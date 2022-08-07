欧洲寻求天然气自给自足 当地居民不高兴

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荷兰的格罗宁根气田是欧洲最大的天然气田之一。由于存在诱发地震的风险，该气田本来已经计划关闭。但是，俄乌战争导致欧洲天然气供应吃紧，荷兰政府已经开始重新评估格罗宁根气田的储量。当地居民则对此忧心忡忡。
乌克兰和俄罗斯互相指责对方对扎波罗热核电站进行了三次炮击。乌总统泽连斯基称炮击是“无耻的罪行”和“恐怖行为”。与此同时，根据土耳其斡旋达成的协议，更多运粮船只已从乌克兰港口出发。
如何解决天然气危机？德国前总理施罗德建议可启用备受争议的“北溪2号”管道，他说这是"最简单的解决方案"。他还透露上周与普京举行了会晤，施罗德表示，莫斯科愿通过谈判解决问题。不过乌克兰总统泽连斯基回应指出，施罗德的行为“令人作呕”。
俄羅斯天然氣工業股份公司表示，由於北溪1號出現「技術問題」，週三（7月27日）起，運往歐洲的天然氣供應量將再砍半，降至正常水準的20%。這恐使整個歐洲大陸在今年入冬之前，即面臨供氣不足的窘境。
欧盟成员国能源部长通过了欧委会提交的天然气应急方案。该方案以各国自愿减少天然气消费、保障他国民众不致在寒冬挨冻为原则。根据该方案，紧急情况下，欧盟可确定具约束力节约目标。
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