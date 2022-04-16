 欧洲年轻人与民粹主义 | 文化经纬 | DW | 16.04.2022

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文化经纬

欧洲年轻人与民粹主义

在欧洲，许多年轻人对于政治不满，被民粹主义吸引。为什么会出现这种情况？为什么这会带来严重问题？DW在这里做出解答。

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