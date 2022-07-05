欧洲干旱令旅游业受困

欧洲大部分地区正在遭遇持续干旱，从意大利到西班牙——许多地方，游客度假都受到限制。
（德国之声中文网）意大利的加尔达湖（Lake Garda）新增了一个旅游景点--现在游客不必坐船，而是可以直接步行前往湖中央的一个小露头-"兔子岛"(Isola dei Conigli)。
因湖泊的极低水位而暴露出来的沙洲和石头形成了一条从岸边通往岛上的路径，该岛又被称为圣比亚吉奥岛（San Biagio Island）。
然而这个旅游奇观却恰恰凸显了意大利北部灾难性的生态状况。该地区已变得如此干旱，以至于意大利最大的湖泊加尔达湖的水位只有其正常水平的一半。
"意大利北部目前正在经历一个已持续两年的干旱期，"气象预报服务机构Il Meteo的气象学家马蒂亚·古索尼（Mattia Gussoni）说道。他表示，今年冬天出现了异常高温和降雨量偏低的情况。
"即使在阿尔卑斯山区，降雨量也低于平均水平，降雪也很少，"他补充道，并表示去年冬天也出现了类似的情况。这导致该地区水资源短缺，同时也影响到了意大利最长的河流、农业用水的重要来源--波河。
加尔达湖辖区的旅游局努力避免让情况看起来过于严峻。
"加尔达湖出现水位波动是正常现象，"该湖泊公关官员娜塔莎·邦塔迪（Natasha Bontadi）说道。加尔达湖平均深度为133米（436英尺），是意大利最重要的饮用水储备库，因而受到持续监测。目前，所有水上运动都被允许进行，轮渡也依时刻表投入运行。
去年夏天，加尔达湖周围的社区采取了节水措施，如禁止向私人泳池注水。邦塔迪表示，今年可能再次实施限水令。此外目前还在筹备一项宣传运动，以提高游客对节水问题的意识。
位于瑞士和德国的阿尔卑斯山北部，旅游业者也在为夏季将到来的低水位做准备。
欧洲河轮公司IG RiverCruise的副总裁丹尼尔·蒂里耶（Daniel Thiriet）说："莱茵河大部分河段很可能出现水位偏低的状况。"
与去年类似，在莱茵河沿岸的一些关键地点，由于水位太低，船只无法通航，可能需要用汽车运送乘客。他说："我们已经习惯于制定这样的计划，因而不会被可能出现的低水位打个措手不及。"
今年冬季降水过少也对欧洲的滑雪胜地造成了影响，尤其是那些海拔较低的滑雪场。根据瑞士缆车协会的数据，超过一半的瑞士滑雪场现在依赖人工造雪。位于法国东部的汝拉（Jura）地区，山脉高度不到2000米（6560英尺），是众多滑雪场所在地。今年2月份的游客数量比过去五年的平均值低69％。
西班牙的加泰罗尼亚地区也遭受了长时间的干旱。法布拉天文台(Observatorio Fabra)气象站的气象学家阿尔方斯·普尔塔斯(Alfons Puertas)说："巴塞罗那的情况非常严峻。"他说，过去两年是自1914年有记录以来最干旱的两年。2022年的平均降雨量甚至不到每年典型降雨量（621毫米）的一半。
为巴塞罗那等地提供饮用水的众多水库已经降至历史最低水位。
加泰罗尼亚当局于数月前实施了首批节水措施。其中包括取消巴塞罗那的魔幻喷泉(Font Magica)秀，该喷泉秀通常包括音乐和灯光表演，在夏季夜晚吸引大量人群前往观看。该喷泉目前将继续保持干涸。
与此同时，西班牙热门度假胜地马略卡岛的情况已有所缓解。在过去几年里，该岛大部分地区都受到旱情影响，人们担心即将到来的旅游旺季将彻底耗尽已经稀缺的水资源。
然而就在二月底，风暴"朱丽叶"横扫全岛，带来充沛的降雨，甚至降雪，一些气象站记录的降雨量达到平均降雨量的五倍。在经过数月的水位下降后，马略卡岛的水库目前已恢复到90%的储水量。
但在意大利北部，气象学家古索尼预计干旱不会结束。他说，即将到来的夏季可能会"非常艰难"，因为几天的降雨并不足以弥补干旱造成的水资源不足。
"那得整个春天都在下雨才行，"他说道，"我们正在应对的是气候变化带来的最严重的影响。"
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