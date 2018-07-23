欧洲媒体评厄齐尔事件：移民融合的空中楼阁

国脚厄齐尔退出德国国家队，不仅是德国舆论近日讨论的焦点，也引起了欧洲其他国家媒体的关注。移民融入和社会认同，不只是让德国人一筹莫展的话题。
（德国之声中文网）
英国
《卫报》："厄齐尔成了不符合标准的移民的代名词。他的父母来自黑海之滨的宗古尔达克（Zonguldak），但在德国西部城市盖尔森基兴（Gelsenkirchen）长大。他本人是阿森纳队的明星，在推特上用英语回应德国人和土耳其人围绕他的争论。双方阵营的强硬派一味互相指责，让他们当中较为温和的一部份受到孤立，这一点上他们倒是共生共存。德国和土耳其的相似之处是，这两个国家都仍在以种族和血统来定义自己的民族。"
《每日邮报》：“厄齐尔退出国家队是一段满载荣耀的足球生涯的悲剧性结局。……德国足球界最优秀的中场球员之一从移民成功融入的典范变成了受到毒化了的公众讨论的针对人物。"
奥地利
《信使报》："最后，（争论的焦点）不再是厄齐尔在土耳其选战期间同一位将自己的政治敌人关入监狱的独裁者合影。人们对厄齐尔的批评，更多是认为他还不是真正的德国人，不能对自己出生的国家完全认同。突然间，最丑陋的民族主义浮出水面，而它几乎最后总是会演变为种族主义。"
《标准报》："其实埃尔多安是其次的。实际上问题的核心是受挫的民族自豪感、围绕移民融入的充满积怨的讨论和赤裸裸的种族主义。厄齐尔和京多安用一张照片把民族融合的空中楼阁击了个粉碎，它实际上是建立的同化的基础上的。"
瑞士
《新苏黎世报》："其他国家的运动员或许也不时会有类似的经历。但德国公众舆论借题发挥以及谴责本国运动员的方式，却是独一无二的。3名瑞士国家队球员在世界杯上作出象征阿尔巴尼亚民族主义的双头鹰手势，在瑞士国内也引起激烈争论。但之后就相对较快地平息了，涉事球员也都继续为瑞士队效力。"
《圣加仑日报》："无论厄齐尔的一些具体批评多么在理，说到底错误是他自己犯的。也有土耳其裔球员拒绝同备受争议的土耳其总统埃尔多安一同公开亮相，但厄齐尔却乐意为之。"
西班牙
《国家报》："这位足球运动员的指责表明，2014年世界杯冠军（德国队）想要体现的民族和文化融合，其基础并不牢固。"
意大利
《晚邮报》："他（厄齐尔）用一份分为三部分的声明，终止了长时间的沉默，它引起的效应是爆炸性的。这是一次痛苦的决裂，充满了怨恨。多元缤纷的（德国）国家队的神话本已光鲜不再，而它作为移民成功融入社会的典范，也是总理默克尔政治叙事话语的一个固定的组成部分。这次决裂给了这个神话沉重的一击。"
德国国脚厄齐尔宣布退出国家队，称感到种族主义和缺乏尊重，在德国舆论引发轩然大波。拜仁俱乐部主席赫内斯痛批厄齐尔，联邦总理默克尔则对他的决定表示理解。从土耳其则传出褒奖之声。而德国足协也作出了回应。 (23.07.2018)