欧洲对中国太阳能产业的依赖即将结束？

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如果没有中国的电池板，欧洲几乎无法再建造任何太阳能系统。欧洲对中国太阳能组件的依赖程度甚至超过了对俄罗斯天然气。德国一家初创公司试图改变这种状况，动摇中国在该领域的成本优势。
为了摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，欧洲和德国将加速能源转型，加大可再生能源的发展。而在这其中不少领域，中国在全球供应链中占据主导地位。这是否意味着新的依赖关系？
中国在俄乌危机中的战略是什么？中国能够对普京产生影响力，但北京为何做不了俄乌战争的调停人？德国《明镜》杂志发表的一篇文章就此进行了详尽的分析。此外，欧洲在光伏能源上对中国的严重依赖也引起了德媒的关注。
俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，不仅对德俄关系产生了重大影响，也促成了德国政界对中国的重新审视，因为德国不希望在摆脱对俄能源依赖的同时，又陷入对中国市场的依赖。
在俄罗斯入侵乌克兰、与俄能源脱钩成为西方焦点话题之际，政治学者张俊华指出，在目前的世界格局下，有必要重新审视全球气候政治相关问题，以中国为例寻找各种策略。 绿色经济并非民主制度专有。从习近平的言论来看，他比前任们更重视绿色经济。
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