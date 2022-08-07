 欧洲寻求天然气自给自足 当地居民不高兴 | 经济纵横 | DW | 07.08.2022

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经济纵横

欧洲寻求天然气自给自足 当地居民不高兴

荷兰的格罗宁根气田是欧洲最大的天然气田之一。由于存在诱发地震的风险，该气田本来已经计划关闭。但是，俄乌战争导致欧洲天然气供应吃紧，荷兰政府已经开始重新评估格罗宁根气田的储量。当地居民则对此忧心忡忡。

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