欧洲报摘：普选是香港唯一出路

(德国之声中文网）11月19日周二出版的捷克《经济日报》《Hospodarske noviny》写道："

"香港局势仍在进一步升级，大学校园已经演变成了警民冲突的新战场。中国媒体宣称，香港年轻人感染了英治时期的'殖民思想'病毒，其具体症状显然也包括对民主、法治和公民社会等信念。这些价值观在中国大陆已经被成功地消除殆尽。即使抗议浪潮最终被镇压下去，大学校园也仍会是自由思想和专制洗脑争夺的战场。"

亲社民党的瑞典斯德哥尔摩《晚报》«Aftonbladet»发表社论称：

"北京和香港领导层必须意识到，通外未来的唯一道路只有民主。现实生活中，'一国两制'原则给予了香港民众比大陆民众更多的民主权利。而这些民主权利现在正面临危险。只有完善民主并引入普选制度，香港的街头才能恢复往日的平静。另外一个选项则是，让局势继续升级，最终采取暴力予以镇压。但这种做法对中国成为世界超级大国的宏伟计划则毫无裨益。能为香港局势解套的唯一方案就是推行自由选举，而不是投入更多的暴力。"

意大利首都罗马出版的《共和国报》（La Repubblica）写道：

"六个月来，整个世界都在为香港而担忧。有人担心，一旦习近平决定派中国军队进入香港，这里转瞬之间就会变成一片血海。同中国这条巨龙相比，香港毕竟渺小的不值一提。然而，派遣军队的公关效果注定极其糟糕。毕竟中国正在努力塑造温和的国际形象，一个要以新丝绸之路带给世界各国实惠的大国。有鉴于此，习近平迄今为止没有出兵香港，完全是出于政治考量。但情况完全可能发生变化，习近平也无需向本国民众解释出兵的理由。"

伦敦《卫报》发表评论写道：

"香港局势极其险恶，而当局却在火上浇油。中共机关报《人民日报》周一发出警告称，已经没有'任何妥协余地'。北京和香港当局非但不愿做出任何妥协，反而让危机不断升级。1989年，北京镇压了天安门广场上呼吁改革的抗议活动，见证了苏联帝国的终结。此后，北京下定决心，今后虽然会尽量避免血腥镇压，但绝不会通过让步解决问题。北京会愤怒地驳斥来自英国等国的批评。但外国高层政治家们也有义务提请北京注意，尽管北京对他们的批评置之不理，但他们仍会密切关注北京的一举一动。"

比利时荷语报纸《时代报》（De Tijd）周日发表社评写道：

"示威行动变得越来越激进和暴力，则警方的回应也越来越强硬。香港的社会生活已经陷入混乱状态。香港回归中国22年当中，还从未出现过如此剧烈的动荡。问题的关键在于，示威活动还有成功的可能性吗？暴力的升级为北京出面干预提供了理由。对于中国最高领导人习近平来说，香港的动荡局势是他任内所面临的最大挑战。习近平不能容忍不同的声音，因此他完全有可能不惜代价结束香港的动荡。对中国来说，香港事务纯属内政，至于它的英国殖民历史则完全不在考虑范畴之内。"

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