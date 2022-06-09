欧洲对中国太阳能产业的依赖即将结束？

德语媒体：北京做不了乌克兰危机的调停人！

中国在俄乌危机中的战略是什么？中国能够对普京产生影响力，但北京为何做不了俄乌战争的调停人？德国《明镜》杂志发表的一篇文章就此进行了详尽的分析。此外，欧洲在光伏能源上对中国的严重依赖也引起了德媒的关注。