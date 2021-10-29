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欧洲中央银行简称欧洲央行，总部位于德国法兰克福，成立于1998年6月1日，负责欧盟欧元区的金融及货币政策，为欧元区的中央银行。
欧洲中央银行体系（ESCB）则包含了欧洲中央银行及欧盟27个成员国各自的中央银行，只有各成员国自身负责欧盟事务的央行董事可以参与其中及进行决策。
由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。
联邦统计局正式确认了之前有关通货膨胀率的初步估值——3.9%。经济学家预计通胀率将在未来几个月继续上升。然而，这并不会改变欧洲央行的货币政策。
联邦宪法法院的裁决使得欧洲中央银行的行为受到限制。德国之声记者Barbara Wesel认为，作为欧元区的最高监护人，欧洲央行不能再像以往可以任意做任何或许在它看来必要的事情。
德国宪法法院周二裁决，欧洲央行的量化宽松部分违反德国宪法，而德国政府及联邦议院未善尽监督职责，侵犯了基本权利。
欧洲央行和美联储本周都将召开议息会议，新冠疫情给经济带来重击，这两家机构本周会再次出台新的刺激措施吗？专家们这样说。
欧洲中央银行希望通过7500亿欧元的紧急购债计划减轻新冠疫情危机对经济的影响。 迄今各国央行在证券交易所的所有步骤都未能奏效。
没有迹象显示，欧洲央行新任行长拉加德将背离前任德拉吉的货币政策。但许多迹象显示，新行长的沟通和领导风范会显现更多的透明度。
汉堡的银行法教授科诺普斯（Kai-Oliver Knops）向欧洲央行发起挑战：他在一份专家评估中指出，欧洲央行的惩罚性负利涉及违法。
4月26日起，德国央行和奥地利央行将停止发行面值500欧元的纸币。2016年欧洲央行管理委员会决定逐渐停止发行大额纸币，目的是更好地打击洗钱以及恐怖主义的经费筹集。
欧洲央行正在逐渐恢复货币政策的正常状态。今后虽然将不再购买新债券，但是也不会减持现有的巨额债券。主导利率也将继续为零。
欧洲法院最近做出裁决，欧洲央行购买数万亿欧元债券未超越其权限。
美联储9月加息后，其基准利率已经为2008年以来的最高水平，还计划今年年底前及2019年进一步加息。自7月以来，全球数十家央行上调利率。欧洲央行是否也会收紧货币政策？至少德国银行业提出了相关呼吁。
根据欧洲央行一项研究结果，若贸易战扩大，美国会是最大输家，中国则有可能从中受惠。与此同时，德意志银行则对“危机鸡尾酒”提出警告。
本周初，欧洲央行公布了将于2019年正式发行的100欧元和200欧元新币。新版欧元进一步加强了防伪功能。
欧盟委员会主席、欧洲理事会主席、欧洲央行行长，欧盟层面上最具实权的三个职位，明年都将面临换届。而德国至少对其中两个要职具有浓厚的兴趣，默克尔或将不得不作出取舍。
前些年，深陷债务危机的葡萄牙在欧盟委员会、欧洲央行、国际货币基金组织的监督下执行了严格的财政紧缩措施。中国投资者则抓住了这一机会，收购了许多葡萄牙企业。现在，中国资本还有意全资收购该国最大的电力供应商。这个西南欧国家的政治与经济，是否过于依赖中国？
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