欧洲拉比大会主席荣获2024查理曼奖

（德国之声中文网）亚琛国际查理曼奖董事会周五（1月18日）宣布，2024年亚琛国际查理曼奖（简称“查理曼奖”，Karlspreis）授予欧洲拉比大会主席戈德施密特（Pinchas Goldschmidt）和欧洲犹太人社区。

查理曼奖董事会声明说，该奖项旨在传播这样一个信息：犹太人的生活是欧洲的自然组成部分，反犹主义在欧洲没有立足之地。“犹太人的生活是欧洲的过去、现在和未来的重要组成部分。”

其声明还说，戈尔德施密特一直主张，不同宗教和文化背景的人都应该在欧洲找到自己的位置。

该奖项宣布的背景是，在自去年10月7日哈马斯武装分子对以色列的恐怖袭击和以色列的回击引发加沙战争爆发以来，欧洲许多国家的反犹太犯罪急剧上升。极端伊斯兰主义的哈马斯被以色列、美国、德国和其他国家认定为恐怖组织。

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戈尔德施密特是谁？

戈尔德施密特于1963年7月21日出生于苏黎世的一个犹太教家庭。他很小就离开瑞士前往以色列，1979年在贝内贝拉克开始了拉比学业，后来又在芝加哥、巴尔的摩和耶路撒冷学习。1987年，他被正式任命为拉比。

欧洲拉比大会是一个由欧洲约400名犹太教拉比组成的协会。其总部设在慕尼黑。戈尔德施密特自2011年以来一直担任该组织的负责人。

1993年之后，戈尔德施密特曾在多年里担任莫斯科的首席拉比。在俄罗斯入侵乌克兰后，他反对支持莫斯科的侵略立场、放弃了在莫斯科的职务。

戈尔德施密特一直是宗教间对话的推动者，他曾于2015年与他人共同创立了穆斯林-犹太人领导委员会（MJLC）。

查理曼奖董事会还强调了他在基督教-犹太教对话中的作用，包括他与教宗方济各的直接对话。

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亚琛国际查理曼奖

亚琛国际查理曼奖旨在表彰为欧洲统一做出贡献的个人，自1950年以来每年颁发一次，被认为是欧洲最重要的荣誉之一。

这一奖项的设立同时是为了纪念法兰克帝国的统治者和神圣罗马帝国的创始人查理曼。该奖项以查理曼大帝（742-814年）的名字命名。查理曼大帝被称为“欧洲之父”，他是神圣罗马帝国的创始人。8世纪末，他选择亚琛作为首都。他曾居住在亚琛，并在死后被葬在那里。

亚琛国际查理曼奖的知名获奖者包括教宗方济各和法国总统马克龙等。

2023年，乌克兰总统泽连斯基和乌克兰人民获此殊荣。

（德新社、德国天主教通讯社）

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