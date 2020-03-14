欧洲成为疫情中心 西班牙计划“锁国”

(德国之声中文网) 据西班牙媒体、路透社以及美联社报道，西班牙计划效仿意大利，采取全国范围的封锁措施。

通讯社拿到的一份文件副本显示，西班牙政府计划要求民众，尽量留在家中，除了紧急情况外，只在购置食品、药物以及上班时出门。

路透社报道称，西班牙政府表示，目前正在对该措施进行磋商。

根据西班牙当局公布的数字，截至周六下午，西班牙有5753人感染，其中半数都在首都马德里。另外，该国因新冠病毒感染而死亡的人数已经达到136。

欧洲成为疫情新中心

欧洲其他国家的疫情也愈演愈烈。意大利周五新增了250个死亡病例，创下疫情爆发以来的新高。截至周五晚间，意大利的死亡病例总数已达1266人，确诊病例累计近1.8万人。

世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，当前疫情中心已经转移到了欧洲。他周五还表示，现在无法预测全球疫情何时抵达拐点。

法国、德国、英国等地的病例数字也在快速增长。法国总统表示，该国正遭受一个世纪以来最严重的公共卫生危机。确诊人数超过3000的西班牙也宣布了紧急状态。

美国宣布紧急状态 病毒检测将免费

周五下午(3月13日)，美国总统特朗普就当前的新冠疫情宣布全国进入紧急状态。他表示，这是为了发挥联邦政府的全部职能。为对抗疫情，美国联邦财政将最多可拨款500亿美元。在紧急状态下，卫生部等行政机构也可以执行更加严格、灵活的防疫措施。

美国宣布进入紧急状态

在白宫记者会上，特朗普表示，将下令全国医院启用紧急方案，并且暂时豁免实验室、医保公司所受的部分法规限制。美国总统还特意针对此前广受诟病的检测不足问题表态，称下周初，将新增50万份由瑞士罗氏制药集团最新研发的快速诊断试剂盒。此外，他还呼吁各州设立应急中心。

美国总统还对英国发出了威胁，称鉴于英国在过去一天中病例数量快速增长，美方考虑将针对欧洲申根协议国的入境禁令也扩大到英国。

疫情的严峻形势也让美国国会两党形成了广泛共识。在民主党占多数的众议院，一份旨在资助家庭度过疫情难关的法案以363票支持、40票反对的一边倒形势迅速通过。这份价值数十亿美元的法案，下周初将在共和党占多数的参议院进行表决。最后，该法案需由总统签字后生效。该法案重点包括免费开展新冠病毒检测、支持疫情期间带薪病假、扩大失业保险、扩大食品补助等措施。目前，特朗普已经表态对这部由民主党人、众议院议长佩洛西发起的法案表示支持。

反对党领袖佩洛西发起的法案迅速获得了特朗普的支持

此前，特朗普政府的防疫工作饱受诟病，在野的民主党一直在要求实施全国紧急状态。检测能力不足的问题是外界批评的重点。据法新社的统计，美国确诊病例数已经超过2000，数十人病亡。

特朗普本人的健康状况也受到外界关注。几天前，他会晤了到访的巴西总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)，并与后者握手。而与巴西总统同机访美的一名工作人员事后被确诊感染了新冠病毒。此消息披露后，特朗普一度以自己"毫无症状"为由，拒绝接受病毒检测。周五他又宣布，可以考虑接受检测。但是白宫的医生认为，特朗普感染概率极低，无需检测。博索纳罗本人则表示，他的检测结果为阴性。

苹果重开中国旗舰店

中国当局周六凌晨发布的数据显示，周五全天，全国新增确诊病例11例、新增死亡病例13人，新增17起疑似病例。其中，7起新增确诊病例系境外输入确诊，包括意大利、美国、沙特等，本土传染的4起则都发生在疫情中心城市武汉。本周六，上海市政府也通报，又发现法国以及西班牙输入病例各一例。目前，中国大陆的累计境外输入病例已经超过90人，而全国累计确诊总数已经达到8.1万起，近3200人丧生，其中绝大部分集中在湖北省。目前，中国仍有1.2万余人未治愈，其中3600余人处于重症状态。

中国社会的公共生活逐步恢复

鉴于新增病例数字已经极少，中国各地的公共生活逐步开始恢复。上海市宣布，全市的公园将在一周后逐步开放，而上海博物馆已经重新开张。

手机厂商苹果公司周五(3月13日)宣布，全球的苹果旗舰店都将关闭到至少3月27日，但是大中华区的苹果门店却在3月13日重新开放。苹果总裁库克表示，他要感谢中国分公司的团队以及供应链合作伙伴。

文山/王凡/(路透社、法新社、美联社等)