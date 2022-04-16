欧洲年轻人与民粹主义

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在欧洲，许多年轻人对于政治不满，被民粹主义吸引。为什么会出现这种情况？为什么这会带来严重问题？DW在这里做出解答。
台湾知名学者、曾长期担任政治职务的庞建国教授1月11日清晨于台北家中坠亡。其生前连夜在社交媒体发表遗言:“不公不义的台湾，我生不如死！”。此事不仅引发政界广泛震惊，也引起世界范围内关注与同情台湾命运的华人学界深切悲鸣。与庞教授曾有数面之缘的德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian)亦深有感触，并由此引发对于台湾未来政治发展的深思。
根据德国贝塔斯曼基金会转型指数 (BTI)，全球威权制国家数量超过民主制国家，这是2004年以来的第一次。公民社会活动人士构成为反威权统治的最后堡垒。
通过炒作难民危机、煽动排外情绪发展壮大的右翼民粹政党“德国选项党”近期将矛头指向了来自香港的政治避难者。旅德香港人则指责该党“卑鄙地利用流亡港人来煽动排外情绪”。
俄罗斯总统普京的施政理念是什么？他在追随怎样的意识形态？一些专家认为，普京的讲话中，新右翼思想的痕迹越来越明显。
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