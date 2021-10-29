欧洲中央银行简称欧洲央行，总部位于德国法兰克福，成立于1998年6月1日，负责欧盟欧元区的金融及货币政策，为欧元区的中央银行。

欧洲中央银行体系（ESCB）则包含了欧洲中央银行及欧盟27个成员国各自的中央银行，只有各成员国自身负责欧盟事务的央行董事可以参与其中及进行决策。