欧洲市场一体化 百姓收入增加

欧盟内部市场对公民意味着什么？距欧盟议会选举两周，德国贝塔斯曼基金会的一份分析报告指出，欧盟内部市场明显增加了个人收入。德国人受惠程度若何？
（德国之声中文网）根据一项研究报告，欧盟内部市场对欧洲公民的收入产生了积极影响：这一全球最大经济区平均个人收入增加，其中，在德国，人均年收入估计增加了1046欧元；全欧盟公民个人年收入平均增加约840欧元。这是本周三（5月8日）贝塔斯曼基金会公布的一份研究分析报告得出的结论。欧盟议会选举将在两周后举行。
报告显示，内部市场在全部28个成员国中的影响有明显地区差异。基金会董事德赫斯（Aart de Geus）指出，"非每人都等量受益，但人人受惠"。他表示，内部市场是欧盟"富裕生活的最大推进器"。该研究报告的作者们相信，拜1993年启动的内部市场之赐，全盟范围公民年均总收入增加约4200亿欧元。
最大的增加份额由德国所得，-共约860亿欧元。原则上，尤其是外向型经济比重高、有强大产业的国家和地区属于盈方。
该分析报告还确认，偏偏是瑞士受益最多，-公民个人年均收入增加2914欧元。该国不是欧盟成员，却经由双边协定与欧洲内部市场结有特殊纽带关系。瑞士之后分别是卢森堡（2834欧元）、爱尔兰（1894欧元）。
受益最大的国家中还有比利时、奥地利以及荷兰。
法国（1074欧元）和德国（1046欧元）仍入列受益最多的前10国名单。竞争力相对弱些的国家，公民个人年均收入增加额度在400到600欧元之间。西班牙、葡萄牙或希腊均属于这样的国家。
收入增加的原因何在？研究报告的作者们指出，取消关税及其它障碍令贸易增长。他们强调，所出现的更多竞争，对生产和价格产生积极影响、贸易成本降低。设址居特斯洛（Gütersloh）的贝塔斯曼基金会在该研究报告中强调，尤其在服务业贸易方面，内部市场尚含有巨大增富潜力。
谈及将要发生的"英国退盟"，该分析研究报告作者之一的彭纳图（Dominic Ponattu）预测，全面退出内部市场会使英国遭受重击，而伦敦大区及产业和创新力强的南部地区受创尤重。
凝炼/苗子（德新社）
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