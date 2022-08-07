欧洲寻求天然气自给自足 当地居民不高兴

施罗德建议启动北溪2号 乌总统称“令人噁心”

如何解决天然气危机？德国前总理施罗德建议可启用备受争议的“北溪2号”管道，他说这是"最简单的解决方案"。他还透露上周与普京举行了会晤，施罗德表示，莫斯科愿通过谈判解决问题。不过乌克兰总统泽连斯基回应指出，施罗德的行为“令人作呕”。