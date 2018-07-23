欧洲媒体评厄齐尔事件：移民融合的空中楼阁

（德国之声中文网）

英国

《卫报》："厄齐尔成了不符合标准的移民的代名词。他的父母来自黑海之滨的宗古尔达克（Zonguldak），但在德国西部城市盖尔森基兴（Gelsenkirchen）长大。他本人是阿森纳队的明星，在推特上用英语回应德国人和土耳其人围绕他的争论。双方阵营的强硬派一味互相指责，让他们当中较为温和的一部份受到孤立，这一点上他们倒是共生共存。德国和土耳其的相似之处是，这两个国家都仍在以种族和血统来定义自己的民族。"

《每日邮报》：“厄齐尔退出国家队是一段满载荣耀的足球生涯的悲剧性结局。……德国足球界最优秀的中场球员之一从移民成功融入的典范变成了受到毒化了的公众讨论的针对人物。"

奥地利

《信使报》："最后，（争论的焦点）不再是厄齐尔在土耳其选战期间同一位将自己的政治敌人关入监狱的独裁者合影。人们对厄齐尔的批评，更多是认为他还不是真正的德国人，不能对自己出生的国家完全认同。突然间，最丑陋的民族主义浮出水面，而它几乎最后总是会演变为种族主义。"

《标准报》："其实埃尔多安是其次的。实际上问题的核心是受挫的民族自豪感、围绕移民融入的充满积怨的讨论和赤裸裸的种族主义。厄齐尔和京多安用一张照片把民族融合的空中楼阁击了个粉碎，它实际上是建立的同化的基础上的。"

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 一鸣惊人 厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 球队生涯 厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 种族融合的典范 2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 天使般的心 图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 世界冠军 厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 与埃尔多安合影争议 今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 事过境迁 德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 “赢球德国人；输球变移民” 厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。 作者: Elizabeth Schumacher



瑞士

《新苏黎世报》："其他国家的运动员或许也不时会有类似的经历。但德国公众舆论借题发挥以及谴责本国运动员的方式，却是独一无二的。3名瑞士国家队球员在世界杯上作出象征阿尔巴尼亚民族主义的双头鹰手势，在瑞士国内也引起激烈争论。但之后就相对较快地平息了，涉事球员也都继续为瑞士队效力。"

《圣加仑日报》："无论厄齐尔的一些具体批评多么在理，说到底错误是他自己犯的。也有土耳其裔球员拒绝同备受争议的土耳其总统埃尔多安一同公开亮相，但厄齐尔却乐意为之。"

西班牙

《国家报》："这位足球运动员的指责表明，2014年世界杯冠军（德国队）想要体现的民族和文化融合，其基础并不牢固。"

意大利

《晚邮报》："他（厄齐尔）用一份分为三部分的声明，终止了长时间的沉默，它引起的效应是爆炸性的。这是一次痛苦的决裂，充满了怨恨。多元缤纷的（德国）国家队的神话本已光鲜不再，而它作为移民成功融入社会的典范，也是总理默克尔政治叙事话语的一个固定的组成部分。这次决裂给了这个神话沉重的一击。"