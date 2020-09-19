欧洲：如何避免第二次停摆？

（德国之声中文网）"灾难"、"灾祸"、"毁灭"：欧洲国家元首和政府首脑用来形容第二次停摆可能带来的的后果的措辞，说明了一切。

为遏制新冠病毒传播，今年春季，几乎在欧洲全境，公共生活都大幅度受到限制。夏季数月，很多地方情势有所缓解。然而，数星期来，在几乎所有欧洲国家，新感染人数重又增加。

据世卫组织公布的数据，最近，欧洲日均新感染人数在4至5万之间。这可不仅是因为各地检测数量增加。世卫组织欧洲地区负责人克鲁格（Hans Kluge）指出，"9月份的数字应成为对我们所有人的警告"。根据世卫组织提供的统计数字，本月以来，每周平均新增染疫人数甚至高于今年3月份的首个高峰期。

各国着重局部地区限制

随着染疫人数增加，对再度实施全国性停摆措施的忧虑也在增长。尤其在西班牙和法国，今年春季的严格限制措施导致国民经济大幅萎缩，而正是在这两个国家，新感染人数重又直线上升。

尽管如此，只要可能，法国仍希望避免再度实施全国外出限制。为此，当局将只在巴黎、马赛、波尔多、尼斯和图鲁兹等灾情特别严重的城市强化限制措施。这些地方禁止集会、酒吧限时营业、养老院探访设限。在巴黎和其它地区，离开住所者原则上必须佩戴口罩。

法国计划只在疫情严重城市强化限制措施

自9月21日起，更严厉措施在西班牙首都马德里生效。6个城区和周围7个卫星城只能出于必须的理由方能进出，例如，上下班、看医生、上学或去法院。其它地区，例如马略卡岛，也实施类似限制。马德里大区政府主席表示，"我们要避免全面停摆，否则，对我们的经济将是一大灾难。如果我们大家都遵守这些新规定，我们这个地区就会快速重新复生。"

德国：无停摆计划

第二次停摆不仅会在南欧和西欧造成严重经济后果。在德国，各经济组织也对可能出现破产潮发出警告。中小企业联合会主席奥欧文（Mario Ohoven）便指出，"五分之一的企业现在就认为生存受到了新冠瘟疫的威胁。"他警告说，一旦再度出现停摆，则这些企业将"完全熄灯"。

德国联邦经济部似乎也认为，不会有第二次停摆。2021年联邦财政预算草案中，计划为应对新冠危机拨款约960亿欧元。所有计划的出发点都是：德国不会在新冠大流行瘟疫中再度被迫实施停摆。经济部官员指出，财政计划中未考虑这一因素。

英国：专家们建议停摆两星期

英国情况有所不同。数天前，该国卫生大臣汉考克（Matt Hancock）对BBC表示，"我们意欲避免全国性停摆，不过，我们作好了准备。"

英国紧急情况科学咨询小组（Scientific Advisory Group for Emergencies）顶尖专家们向政府建议，在１０月份秋季假期实施为期两周的全国范围出行及社交限制。其中一名专家对《金融时报》指出，"由于学校本来就要关闭一星期，再增加一星期，对教育产生的影响不会太大。"

在欧洲，每人愿意有像以色列那样的第二次停摆。除地方性遏制新冠措施外，政治家们主要呼吁公民们表现出责任感。上周日，汉考克卫生大臣对天空新闻电视台表示，"国家处在十字路口，我们需要作出选择。那就是，要么大家都遵守规则，……要么我们不得不采取更多措施。"

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