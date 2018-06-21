 欧洲政要访华 中方提「共同利益说」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

欧洲政要访华 中方提「共同利益说」

俗话说，敌人的敌人就是盟友。中国抓紧欧洲对美关系趋冷，积极拉拢盟友。关键是，欧洲是否领情?

China Edouard Philippe und Xi Jinping in Peking (Imago/Xinhua)

习近平在人民大会堂接待法国总理菲利普

(德国之声中文网) 国务院副总理刘鹤周一主持中欧经贸高层对话，提到中国与欧盟在维护多边贸易体制方面，具有共同利益。

「双方共同认为，必须坚决反对单边主义和贸易保护主义，防止这种行为可能对世界经济产生的冲击和衰退性影响。」

中国欧盟最近都对美国商品实施报复性关税，应对美国课征高额钢铝税。

该会议共同主持人欧盟委员会副主席卡泰宁 (Jyrki Katainen)在会后共同记者会上表示，欧盟「并没有在中美贸易战中选择站在中国这边」。

「欧洲做的只是以行动捍卫管理自由贸易的全球系统。」他说，欧盟希望其他政府参与世界贸易组织。

卡泰宁提到，双方会谈涉及许多棘手问题，包括政府补贴、强制技术移转、互联网安全等。

Liu He und Jyrki Katainen (Reuters/J. Lee)

左方为欧盟委员会副主席卡特宁，右为副总理刘鹤

他也呼吁中国处理钢铝生产过剩问题，接着也要预防其他产业的生产过剩，包括「中国制造2025」项目中的高科技产业。

他提到，特朗普在高科技产业的争议中，采取单边提高关税的做法，突显世界贸易组织功能应该要与时俱进。

中国官媒新华网并没有提及以上表述，只写卡泰宁说「欧洲愿与中国一道」。

China Edouard Philippe und Li Keqiang in Peking (picture-alliance/AP Photo/F. Dufour)

总理李克强与法国总理菲利普会晤

法国牛肉解禁

25日上午，中国国家主席习近平在人民大会堂接待法国总理菲利普(Édouard Philippe)，下午则由总理李克强与之会晤。

当天，中法双方签订合同，从法国进口牛肉。自从法国2001年爆发疯牛病以来，中国就禁止法牛进口。中方在马克龙访华时一度暗示要解除禁令，但是直到最近美牛价格因关税提高，才正式作出决定。

今年一月，马克龙访华之后随即对外宣布，中国即将进口184架空中巴士(Air Bus)A320窄体飞机。李克强周一虽然再次提及此事，就购买飞机方面仍然尚未签订任何合同。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

DW.COM

马克龙访华：空客大订单 姗姗何来迟

结束访华之际，法国总统马克龙周三在北京表示，中国计划购买184架空客A320飞机。此前曾有预期，相关签字仪式会在马克龙访问期间完成。 (10.01.2018)  

互相伤害！欧盟今起对美加征关税

作为对美国钢铝关税的反制措施，欧盟正式开始对美国牛仔裤、摩托车等商品征收关税。一些专家由此担心全球贸易战可能一触即发。 (22.06.2018)  

中国停止对美关税减让 白宫不甘示弱

中国批评美国征钢铝税是违反自由贸易精神，才会停止减让；美国反指中国一开始的出口政策就不甚公平，停止减让没道理。 (03.04.2018)  

相关内容

UK Sheffield Stahlwerk Symbolbild Strafzölle

欧盟反制美国 周五开征关税 21.06.2018

美国退出伊核协议、又宣布退出联合国人权理事会。眼看美欧渐行渐远，欧盟宣布对昔日盟友课征报复性关税。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

贸易争端：中国宣布反制措施 但愿意继续对话 17.06.2018

在不断加剧的中美贸易争端中，双方的调门越来越高。中美发生贸易战的可能性似乎与日俱增，不过，谈判的大门也还没有关闭。

America First

德语媒体：不断升级的中美贸易争端 18.06.2018

特朗普宣布对中国产品增收惩罚性关税，北京立即以反制措施作为回应。德语媒体普遍担心，中美贸易之争不断升级，必将会对全球经济产生影响。

媒体看中国

US-Verteidigungsminister Mattis in China (AFP/Getty Images/M. Schiefelbein)

德语媒体：从”韬光养晦“到”以牙还牙“

美国国防部长马蒂斯周二到访北京，除朝核问题之外，南海、台海相信也是双方讨论的重点。此外，日益激化的中美贸易争端，也是德语媒体关注的话题。 