欧洲政要访华 中方提「共同利益说」

(德国之声中文网) 国务院副总理刘鹤周一主持中欧经贸高层对话，提到中国与欧盟在维护多边贸易体制方面，具有共同利益。

「双方共同认为，必须坚决反对单边主义和贸易保护主义，防止这种行为可能对世界经济产生的冲击和衰退性影响。」

中国与欧盟最近都对美国商品实施报复性关税，应对美国课征高额钢铝税。

该会议共同主持人欧盟委员会副主席卡泰宁 (Jyrki Katainen)在会后共同记者会上表示，欧盟「并没有在中美贸易战中选择站在中国这边」。

「欧洲做的只是以行动捍卫管理自由贸易的全球系统。」他说，欧盟希望其他政府参与世界贸易组织。

卡泰宁提到，双方会谈涉及许多棘手问题，包括政府补贴、强制技术移转、互联网安全等。

他也呼吁中国处理钢铝生产过剩问题，接着也要预防其他产业的生产过剩，包括「中国制造2025」项目中的高科技产业。

他提到，特朗普在高科技产业的争议中，采取单边提高关税的做法，突显世界贸易组织功能应该要与时俱进。

中国官媒新华网并没有提及以上表述，只写卡泰宁说「欧洲愿与中国一道」。

总理李克强与法国总理菲利普会晤

法国牛肉解禁

25日上午，中国国家主席习近平在人民大会堂接待法国总理菲利普(Édouard Philippe)，下午则由总理李克强与之会晤。

当天，中法双方签订合同，从法国进口牛肉。自从法国2001年爆发疯牛病以来，中国就禁止法牛进口。中方在马克龙访华时一度暗示要解除禁令，但是直到最近美牛价格因关税提高，才正式作出决定。

今年一月，马克龙访华之后随即对外宣布，中国即将进口184架空中巴士(Air Bus)A320窄体飞机。李克强周一虽然再次提及此事，就购买飞机方面仍然尚未签订任何合同。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)