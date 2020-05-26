欧洲政界批评港版国安法破坏"一国两制"

（德国之声中文网）德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert)周一在柏林表示："一国两制原则必须得到保障。这一原则为港人提供了一系列公民自由权利，因此它必须得到继续贯彻。"塞伯特说，中国政府的立法计划引发一系列批评呼声，德国政府对此高度关注。中国方面必须对此做出解释。德国外交部一名女发言人也表示，欧盟驻华机构已经开始同就此问题同中方进行接触。

本周四，中国总理李克强宣布，将为香港制定相应"法律制度和执行机制"，以维护国家安全。根据这项新法律，中国警方和情报机关将在香港拥有更大的权限。

刚刚过去的周末，数以千计的香港人再度走上街头，抗议北京的立法计划。示威者们担心，启用这项新法将断送"一国两制"原则，会使香港失去1997年主权回归以来所拥有的自由和自治地位。去年香港就曾爆发历时数月的示威浪潮，抗议北京日益增长的影响力。

欧盟呼吁各成员国明确表态

本周二，欧盟方面表示，中国应该尊重香港的自治地位。 欧洲理事会主席米歇尔（ Charles Michel）表示：“我们非常重视根据基本法和国际承诺对香港高度自治的维护。” 米歇尔同日本首相安倍晋三通过电话之后说，欧洲和日本在中国问题上“意见一致”，“面对中国的做法，我们的想法并不幼稚”。他还说，欧洲支持“一国两制”的原则，这一原则确保香港的自治。

本周五（5月29日）欧盟各国外长将对港版国安法立法一事展开讨论。欧盟委员会一名发言人表示，目前就谈及欧盟是否会对北京采取制裁行动还为时过早。欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell）昨天表示，欧盟需要对北京采取一个“更强力的战略”。

欧盟议会一些意见领袖对北京提出措辞强烈的批评。欧盟议会对中国关系代表团主席、德国绿党籍政治家莱因哈德·比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）在《世界报》发出呼吁称，周五欧盟外长会议应就中国的立法计划发表联合声明。比蒂科夫称，这一声明应明确指出，中国共产党领导人的这一举措是对香港自治地位无法接受的干涉。此外，他还敦促欧盟各国外长郑重申明，中方无权单方面撕毁1984年中英两国有关香港自治地位的协定。比蒂科夫说："对于即将在一个月后出任欧盟轮值主席国的德国来说，更有责任在这一问题上表达明确立场。"

欧盟议会外交事务委员会主席、德国基民盟政治家大卫·麦克阿里斯特（David McAllister）也批评道："基于国际法制定的一国两制原则确定了香港的自治地位，而拟议中的国安法将对此构成严重威胁。"麦克阿里斯特表示他将发起动议，要求欧盟议会就中国的立法计划展开讨论。

香港特首：将就立法问题同北京"通力合作"

亲北京的香港特首林郑月娥则表示，北京的立法建议并不会损害港人的权利和自由。面对港人的抗议浪潮，她呼吁民众应静待相关法律的细节出台。她说："我们完全没有担心的必要。"

与此同时，林郑月娥还试图说服在港国际公司和投资者不必对新法产生忧虑。她说，新的法规只针对"一小撮违法分子"。"完全没有理由"担忧企业自由会在香港受到伤害。她承诺："香港的自由会继续得到保障，司法独立和民众的权利与自由也会继续存在下去。"此前，林郑月娥就已表明，在国安法问题上会同北京"全力合作"。她表示，这一法律草案是为了保护"遵守法律、热爱和平的绝大多数香港人。"

周一，中国外交部驻港特派员谢峰对在港外交官和投资者发表讲话时也强调，国安法是为了打击"暴力团伙和恐怖势力"，完全没有理由为此而恐慌。他表示，去年抗议浪潮中发生的一些事件属于"暴恐性质"，对中国的国家安全构成了直接的威胁。

达扬/乐然（法新社、德新社、路透社）