德部署武器系统的回应。”提斯表示，尽管这不一定是反对部署的理由，但他确实建议“我们应当思考，如何在未来有朝一日找到摆脱军备竞赛的办法。”

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