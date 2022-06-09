 欧洲对中国太阳能产业的依赖即将结束？ | 经济纵横 | DW | 10.06.2022

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经济纵横

欧洲对中国太阳能产业的依赖即将结束？

如果没有中国的电池板，欧洲几乎无法再建造任何太阳能系统。欧洲对中国太阳能组件的依赖程度甚至超过了对俄罗斯天然气。德国一家初创公司试图改变这种状况，动摇中国在该领域的成本优势。

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