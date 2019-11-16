欧洲报摘：普选是香港唯一出路

香港局势仍在不断升级。周二欧洲各国主要报刊均在显要位置发表有关香港局势的报道和评论，现摘编如下。
(德国之声中文网）11月19日周二出版的捷克《经济日报》《Hospodarske noviny》写道："
"香港局势仍在进一步升级，大学校园已经演变成了警民冲突的新战场。中国媒体宣称，香港年轻人感染了英治时期的'殖民思想'病毒，其具体症状显然也包括对民主、法治和公民社会等信念。这些价值观在中国大陆已经被成功地消除殆尽。即使抗议浪潮最终被镇压下去，大学校园也仍会是自由思想和专制洗脑争夺的战场。"
亲社民党的瑞典斯德哥尔摩《晚报》«Aftonbladet»发表社论称：
"北京和香港领导层必须意识到，通外未来的唯一道路只有民主。现实生活中，'一国两制'原则给予了香港民众比大陆民众更多的民主权利。而这些民主权利现在正面临危险。只有完善民主并引入普选制度，香港的街头才能恢复往日的平静。另外一个选项则是，让局势继续升级，最终采取暴力予以镇压。但这种做法对中国成为世界超级大国的宏伟计划则毫无裨益。能为香港局势解套的唯一方案就是推行自由选举，而不是投入更多的暴力。"
意大利首都罗马出版的《共和国报》（La Repubblica）写道：
"六个月来，整个世界都在为香港而担忧。有人担心，一旦习近平决定派中国军队进入香港，这里转瞬之间就会变成一片血海。同中国这条巨龙相比，香港毕竟渺小的不值一提。然而，派遣军队的公关效果注定极其糟糕。毕竟中国正在努力塑造温和的国际形象，一个要以新丝绸之路带给世界各国实惠的大国。有鉴于此，习近平迄今为止没有出兵香港，完全是出于政治考量。但情况完全可能发生变化，习近平也无需向本国民众解释出兵的理由。"
伦敦《卫报》发表评论写道：
"香港局势极其险恶，而当局却在火上浇油。中共机关报《人民日报》周一发出警告称，已经没有'任何妥协余地'。北京和香港当局非但不愿做出任何妥协，反而让危机不断升级。1989年，北京镇压了天安门广场上呼吁改革的抗议活动，见证了苏联帝国的终结。此后，北京下定决心，今后虽然会尽量避免血腥镇压，但绝不会通过让步解决问题。北京会愤怒地驳斥来自英国等国的批评。但外国高层政治家们也有义务提请北京注意，尽管北京对他们的批评置之不理，但他们仍会密切关注北京的一举一动。"
比利时荷语报纸《时代报》（De Tijd）周日发表社评写道：
"示威行动变得越来越激进和暴力，则警方的回应也越来越强硬。香港的社会生活已经陷入混乱状态。香港回归中国22年当中，还从未出现过如此剧烈的动荡。问题的关键在于，示威活动还有成功的可能性吗？暴力的升级为北京出面干预提供了理由。对于中国最高领导人习近平来说，香港的动荡局势是他任内所面临的最大挑战。习近平不能容忍不同的声音，因此他完全有可能不惜代价结束香港的动荡。对中国来说，香港事务纯属内政，至于它的英国殖民历史则完全不在考虑范畴之内。"
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