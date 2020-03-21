欧洲情报机构相互联网

（德国之声中文网）欧洲情报学院（ICE）是法国总统马克龙（Emmanuel Macron）倡议的结果。2017年9月他在巴黎索邦大学的演讲中，建议欧洲情报机构之间进行新的合作。马克龙表示，其目标是使欧洲情报部门摆脱对美国、中国或俄罗斯等大国的信息和技术专利的依赖。

2019年5月欧洲情报中心在巴黎正式成立。尽管邀请了所有欧盟成员国参加，但只有21个欧盟国家以及挪威和英国于2020年2月26日在萨格勒布签署了参加ICE的意向书，保加利亚、斯洛伐克、波兰、卢森堡和希腊暂时不包括在内。据未经证实的报道，这六个欧盟国家以及瑞士可以以灵活的伙伴身份随时加入。

欧洲情报学院是在法国总统马克龙的倡议下设立的

交换信息而不是特工

ICE正式成立后，仍然存在许多问题。意向书对该机构不能做什么规定明确，但是对其宗旨的描述却模糊不清。意向书中这样写道：欧洲情报学院将不会成为交换秘密情报或秘密合作计划的平台。它不具法律形式，没有固定的地点，但是设有一个理事会和一个监事会。来自欧洲情报学院的所有结果、产品、声明或出版物均不具有约束力。

相反，ICE被规划成为一个松散的平台，各成员国每年以会议和研讨会的形式相聚3次。出席的人员包括情报机构官员、政府部门代表、政治家、业内专家和科学家。这些会议和研讨会旨在促进情报界与决策者和专家的对话，促进信息交流。马克龙总统极力敦促发展共同的"战略情报文化"。

伯尔尼俱乐部和民主监督

欧洲情报学院不是唯一的欧洲情报平台。早在1969年就已经成立了所谓的"伯尔尼俱乐部"（Club de Berne）。其目标旨在为欧洲国内情报机构负责人提供一个松散的交流平台。然而在2020年3月，奥地利和瑞士的新闻工作者揭露伯尔尼俱乐部的工作范围远不止于此。该俱乐部显然拥有自己的存储私人信息的数据库和信息系统。

情报机构合作增加

实际上，欧盟内部情报机构也有正式的合作形式。除了欧洲刑警组织之外，欧洲情报分析中心（INCTEN）也从2003年开始成为欧盟机构的一部分，隶属欧盟外交事务委员会管辖。与媒体报道所不同的是，欧洲情报分析中心不是"欧盟情报局"。欧盟成员国派遣联络官前往布鲁塞尔的欧盟情报分析中心，在那里分享和分析各成员国情报机构获得的信息，之后再传递给欧盟各机构。

欧盟情报分析中心本身不使用特工手段收集信息，它更多地是一个情报分析中心。由于欧盟条约将安全政策决策权限留给了各成员国，因此将来几乎也不可能有所谓的"欧盟情报局"。

新的欧洲情报学院将如何在众多的情报机构合作中建立自己的地位，未来将得出结论。欧洲情报学院也将无法摆脱情报局之间的合作所面临的一些基本问题，例如成员之间究竟有多少信任？谁来监督这个新平台？如何证明其存在的必要性？对"伯尔尼俱乐部"的最新揭露进一步凸显了目前这些问题的重要性。各参加国及其情报机构对此都保持沉默。